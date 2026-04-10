Bayern Münih, genç yıldız Lennart Karl'ın haftalarca sahalardan uzak kalacak olmasıyla büyük bir sakatlık darbesiyle karşı karşıya kaldı
Karl, Bayern'in mağlubiyetinde kas yırtılması yaşadı
Bayern, Cuma günü Karl'ın sağ uyluk arka kısmında kas lifi yırtığı yaşadığını doğruladı. Yaralanma, kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan tıbbi muayenelerin ardından teşhis edildi.
Die Roten, oyuncunun iyileşme süresine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ancak Sky, genç oyuncunun yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalabileceğini bildirdi.
Bayern, tıbbi değerlendirmenin ardından teşhisi doğruladı
Karl’ın bu sezon Vincent Kompany’nin kadrosundaki önemi giderek artarken, bu durum hem oyuncu hem de kulüp için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Genç ofansif orta saha oyuncusu, kısa sürede Bayern’in en heyecan verici hücum seçeneklerinden biri haline geldi; bu nedenle, sezonun kritik bir döneminde onun yokluğu önemli bir darbe olacak. Bayern, Karl’ın tıbbi muayenesinin ardından kulüpten yapılan resmi bir açıklamayla sakatlığı duyurdu.
Kulüp, "Lennart Karl'ın sağ uyluk arka kısmında kas lifi yırtılması meydana geldi" dedi. "Teşhis, FC Bayern sağlık ekibi tarafından doğrulandı. Bu, 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun öngörülebilir bir süre sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor."
Şampiyonlar Ligi'nde yer alamama durumu, Bayern'in endişelerini daha da artırıyor
Karl’ın sakatlığı, Bayern için Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maçın yaklaşmakta olduğu bir dönemde özellikle talihsiz bir zamanda geldi. Genç oyuncunun önümüzdeki Çarşamba günü Real Madrid ile oynanacak çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.
Yaşına rağmen Karl, bu sezon Avrupa'da şimdiden büyük bir etki yarattı. Ofansif orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı yedi maçta dört gol ve iki asist kaydetti. Onun yokluğu, Bayern'in lig performansını da etkileyecek. Karl, 24 Bundesliga maçında 10 gol katkısı yaptı; bunlara, Freiburg'a karşı 3-2 kazanılan son maçta son dakikalarda attığı dramatik galibiyet golü de dahil.
Şimdi ne olacak?
Bayern, yoğun maç programı boyunca Karl'ın yokluğuyla başa çıkmak zorunda kalacak. Genç oyuncunun, St. Pauli ile oynanacak Bundesliga maçı ve Madrid ile yapılacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını kaçıracağı tahmin ediliyor.
22 Nisan'da Bayer Leverkusen ile oynanacak DFB-Pokal yarı final maçına yetişip yetişemeyeceği de belirsiz. Bayern, Michael Olise, Luis Diaz ve Serge Gnabry gibi oyuncularla hücumda derinliğe sahip olsa da, Karl'ın sakatlığı, sezonun kritik bir döneminde en dinamik ve yaratıcı seçeneklerinden birini ortadan kaldırıyor.