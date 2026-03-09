getty
Çeviri:
Bayern Münih direktörü, Bundesliga devlerinin yeni sözleşme umuduna rağmen, bek oyuncusuyla sözleşme görüşmelerinin "askıya alındığını" doğruladı
Müzakereler durma noktasına geldi
Kulübün Atalanta ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Münih havaalanında konuşan Eberl, Alman devleriyle olan sözleşmesinin bitmesine bir yıldan biraz fazla zaman kalan 28 yaşındaki oyuncunun mevcut durumu hakkında açık sözlüydü. "Konny ile sözleşmemizi uzatmak istiyoruz. Görüşmeler yapıldı, şu anda durum bekleme aşamasında" dedi spor direktörü. Kulüp ile oyuncu arasında herhangi bir sürtüşme olduğu yönündeki iddiaları hemen yalanlayan Eberl, durumun "kötü olmadığını, herhangi bir kin veya kötü niyet olmadığını" da sözlerine ekledi.
- (C)Getty Images
Önemli bir finansal açık
Sorunun özü, oyuncunun tarafı ile kulüp yönetimi arasında maaş beklentilerinde önemli bir fark olması gibi görünüyor. Raporlara göre, şu anda yıllık 8 ila 9 milyon euro kazanan Laimer, maaşında önemli bir artış istiyor. Orta saha oyuncusu Mayıs ayında 29. yaşına girecek ve temsilcileri, bunu önemli bir kariyer sözleşmesi için son fırsat olarak görerek, bonuslar dahil yıllık yaklaşık 15 milyon euro değerinde bir anlaşma peşinde oldukları bildiriliyor.
Ancak Bayern, sürdürülebilir bir maaş yapısını korumak istediği için bu talepleri karşılamakta tereddütlü. Rakamları bağlamına oturtmak gerekirse, yüksek profilli transferler Luis Diaz ve Michael Olise'nin sırasıyla yaklaşık 14 milyon ve 13 milyon euro kazandığı düşünülüyor. Allianz Arena'daki yönetim, güvenilir bek oyuncusu için belirlenen sınırların ötesinde maaş giderlerini şişirmekten çekindiği bildiriliyor.
Eberl, çıkmaza rağmen sakinliğini koruyor
Şu anda ilerleme kaydedilmemesine rağmen, Eberl sonunda bir çözüm bulunabileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Her iki tarafın da bugünün piyasasında adil bir anlaşmanın ne olduğu konusunda kendi bakış açıları olduğunu kabul etti. "Sizin fikirleriniz var, diğerlerinin fikirleri var ve bunlar bir şekilde birbirine uymalı. Şu anda uymuyorlar, ama bu kötü bir şey değil," diye açıkladı spor direktörü mevcut durumu değerlendirirken.
Eberl, zorlu müzakerelere yabancı değil, çünkü kısa süre önce Fransız savunma oyuncusu Dayot Upamecano ile zorlu bir sözleşme uzatma süreci yaşadı. Kamuoyuna yaptığı açıklamalar, Laimer'in durumuna karşı sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini ve oyuncunun saha dışındaki dikkat dağınıklıklarından çok, sahadaki mevcut katkılarına öncelik verdiğini gösteriyor.
- Getty
Odak noktası sahada kalmaya devam ediyor
Laimer'in çok yönlülüğü ve çalışma temposu, onu Vincent Kompany'nin gözdesi haline getirdi ve kulübün şu anki önceliği, sezonun sonuna kadar formda kalmasını sağlamak. Eberl, "Onun burada olması, tekrar sağlıklı olması ve artık maçlarda oynayabilir durumda olması bizi çok mutlu ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Bayern, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara hazırlanırken, sözleşme konusu muhtemelen arka planda kalacak. "Beklemede" durumu, yakın zamanda bir ilerleme beklenmediğini doğrulasa da, hem kulüp hem de Laimer şimdilik futbolunun konuşmasına izin vermekten memnun görünüyor. İki tarafın bu yılın ilerleyen aylarında milyon euroluk farkı kapatıp kapatamayacağı, Münih'te büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.
Reklam