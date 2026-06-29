Bayern Münih: Harry Kane için İspanya yok, Bayern Münih ile sözleşme yenilemesi yakındır

Kane, geçen yıl tüm turnuvalar dahil olmak üzere 51 maçta 61 gol attı ve 7 asist yaptı. Almanya’da oynamaya başladığından bu yana 146 gol attı ve bu zengin ve prestijli Alman kulübünün tarihindeki en çok gol atan yedinci oyuncu oldu. Milli takım formasıyla ise 117 maçta 82 gol kaydetti.