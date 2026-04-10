Karl’ın bu sezon Vincent Kompany’nin kadrosundaki önemi giderek artarken, bu durum hem oyuncu hem de kulüp için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Genç ofansif orta saha oyuncusu, kısa sürede Bayern’in en heyecan verici hücum seçeneklerinden biri haline geldi; bu nedenle, sezonun kritik bir döneminde onun yokluğu önemli bir darbe olacak. Bayern, Karl’ın tıbbi muayenesinin ardından kulüpten yapılan resmi bir açıklamayla sakatlığı duyurdu.

Kulüp, "Lennart Karl'ın sağ uyluk arka kısmında kas lifi yırtılması meydana geldi" dedi. "Teşhis, FC Bayern sağlık ekibi tarafından doğrulandı. Bu, 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun öngörülebilir bir süre sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor."