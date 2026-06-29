Harry Kane için İspanya yok. The Athletic’in haberine göre, İngiltere milli takımıyla Amerika’da bulunan 32 yaşındaki forvet, Bayern Münih ile sözleşmesini yenilemeye yakın. Şu anda Alman şampiyonu kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Lewandowski’nin (MLS’de Chicago Fire’ın yeni 9 numarası olacak) halefini arayan Barcelona, Kane’e teklifte bulunmuştu ancak Kane, Bayern’i tercih etti.
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Bayern Münih: Harry Kane için İspanya yok, Bayern Münih ile sözleşme yenilemesi yakındır
İNANILMAZ RAKAMLAR
Kane, geçen yıl tüm turnuvalar dahil olmak üzere 51 maçta 61 gol attı ve 7 asist yaptı. Almanya’da oynamaya başladığından bu yana 146 gol attı ve bu zengin ve prestijli Alman kulübünün tarihindeki en çok gol atan yedinci oyuncu oldu. Milli takım formasıyla ise 117 maçta 82 gol kaydetti.