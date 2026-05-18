"Bayern Münih'e rakip olabileceğimizi sanmıyorum" - Niko Kovac, 2026-27 sezonu için yaptığı karamsar tahminle Borussia Dortmund yönetiminin öfkesini üzerine çekme riskiyle karşı karşıya

Dortmund, Alman futbolunda Bayern’in hakimiyetine karşı başlıca rakip olmaya alışkındır, ancak takımın şu anki teknik direktörü, gelecek sezon daha başlamadan beyaz bayrağı sallıyor gibi görünüyor. Daha önce Allianz Arena’da teknik direktörlük yapan Kovac, Bundesliga’daki mevcut durumu sert bir dille değerlendirdi.

WAZ ile yaptığı röportajda Kovac'a, Dortmund'un 2026-27 sezonunda Bavyera deviyle başa baş mücadele edebilme yeteneği soruldu. Dortmund teknik direktöründen beklenen olağan moral konuşması yerine, eski Hırvatistan kaptanı, hem kulüp yönetimini hem de Sarı Duvar'ı hayal kırıklığına uğratacak acımasız bir dürüstlük yolunu seçti.