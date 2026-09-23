'Bayern Münih'e haksızlık olurdu!' - Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Michael Olise için Real Madrid bağlantılarına açıklık getirdi

Sport Bild'e konuşan Mbappe, vatandaşıyla ilgili süregelen söylentilere değindi. Kendi geçmiş deneyimlerinden yola çıkan Mbappe, İspanyol devleri adına aracı olmayacağını açıkça belirtti.

"Söylentileri duydum. Ama o durumu ben de çok iyi biliyorum," diye açıkladı Mbappe. "PSG oyuncusuyken sayısız söylenti vardı. Ve bence bir oyuncuya kulüp değiştirmesini tavsiye etmek saygısızlık olur. Bu, Bayern'e haksızlık olurdu. Özellikle de Bayern, Michael'ın çok şey başarabileceği harika bir kulüp olduğu için."

Yakın zamanda gerçekleşecek bir transfer yönündeki söylentileri reddetmesine rağmen Madrid'in forveti, eski Crystal Palace oyuncusuna duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Şöyle ekledi: "Bir şey açık: Dünyadaki her kulüp Michael Olise'yi kadrosunda görmek ister. O, olağanüstü bir oyuncu."



