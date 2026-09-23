24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP
Muhammad Zaki
Çeviri:

'Bayern Münih'e haksızlık olurdu!' - Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Michael Olise için Real Madrid bağlantılarına açıklık getirdi

K. Mbappe
M. Olise
Real Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
La Liga
Bundesliga
Fransa
Dünya Kupası

Kylian Mbappe, milli takımdan takım arkadaşı Michael Olise'yi Real Madrid'e sansasyonel bir transferle ilişkilendiren giderek artan spekülasyonlara değindi. Fransız yıldız, Bayern Münihli kanat oyuncusunun tüm büyük kulüplerin istediği bir yetenek olduğunu kabul etse de, Santiago Bernabeu'ya transfer olması yönünde açık bir çağrıda bulunmadı.

  • Madrid, Olise transferini kaçırdı

    Real Madrid, kadrosunu güçlendirmek için yedi yeni transferi bitirerek hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi. Ancak Bayern Münih kanat oyuncusu Olise'yi kadrosuna katmayı başaramadı.

    Real Madrid, sonunda odağını Yan Diomande'ye çevirmeden önce 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etti. Bayern Münih'e yalnızca 2024'te katılan Olise ise, mevcut sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl varken Almanya'da kalmayı tercih etti.

    Mbappe, Fransa Milli Takımı'yla görevdeyken bu süreci yakından takip etti. Paris Saint-Germain'deki döneminde benzer yoğun spekülasyonları yaşamış olan yıldız oyuncu, yüksek profilli transferlerin yarattığı baskıyı iyi biliyor.


    • Reklam
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Bavyera devlerine saygı göstererek

    Sport Bild'e konuşan Mbappe, vatandaşıyla ilgili süregelen söylentilere değindi. Kendi geçmiş deneyimlerinden yola çıkan Mbappe, İspanyol devleri adına aracı olmayacağını açıkça belirtti.

    "Söylentileri duydum. Ama o durumu ben de çok iyi biliyorum," diye açıkladı Mbappe. "PSG oyuncusuyken sayısız söylenti vardı. Ve bence bir oyuncuya kulüp değiştirmesini tavsiye etmek saygısızlık olur. Bu, Bayern'e haksızlık olurdu. Özellikle de Bayern, Michael'ın çok şey başarabileceği harika bir kulüp olduğu için."

    Yakın zamanda gerçekleşecek bir transfer yönündeki söylentileri reddetmesine rağmen Madrid'in forveti, eski Crystal Palace oyuncusuna duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Şöyle ekledi: "Bir şey açık: Dünyadaki her kulüp Michael Olise'yi kadrosunda görmek ister. O, olağanüstü bir oyuncu."


  • Mourinho hücumdaki dengeyi arıyor

    Olise, teknik becerisi ve yaratıcılığıyla övgü toplayan, Avrupa'nın önde gelen hücum yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı. Sağ kanatta oynamayı tercih etmesi, mevcut yıldızlarının büyük bölümü merkezi ya da sol ağırlıklı rolleri tercih ettiği düşünüldüğünde, onu Madrid için taktik açıdan ilgi çekici bir seçenek hâline getiriyor.

    Belli çekiciliğine rağmen Jose Mourinho'nun Bernabeu'da zaten oldukça güçlü bir hücum hattı var. Mbappe, Vinicius Junior ve Diomande'yi elinde bulunduran teknik adamın öncelikli görevi, daha fazla yüksek profilli hücumcu biriktirmekten ziyade taktik uyumu sağlamak.

    Uygun zaman geldiğinde Madrid'in Fransız oyuncu için gelecekte bir teklif yapması güçlü bir ihtimal olmaya devam etse de Real Madrid, mevcut sezon için iyi durumda.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Bu sezonki performansa odaklanın

    Şimdilik Olise, Bayern Münih'e bağlı kalmayı sürdürüyor. Kanat oyuncusu, gelişimini Almanya'da devam ettirmeye ve bu sezon büyük kupaları hedefleyen kulübü için kritik hücum anları yaratmaya çalışacak.

    Bu arada Mourinho, yıldızlarla dolu Madrid kadrosundan en yüksek verimi almaya odaklanmak zorunda. Yedi yeni transferi uyumlu ve dengeli bir yapıya entegre etmek, bu sezon hem yurt içi hem de Avrupa kupalarındaki başarılarını nihayetinde belirleyecek.