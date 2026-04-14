Bayern Münih, Harry Kane'e destek olması amacıyla Premier Lig'in yeni yıldızını kadrosuna katmak için sürpriz bir transfer hamlesi yapmayı değerlendiriyor

Bundesliga'nın dev kulüpleri, yaz transfer döneminde Brobbey'i kadrolarına katma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncuyu yakından takip ediyor. 24 yaşındaki forvet, Sunderland'ın birçok başarılı transferinden biri olarak öne çıkarken, Premier Lig'deki ilk sezonunda adeta bir keşif olduğunu kanıtladı. Independent gazetesine göre Bayern, eski Ajax oyuncusunu Kane'in liderlik ettiği mevcut hücum düzenini tamamlayabilecek bir profil olarak görüyor.

Brobbey, bu sezon şu ana kadar 25 Premier League maçında 6 gol attı, ancak Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatini çeken şey, onun genel katkısı oldu. Hareketleri ve fiziksel etkisiyle, en çok talep gören modern forvet oyununu en iyi şekilde temsil etmesi, özellikle zengin kulüpleri etkiledi. Bayern, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor ve Hollandalı milli oyuncunun çok yönlülüğü onu cazip bir seçenek haline getiriyor.