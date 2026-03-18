Bayern Münih ile Atalanta arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının sonlarında anlatılacak harika bir hikaye var. Münih'teki Allianz Arena'nın muhteşem atmosferinde, Raffaele Palladino'nun takımına karşı oynanan maç sırasında, Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany, kulübün altyapısından yetişen genç oyunculardan birine yer, süre ve rüya gibi bir ilk maç fırsatı vermeyi kararlaştırdı: söz konusu oyuncu, 2010 doğumlu Filip Pavic.
Bayern Münih, Filip Pavic kimdir: 2010 doğumlu oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Atalanta karşısında çıkacak
İLK ÇIKIŞ ANI
Duygular, maçın 72. dakikasında takım arkadaşı Stanisic'in yerine geçerek Bavyera takımının savunmasının ortasına yerleşen Alman stoperin genç yüzünden okunuyordu; Kim Min-jae ise sol kanada kaydırılarak bek olarak görev aldı.
18 dakika boyunca özenle oynayan genç oyuncu, Sofascore'un gerçek zamanlı verilerine göre 33 kez topa dokundu, paslarının %100'ünü başarıyla tamamladı ve bir kez de topu geri kazandı.
2010 doğumlu olan bu genç oyuncunun iyi bir başlangıcı oldu.
KARİYER VE ÖZELLİKLER
Münih'in banliyölerinde bulunan Waldperlach kulübünün altyapısında doğup büyüyen Pavic, 2019 yılından itibaren, henüz dokuz yaşındayken Bayern Münih'e transfer oldu ve Bavyera ekibinin çeşitli yaş kategorilerinde tüm aşamaları geçerek yetişti.
Geçen yazdan beri Bayern Münih'in U17 takımında yer alan Pavic, bu yıl 18 maçta (Youth League dahil) forma giydi, iki gol attı ve bir asist yaptı.
Uzun boylu, hızlı, ancak hem bire bir mücadelelerde hem de hava toplarında inatçı bir şekilde mücadele edebilen bir stoper olan Pavic, Almanya U16 formasıyla şimdiden dokuz maça çıktı.