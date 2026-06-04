Bayern Münih, Dünya Kupası öncesinde 60 milyon avroluk Alman sol bek transferi için anlaşmaya vardı; ancak Arsenal, Manchester City ve Real Madrid için umutlar hâlâ devam ediyor

22 yaşındaki sol bek, Frankfurt'ta yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı ve Bundesliga'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak adını duyurdu. Performansları gözden kaçmadı; Sky Sports'a göre, Bayern teknik direktörü Kompany, oyuncuyla yaptığı olumlu görüşmelerin ardından transfer için bizzat baskı yapıyor. Alman rekortmenleri, oyuncunun Allianz Arena'ya transferine kesinlik kazandırmak için hızlı hareket etti.

Şu anda Dünya Kupası ve ABD ile oynanacak dostluk maçı hazırlıkları için Almanya milli takımıyla Chicago'da bulunan Brown'un, 2031 yılına kadar Münih'te kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir sözleşmeyi kabul ettiği bildirildi. Bayern, onu sol bek, sağ bek ve hatta daha ileride sol kanat olarak da oynayabilen modern ve çok yönlü bir oyuncu olarak görüyor.