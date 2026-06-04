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Bayern Münih, Dünya Kupası öncesinde 60 milyon avroluk Alman sol bek transferi için anlaşmaya vardı; ancak Arsenal, Manchester City ve Real Madrid için umutlar hâlâ devam ediyor
Kompany, savunmadaki birincil hedefini belirledi
22 yaşındaki sol bek, Frankfurt'ta yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı ve Bundesliga'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak adını duyurdu. Performansları gözden kaçmadı; Sky Sports'a göre, Bayern teknik direktörü Kompany, oyuncuyla yaptığı olumlu görüşmelerin ardından transfer için bizzat baskı yapıyor. Alman rekortmenleri, oyuncunun Allianz Arena'ya transferine kesinlik kazandırmak için hızlı hareket etti.
Şu anda Dünya Kupası ve ABD ile oynanacak dostluk maçı hazırlıkları için Almanya milli takımıyla Chicago'da bulunan Brown'un, 2031 yılına kadar Münih'te kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir sözleşmeyi kabul ettiği bildirildi. Bayern, onu sol bek, sağ bek ve hatta daha ileride sol kanat olarak da oynayabilen modern ve çok yönlü bir oyuncu olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Frankfurt, Alman sol bek oyuncusunun değerinden taviz vermiyor
Oyuncu transfer için yeşil ışık yakmış olsa da, iki kulüp arasında henüz tam bir anlaşma sağlanamadı. Eintracht Frankfurt’un sportif direktörü Markus Krosche, yetenekli stoper için 60 milyon avro civarında bir ücret talep ediyor. Bu yüksek bedel, Bayern’in istenen fiyatı karşılamaya yanaşmaması halinde anlaşmayı geciktirebilecek, hatta bozulmasına neden olabilecek potansiyel bir engel olarak duruyor.
İki Bundesliga takımı arasındaki değerleme farkı oldukça büyük ve finansal detaylar kesinleşene kadar transferin akıbeti belirsizliğini koruyor. Brown'un, ABD'de düzenlenecek DFB basın toplantısında geleceği hakkında açıklama yapması bekleniyor ve bu durum, devam eden müzakerelere daha da fazla ilgi çekiyor.
Premier Lig'den gelen ilgi devam ediyor
Kulüpler arasında resmi bir anlaşmanın olmaması, Avrupa’daki birçok üst düzey talip için bir umut ışığı oluşturuyor. Arsenal, Manchester City ve Real Madrid’in geçtiğimiz yıl boyunca Brown’a ilgi gösterdiği biliniyor. Bayern, Frankfurt’un 60 milyon avroluk talebini karşılayamazsa, bu kulüpler çok yönlü genç oyuncunun transferini devralma şansına sahip olacak.
Arsenal, Brown'ı akıcı taktik sistemine ideal bir savunma takviyesi olarak görüyor. The Athletic, Gunners'ın seçkin bir aday listesi içinde Brown'ı aktif olarak takip ettiğini bildiriyor. 22 yaşındaki oyuncu, Frankfurt formasıyla 42 maçta 4 gol atıp 6 asist yaparak muhteşem bir 2025-26 sezonu geçirdi, ancak kulübünün ligi sekizinci sırada bitirmesi nedeniyle Avrupa kupalarına katılma hakkı kaçırdı. Arsenal'in sürekli en üst sıralarda mücadele etmesi nedeniyle, Kuzey Londra'ya transfer olma ihtimali oyuncu için oldukça cazip görünüyor. Bu durum, Bayern Münih'in Frankfurt ile anlaşmayı hızlı bir şekilde sonuçlandıramaması halinde potansiyel bir teklif savaşının zeminini hazırlıyor.
- AFP
Bayern'in transfer ikilemi ve Frankfurt'un olası kazanç fırsatı
Alman Bild gazetesinin daha önceki bir haberine göre, Münih’teki durum kadro derinliği nedeniyle hâlâ karmaşık bir hal alıyor; zira Bayern, yeni bir sol bek için ciddi bir teklifte bulunmadan önce mevcut kadrosunu hafifletmek zorunda.
Özellikle, sportif direktör Max Eberl'in somut bir transferin onaylanabilmesi için Hiroki Ito veya Alphonso Davies'i satması gerekiyor; bu oyuncuların ayrılması olmadan, 60-65 milyon avroluk değerleme, Bundesliga şampiyonu için ulaşılamaz kalıyor.
Anlaşmanın diğer tarafında ise Eintracht Frankfurt, büyük bir mali kazanç elde etmek için iyi bir konumda bulunuyor. Brown'u Ocak 2024'te Nürnberg'den sadece 3 milyon avroya transfer eden kulüp, şimdi onu satarsa olağanüstü bir kâr elde edecek.