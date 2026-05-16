Bayern Münih efsanesi, milli takımdan çekilme kararını geri çekmeyi kabul etti; Manuel Neuer, Dünya Kupası'nda Almanya'nın 1 numaralı kalecisi olacak

Sky Sport, Neuer'in uluslararası sahalara dönmeye hazır olmasıyla birlikte Alman milli takım tarihinin en önemli geri dönüşlerinden birinin gerçekleşmeye yakın olduğunu belirtiyor. 40 yaşındaki Bayern Münih'in gediklisi, teknik direktör Julian Nagelsmann ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) direktörü Rudi Völler ile Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek üzere bir anlaşmaya vardı.

Üçlü, son birkaç haftadır sürekli iletişim halindeydi ve 2014 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun milli takımdaki sürgününün sona ermesi olasılığını tartışmak için birçok toplantı yaptı. Son zamanlarda stadyumlarda Neuer'i bizzat izleyen Nagelsmann'ın, tecrübeli oyuncunun yüksek seviyedeki performansından oldukça etkilendiği ve onun "tecrübesi ve kazanma mentalitesinin" takımın dünya sahnesinde başarıya ulaşması için vazgeçilmez olduğuna inandığı söyleniyor.







