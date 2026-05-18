"Bayern Münih'e rakip olabileceğimizi sanmıyorum" - Niko Kovac, 2026-27 sezonu için yaptığı karamsar tahminle Borussia Dortmund yönetiminin öfkesini üzerine çekme riskiyle karşı karşıya
BVB için acı bir gerçeklik kontrolü
Dortmund, Alman futbolunda Bayern’in hakimiyetine karşı başlıca rakip olmaya alışkındır, ancak takımın şu anki teknik direktörü, gelecek sezon daha başlamadan beyaz bayrağı sallıyor gibi görünüyor. Daha önce Allianz Arena’da teknik direktörlük yapan Kovac, Bundesliga’daki mevcut durumu sert bir dille değerlendirdi.
WAZ ile yaptığı röportajda Kovac'a, Dortmund'un 2026-27 sezonunda Bavyera deviyle başa baş mücadele edebilme yeteneği soruldu. Dortmund teknik direktöründen beklenen olağan moral konuşması yerine, eski Hırvatistan kaptanı, hem kulüp yönetimini hem de Sarı Duvar'ı hayal kırıklığına uğratacak acımasız bir dürüstlük yolunu seçti.
Kovac’ın tartışmalı şampiyonluk açıklamaları
Kovac, Dortmund’un şu anda ikinci sıra için mücadele ettiğine dair inancını gizlemeye hiç çalışmadı. Teknik direktör, şampiyonluk yarışındaki belirleyici faktörler olarak eski kulübünün sahip olduğu devasa harcama gücü ve geniş kadro derinliğine işaret etti.
"Herkesin daha fazlasını, daha yükseğini, daha uzağını, daha hızlısını beklediğini biliyorum. Gelecek yıl Bayern'e rakip olabileceğimizi düşünmüyorum. Ben naif biri değilim, gerçekçiyim ve her şeyi perspektifine oturtmaya çalışıyorum. Bayern'in bizden çok daha fazla parası ve çok daha fazla süperstarı var," dedi Kovac.
Mali açık, en büyük pürüz noktasıdır
Dortmund teknik direktörünün açıklamaları, Alman futbolunun ekonomik durumuna ilişkin artan bir hayal kırıklığını ortaya koyuyor. BVB’nin bu sezon 73 puan toplayarak tarihindeki en iyi beşinci lig performansını sergilemesine rağmen, durdurulamaz bir Bayern takımını yakalamaya yaklaşamadılar bile. Kovac’ın, Bayern’in mali gücü ve üstün transfer politikasının onları ulaşılmaz kıldığı yönündeki değerlendirmesi, Signal Iduna Park’taki taraftarlara Meisterschale’yi kazanma bekleyişinin devam edebileceğine dair sert bir uyarı niteliğinde.
Kovac, karamsarlığının başlıca nedeni olarak Allianz Arena'da bulunan bireysel yeteneklerin derinliğini gösterdi. Dortmund, rekabet gücünü korumak için Serhou Guirassy ve Yan Couto gibi yükselen yeteneklere güvenirken, Bayern'in dünya çapında süperstarları sürekli sahaya sürme yeteneği, Kovac'ın şu anda kendi takımının ulaşamayacağına inandığı bir tutarlılık seviyesi yaratıyor.
Dortmund'da yaşananların üstesinden gelmek
54 yaşındaki teknik direktör şu anda ince bir çizgide yürüyor. Kendisini bir "gerçekçi" olarak görse de, Signal Iduna Park'taki pek çok kişi onun sözlerini gereksiz bir teslimiyet olarak algılayabilir. Dortmund, yıllardır Bayern'i tahtından indirebilecek küresel bir marka olarak konumlanmaya çalışıyor ve kendi teknik direktörünün bu şansı bu kadar alenen reddetmesi, imaj açısından büyük bir darbe. Oyuncuların nasıl tepki vereceği ve Dortmund yönetiminin Kovac'a kadroyu güçlendirmek için fon sağlayarak tepki gösterip göstermeyeceği henüz belli değil.