Allianz Arena'ya yapılacak bir transfer, deneyimli kaleciye Tyneside'dan çıkış için üst düzey bir rota sunar, ancak bu rota Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde tecrübeli bir yedek rolünü de beraberinde getirir. Bayern açısından bakıldığında ise kendini kanıtlamış bir ismi bonservissiz olarak kadroya katmak mali açıdan son derece mantıklı olur; bu hamle, takıma katılacak yeni bir numaranın arkasında güvenilir bir alternatif ve mentorluk desteği sağlar. Bir anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise yaz transfer dönemi yaklaşırken Pope'un Bayern hiyerarşisinin öncelik listesinde nerede yer aldığına bağlı olacak.