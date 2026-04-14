Bayern Münih, Harry Kane'e destek olması amacıyla Premier Lig'in yeni yıldızını kadrosuna katmak için sürpriz bir transfer hamlesi yapmayı değerlendiriyor
Bayern, Brobbey’in hızlı yükselişini takip ediyor
Bundesliga'nın dev kulüpleri, yaz transfer döneminde Brobbey'i kadrolarına katma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncuyu yakından takip ediyor. 24 yaşındaki forvet, Sunderland'ın birçok başarılı transferinden biri olarak öne çıkarken, Premier Lig'deki ilk sezonunda adeta bir keşif olduğunu kanıtladı. Independent gazetesine göre Bayern, eski Ajax oyuncusunu Kane'in liderlik ettiği mevcut hücum düzenini tamamlayabilecek bir profil olarak görüyor.
Brobbey, bu sezon şu ana kadar 25 Premier League maçında 6 gol attı, ancak Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatini çeken şey, onun genel katkısı oldu. Hareketleri ve fiziksel etkisiyle, en çok talep gören modern forvet oyununu en iyi şekilde temsil etmesi, özellikle zengin kulüpleri etkiledi. Bayern, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor ve Hollandalı milli oyuncunun çok yönlülüğü onu cazip bir seçenek haline getiriyor.
Sunderland’ın başarısının ardındaki gelişmiş analitik
Bu forvet, daha önce Arsenal gibi kulüplerin ilgisini çekmiş ve geçen yaz Ajax'tan 20 milyon avroya (potansiyel olarak 25 milyon avroya kadar çıkabilecek) bir anlaşma ile transfer edilmişti. Tyneside'a gelişi tesadüf değildi; oyuncu, şu anda Premier Lig'in en gelişmiş modellerinden biri olarak görülen Sunderland'ın analitik temelli transfer modelinin bir parçası olarak kadroya katılmıştı.
Sunderland, Brighton gibi rakiplerinin yaptığı gibi, bu veri odaklı yaklaşımı kullanarak konumunu sürekli iyileştirmek istiyor. Ancak, kulübün yetenekli oyuncuları keşfetmedeki başarısı, şimdi onları elinde tutma zorluğuyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Brobbey'in İngiltere'nin en üst liginde gösterdiği ani etki, transfer ücretini potansiyel olarak iki katından fazla artırabilir, ancak bu durum Bayern'in ilgisini azaltmadı.
Uluslararası köken ve artan değer
Brobbey’in değeri, ulusal futbolun ötesinde de hızla yükseliyor. Euro 2024’te forma giyen bu Hollanda milli oyuncunun, 2026 Dünya Kupası’nda Hollanda kadrosunda yer alması neredeyse kesin. Bu uluslararası deneyim sayesinde, yaz transfer dönemi başlamadan önce piyasa değerinin daha da artması bekleniyor. Bayern, yaz transfer dönemi öncesinde oyuncuya olan yoğun ilgisini sürdürüyor.
Şimdi ne olacak?
Bayern, transfer piyasasında herhangi bir resmi hamle yapmadan önce sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanmaya devam edecek. Takım şu anda Bundesliga tablosunun zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund’un 12 puan önünde. Ayrıca Die Roten, çeyrek finalin ilk ayağında Real Madrid’i 2-1 mağlup ettikten sonra Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselme şansını da elinde tutuyor.
Bu arada Brobbey, Sunderland'ı Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanacak bir konuma taşımayı hedefliyor. Takım şu anda Premier Lig tablosunda onuncu sırada yer alıyor ve yedinci sıradaki Brentford'un sadece bir puan gerisinde.