AFP
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'Bayern Münih'e haksızlık olurdu!' - Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Michael Olise için Real Madrid bağlantılarına açıklık getirdi
Madrid, Olise transferini kaçırdı
Real Madrid, kadrosunu güçlendirmek için yedi yeni transferi bitirerek hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi. Ancak Bayern Münih kanat oyuncusu Olise'yi kadrosuna katmayı başaramadı.
Real Madrid, sonunda odağını Yan Diomande'ye çevirmeden önce 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etti. Bayern Münih'e yalnızca 2024'te katılan Olise ise, mevcut sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl varken Almanya'da kalmayı tercih etti.
Mbappe, Fransa Milli Takımı'yla görevdeyken bu süreci yakından takip etti. Paris Saint-Germain'deki döneminde benzer yoğun spekülasyonları yaşamış olan yıldız oyuncu, yüksek profilli transferlerin yarattığı baskıyı iyi biliyor.
- Getty Images Sport
Bavyera devlerine saygı göstererek
Sport Bild'e konuşan Mbappe, vatandaşıyla ilgili süregelen söylentilere değindi. Kendi geçmiş deneyimlerinden yola çıkan Mbappe, İspanyol devleri adına aracı olmayacağını açıkça belirtti.
"Söylentileri duydum. Ama o durumu ben de çok iyi biliyorum," diye açıkladı Mbappe. "PSG oyuncusuyken sayısız söylenti vardı. Ve bence bir oyuncuya kulüp değiştirmesini tavsiye etmek saygısızlık olur. Bu, Bayern'e haksızlık olurdu. Özellikle de Bayern, Michael'ın çok şey başarabileceği harika bir kulüp olduğu için."
Yakın zamanda gerçekleşecek bir transfer yönündeki söylentileri reddetmesine rağmen Madrid'in forveti, eski Crystal Palace oyuncusuna duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Şöyle ekledi: "Bir şey açık: Dünyadaki her kulüp Michael Olise'yi kadrosunda görmek ister. O, olağanüstü bir oyuncu."
Mourinho hücumdaki dengeyi arıyor
Olise, teknik becerisi ve yaratıcılığıyla övgü toplayan, Avrupa'nın önde gelen hücum yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı. Sağ kanatta oynamayı tercih etmesi, mevcut yıldızlarının büyük bölümü merkezi ya da sol ağırlıklı rolleri tercih ettiği düşünüldüğünde, onu Madrid için taktik açıdan ilgi çekici bir seçenek hâline getiriyor.
Belli çekiciliğine rağmen Jose Mourinho'nun Bernabeu'da zaten oldukça güçlü bir hücum hattı var. Mbappe, Vinicius Junior ve Diomande'yi elinde bulunduran teknik adamın öncelikli görevi, daha fazla yüksek profilli hücumcu biriktirmekten ziyade taktik uyumu sağlamak.
Uygun zaman geldiğinde Madrid'in Fransız oyuncu için gelecekte bir teklif yapması güçlü bir ihtimal olmaya devam etse de Real Madrid, mevcut sezon için iyi durumda.
- AFP
Bu sezonki performansa odaklanın
Şimdilik Olise, Bayern Münih'e bağlı kalmayı sürdürüyor. Kanat oyuncusu, gelişimini Almanya'da devam ettirmeye ve bu sezon büyük kupaları hedefleyen kulübü için kritik hücum anları yaratmaya çalışacak.
Bu arada Mourinho, yıldızlarla dolu Madrid kadrosundan en yüksek verimi almaya odaklanmak zorunda. Yedi yeni transferi uyumlu ve dengeli bir yapıya entegre etmek, bu sezon hem yurt içi hem de Avrupa kupalarındaki başarılarını nihayetinde belirleyecek.
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