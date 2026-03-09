Bayern Münih direktörü, Bundesliga devlerinin yeni sözleşme umuduna rağmen, bek oyuncusuyla sözleşme görüşmelerinin "askıya alındığını" doğruladı

Sorunun özü, oyuncunun tarafı ile kulüp yönetimi arasında maaş beklentilerinde önemli bir fark olması gibi görünüyor. Raporlara göre, şu anda yıllık 8 ila 9 milyon euro kazanan Laimer, maaşında önemli bir artış istiyor. Orta saha oyuncusu Mayıs ayında 29. yaşına girecek ve temsilcileri, bunu önemli bir kariyer sözleşmesi için son fırsat olarak görerek, bonuslar dahil yıllık yaklaşık 15 milyon euro değerinde bir anlaşma peşinde oldukları bildiriliyor.

Ancak Bayern, sürdürülebilir bir maaş yapısını korumak istediği için bu talepleri karşılamakta tereddütlü. Rakamları bağlamına oturtmak gerekirse, yüksek profilli transferler Luis Diaz ve Michael Olise'nin sırasıyla yaklaşık 14 milyon ve 13 milyon euro kazandığı düşünülüyor. Allianz Arena'daki yönetim, güvenilir bek oyuncusu için belirlenen sınırların ötesinde maaş giderlerini şişirmekten çekindiği bildiriliyor.