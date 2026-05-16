AFP
Çeviri:
Bayern Münih efsanesi, milli takımdan çekilme kararını geri çekmeyi kabul etti; Manuel Neuer, Dünya Kupası'nda Almanya'nın 1 numaralı kalecisi olacak
Neuer, Dünya Kupası'nda yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor
Sky Sport, Neuer'in uluslararası sahalara dönmeye hazır olmasıyla birlikte Alman milli takım tarihinin en önemli geri dönüşlerinden birinin gerçekleşmeye yakın olduğunu belirtiyor. 40 yaşındaki Bayern Münih'in gediklisi, teknik direktör Julian Nagelsmann ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) direktörü Rudi Völler ile Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek üzere bir anlaşmaya vardı.
Üçlü, son birkaç haftadır sürekli iletişim halindeydi ve 2014 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun milli takımdaki sürgününün sona ermesi olasılığını tartışmak için birçok toplantı yaptı. Son zamanlarda stadyumlarda Neuer'i bizzat izleyen Nagelsmann'ın, tecrübeli oyuncunun yüksek seviyedeki performansından oldukça etkilendiği ve onun "tecrübesi ve kazanma mentalitesinin" takımın dünya sahnesinde başarıya ulaşması için vazgeçilmez olduğuna inandığı söyleniyor.
- AFP
Kroos modeli
40 yaşında sahalara dönen Neuer, Toni Kroos’un Euro 2024’e başarılı bir şekilde geri dönüşünü anımsatıyor. Ağustos 2024’te 124 kez milli forma giydikten sonra milli takımdan emekli olan Neuer’in, şimdi doğrudan ilk 11’e geri dönmesi bekleniyor. Alman formasıyla sahalara dönüşü, 31 Mayıs’ta Mainz’da Finlandiya ile oynanacak dostluk maçında ya da 6 Haziran’da Chicago’da ABD ile oynanacak maçta gerçekleşebilir.
Geri dönüşünü kolaylaştırmak için Neuer, DFB'nin yakın zamanda FIFA'ya sunduğu 55 kişilik geçici listeye dahil edildi. Bu idari adım, Nagelsmann'ın 21 Mayıs'ta resmi olarak açıklaması planlanan 26 kişilik nihai kadroya girebilmesi için gerekliydi.
Oliver Baumann için acı bir durum
Bu haber Alman taraftarlar için bir moral kaynağı olsa da, Oliver Baumann için yıkıcı bir darbe niteliğinde. Hoffenheim kalecisi, Dünya Kupası elemeleri sırasında tartışmasız bir numaralı kaleci konumuna yerleşmiş ve takımın kalesini koruyacağı yönünde yaygın bir beklenti vardı. Ancak 34 yaşındaki kaleci, Neuer’in hemen ilk 11’e yerleştirilmesiyle artık yedek rolüne geri dönecek gibi görünüyor.
Hoffenheim'ın Borussia Mönchengladbach'a 4-0 yenildiği maçın ardından durumla ilgili sorulan sorulara Baumann, meydan okurcasına yanıt verdi. "Hazırlık sürecine ve ardından Dünya Kupası'na büyük bir özgüvenle giriyorum. Bana olan güvenini dile getirdi. Nokta," dedi Baumann. "Julian ile yaptığım konuşmadan edindiğim bilgiler var. Bu, baş başa bir konuşmaydı."
- AFP
Neuer, Bayern'deki görevine odaklanmaya devam ediyor
Giderek artan heyecana rağmen, Neuer kamuoyu önünde bu haberler konusunda çekingen davranmaya devam etti. Hafif bir baldır sakatlığı nedeniyle 60. dakikada oyundan alınan Neuer, Bayern’in Köln’ü 5-1 mağlup ettiği maçın ardından, kulübün başarılarına odaklanmayı tercih etti. “Benim için bugün bu bir konu değil. Bugün şampiyonluğu kutluyoruz; önümüzdeki hafta kupada çok önemli bir görevimiz var,” dedi.
Neuer, "yıl boyunca" Nagelsmann ile temas halinde olduğunu kabul etti, ancak DFB'nin iç hiyerarşisi veya Baumann üzerindeki olası etkisi hakkında yorum yapmayı reddetti.
Başlangıç pozisyonunu almasının Hoffenheim kalecisi için bir hakaret olup olmayacağı sorulduğunda Baumann, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Bu akşam ona [Nagelsmann] sorun; Sportstudio'da olacak. Bu bana sorulacak bir soru değil" diye yanıtladı.