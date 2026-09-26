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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Bayern Münih geliyor! Bavyera devi, Dani Olmo'yu Barcelona'dan koparmak için ocakta 80 milyon euroluk teklife hazırlanıyor

Bayern Munich
D. Olmo
Barcelona
Transfers
La Liga
Bundesliga

Bayern Münih, Dani Olmo'yu Bundesliga'ya geri getirmek için dev bir mali paketle Barcelona'nın kararlılığını test etmeye hazır. Alman devi, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken çok yönlü oyun kurucuyu birincil hedeflerinden biri olarak belirledi.

  • Bayern Münih, ocakta sansasyonel bir hamle yapmayı hedefliyor

    Kış transfer dönemi öncesinde piyasa kızışıyor ve Bayern Münih ilk büyük hamleyi yapmaya hazır görünüyor. Haberler, Alman devinin Olmo'yu, iki yıl önce Blaugrana'ya hayalindeki transferi gerçekleştirmesinin ardından Katalonya'dan koparmak için önemli bir strateji hazırladığını öne sürüyor.

    Bavyera kulübü yaz aylarında birkaç kritik hedefi kaçırdı ve şimdi İspanya'nın teknik kapasitesi en yüksek yeteneklerinden birinin peşine agresif biçimde düşerek bu eksikleri gidermekte kararlı. Allianz Arena'dan gelen ilgi sadece geçici bir heves değil; bu, oyuncunun Hansi Flick'in projesindeki mevcut rolüne dair herhangi bir belirsizlikten yararlanmayı amaçlayan hesaplı bir girişim.

    Sport'a göre Bayern Münih, Jamal Musiala gibi kendi yıldızlarına yönelik artan ilginin gölgesinde yeni bir döneme hazırlanırken, oyun kurucu için ocak ayında olası bir hamle planlıyor.

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    Çocukluk kulübüne döndüğünden bu yana Olmo, dünya çapındaki kalitesini sergiledi, ancak düzenli olarak ilk 11'de yer bulma mücadelesinin içine girdi. Dünya Kupası sırasında İspanya için gösterdiği kahramanca performanslara rağmen 26 yaşındaki oyuncu, henüz her maçta tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu hâline gelmedi.

    Süreler için kulüp içindeki bu rekabet, Bayern'in tam da faydalanmayı umduğu şey. Olmo'nun rekabetçi yapısı, onun rotasyon rolüyle nadiren yetinmesi anlamına geliyor ve Münih'te takımın odak noktası olma ihtimali cazip bir seçenek olabilir. Flick, Olmo'yu zaman zaman milli takımda üstlendiğinden daha derinde ya da daha kısıtlı rollerde kullandı; bu da oyuncunun yaşadığı olası hayal kırıklıklarına bir katman daha ekliyor.

  • Barcelona'nın stratejik varlığı konusundaki tutumu

    Barcelona yönetiminin bakış açısından, kaydettirebilmek için bu kadar mücadele ettikleri bir oyuncunun ayrılığına şu anda onay verme yönünde bir istek yok. Kulüp, Olmo'nun oynayabilmesini sağlamak için karmaşık Finansal Fair Play kısıtlamaları ve maaş bütçesi sorunlarını aşmak zorunda kaldı, sonunda da çeşitli ekonomik hamlelerle oyuncunun kaydını yaptırmayı başardı.

    Ancak Barcelona'daki mali gerçeklik, karar alma sürecinde her zaman bir faktör. Kulüp, ekonomik fayda önemli olduğu takdirde A takım oyuncularını göndermeye istekli olduğunu zaten gösterdi; buna Ferran Torres'in ayrılığı ve Alejandro Balde'nin geleceğine ilişkin devam eden söylentiler kanıt olarak gösterilebilir. Olmo şu anda satılamaz olarak görülse de, 80 milyon euro seviyesine ulaşacak bir teklif kaçınılmaz olarak yönetim kurulunu satışın artılarını konuşmaya zorlayacaktır.

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    Münih'te ya da Katalonya'da bir geleceği şekillendirmek

    Yaklaşan ekim ayının, Olmo'nun uzun vadeli geleceğini belirlemede kritik bir dönem olması bekleniyor. Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak yüksek önem taşıyan maçlar ve ufuktaki Real Madrid'e karşı kritik El Clasico öncesinde, Olmo'nun ne kadar süre alacağı Flick'in hiyerarşisindeki yerinin net bir göstergesi olacak. Eğer kendisini sezonun kaderini belirleyecek bu maçlarda yedek kulübesinde bulursa, Münih'ten gelen seslerin daha da yükselmesi muhtemel. Bayern, oyuncu cephesinden Almanya'ya dönüşe açık olduğuna dair bir işaret bekliyor; Olmo daha önce burada RB Leipzig ile başarılı geçen dört buçuk yıl yaşamıştı.

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