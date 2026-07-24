Bayern Münih efsanesi, Belçika milli takımının yeni teknik direktörü olarak atandı ve eski Chelsea ve Liverpool oyuncusunu yardımcı antrenör olarak belirledi

RBFA spor direktörü Vincent Mannaert, teknik direktör ve teknik ekibinin gelişini sıcak bir şekilde karşılayarak şunları söyledi: "Mark van Bommel ve yardımcılarının bizim teklifimizi kabul etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

"Hepsi hırslı ve azimli; antrenör ve oyuncu olarak edindikleri uluslararası deneyim sayesinde, Kırmızı Şeytanlar'ımızın büyümeye devam etmesine, sonuçlar elde etmesine ve hem bireysel hem de takım olarak potansiyellerini tam olarak ortaya koymasına mükemmel bir şekilde yardımcı olacaklarına inanıyorum."

Öte yandan Van Bommel, Belçika milli takımının başına getirilmesinden duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: "Belçika milli takımının teknik direktörü olmak büyük bir onur. Bana güvendiği için Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu’na teşekkür etmek istiyorum.

"Belçika’nın olağanüstü oyuncuları ve muazzam bir potansiyeli var. Teknik ekibimle birlikte, en iyilerle rekabet edebilecek kadar disiplinli, hırslı ve cesur bir takım kurmak istiyoruz.

"Başarı asla garanti edilemez, ancak sıkı çalışma, dürüstlük ve özveri garantidir. Bu takımın her gün gelişmesine yardımcı olmak ve Belçika halkını gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularla, teknik ekiple ve taraftarlarla tanışmayı ve bu yeni sayfa birlikte açmayı sabırsızlıkla bekliyorum."