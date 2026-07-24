Marco Canoniero
Çeviri:
Bayern Münih efsanesi, Belçika milli takımının yeni teknik direktörü olarak atandı ve eski Chelsea ve Liverpool oyuncusunu yardımcı antrenör olarak belirledi
Van Bommel, Belçika milli takımının başına geçti
Van Bommel, Euro 2028’e kadar sürecek iki yıllık bir sözleşmeyle Belçika milli takımının yeni baş antrenörü olarak resmen atandı. Atamayı resmi internet sitesinden duyuran Belçika Futbol Federasyonu, şu açıklamayı yaptı: “Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, Mark van Bommel’in (49 yaşında) 15 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Kırmızı Şeytanlar’ın yeni baş antrenörü olacağını duyurmaktan memnuniyet duyar.”
Eski Bayern Münih kaptanı, Kırmızı Şeytanlar'ın Dünya Kupası çeyrek finallerinde elenmesinin ardından federasyonla yollarını ayıran Garcia'nın yerini alacak. Van Bommel, teknik ekibini güçlendirmek için aralarında eski Chelsea ve Liverpool kanat oyuncusu Zenden'in de bulunduğu üç deneyimli yardımcı antrenörle anlaştı.
- DeFodi Images
İkili, bu girişimden heyecan duyuyor
RBFA spor direktörü Vincent Mannaert, teknik direktör ve teknik ekibinin gelişini sıcak bir şekilde karşılayarak şunları söyledi: "Mark van Bommel ve yardımcılarının bizim teklifimizi kabul etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.
"Hepsi hırslı ve azimli; antrenör ve oyuncu olarak edindikleri uluslararası deneyim sayesinde, Kırmızı Şeytanlar'ımızın büyümeye devam etmesine, sonuçlar elde etmesine ve hem bireysel hem de takım olarak potansiyellerini tam olarak ortaya koymasına mükemmel bir şekilde yardımcı olacaklarına inanıyorum."
Öte yandan Van Bommel, Belçika milli takımının başına getirilmesinden duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: "Belçika milli takımının teknik direktörü olmak büyük bir onur. Bana güvendiği için Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu’na teşekkür etmek istiyorum.
"Belçika’nın olağanüstü oyuncuları ve muazzam bir potansiyeli var. Teknik ekibimle birlikte, en iyilerle rekabet edebilecek kadar disiplinli, hırslı ve cesur bir takım kurmak istiyoruz.
"Başarı asla garanti edilemez, ancak sıkı çalışma, dürüstlük ve özveri garantidir. Bu takımın her gün gelişmesine yardımcı olmak ve Belçika halkını gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularla, teknik ekiple ve taraftarlarla tanışmayı ve bu yeni sayfa birlikte açmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Antwerp’teki başarı, yetkinliğini ortaya koyuyor
Hollandalı teknik adamın atanması, 20 maçta 12 galibiyet elde edilen Garcia döneminin ardından, Belçika’nın uluslararası futbolun en üst seviyesinde rekabet gücünü sürdürme hedefini vurguluyor. Van Bommel, kulüp yönetimi alanında etkileyici bir sicile sahip; özellikle 2022-23 sezonunda Royal Antwerp'i lig ve kupa ikilisini kazanarak tarihe geçmesi dikkat çekiyor. PSV, Barcelona, Bayern ve AC Milan'da üst düzey bir futbolcu olarak edindiği engin tecrübesi, Belçika'nın yeni nesil takımını yönetmek için hayati bir değer olarak görülüyor.
- Pro Shots
Uluslar Ligi maçı yaklaşıyor
Van Bommel, önümüzdeki ay resmen görevine başlayacak ve takımı yaklaşan UEFA Uluslar Ligi mücadelesine hazırlayacak. Eski Wolfsburg teknik direktörünün görevi, kadronun derinliğini en üst düzeye çıkarmak için hızlı bir şekilde disiplinli ve rekabetçi bir yapı kurmak. Onun ilk zorlu sınavı, 25 Eylül’de, kısa süre önce Pep Guardiola’nın teklifini geri çeviren İtalya milli takımıyla oynanacak deplasman maçı olacak.
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