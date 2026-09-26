Kış transfer dönemi öncesinde piyasa kızışıyor ve Bayern Münih ilk büyük hamleyi yapmaya hazır görünüyor. Haberler, Alman devinin Olmo'yu, iki yıl önce Blaugrana'ya hayalindeki transferi gerçekleştirmesinin ardından Katalonya'dan koparmak için önemli bir strateji hazırladığını öne sürüyor.

Bavyera kulübü yaz aylarında birkaç kritik hedefi kaçırdı ve şimdi İspanya'nın teknik kapasitesi en yüksek yeteneklerinden birinin peşine agresif biçimde düşerek bu eksikleri gidermekte kararlı. Allianz Arena'dan gelen ilgi sadece geçici bir heves değil; bu, oyuncunun Hansi Flick'in projesindeki mevcut rolüne dair herhangi bir belirsizlikten yararlanmayı amaçlayan hesaplı bir girişim.

Sport'a göre Bayern Münih, Jamal Musiala gibi kendi yıldızlarına yönelik artan ilginin gölgesinde yeni bir döneme hazırlanırken, oyun kurucu için ocak ayında olası bir hamle planlıyor.