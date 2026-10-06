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Gateshead v Newcastle United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

Bayern Münih, deneyimli yedek olarak Newcastle kalecisi Nick Pope için sürpriz bir hamle yapmayı değerlendiriyor

Transfers
N. Pope
Bayern Münih
Bundesliga
Newcastle United
Premier Lig
M. Neuer
J. Urbig

Bayern Münih'in, gelecek yaz transfer dönemi öncesinde Newcastle United kalecisi Nick Pope'u sürpriz bir hedef olarak belirlediği bildirildi. Bundesliga devinin, Manuel Neuer eldivenlerini astıktan sonra birinci kaleci olarak gelecek Jonas Urbig'e destek verecek tecrübeli bir yedek aradığı ve 34 yaşındaki file bekçisinin kısa listelerinde yer aldığı belirtiliyor.

  • Bayern Münih sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor

    Sky Germany'ye göre Bayern, gelecek yaz transfer dönemi öncesinde Allianz Arena'da tecrübeli bir yedek seçenek olarak Pope'u gündemine aldı. 34 yaşındaki kaleci, Neuer'in planlanan emekliliğinin ardından birinci kaleci olması beklenen Urbig'e alternatif oluşturması için düşünülüyor. İngiltere formasıyla 10 kez oynayan file bekçisi, St James' Park'taki sözleşmesi Haziran 2027'de sona ereceği için bonservissiz olarak gelebilecek ideal bir transfer olarak görülüyor.

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    Tecrübeli kaleci yedek rolde kalabilir

    Eski Burnley kalecisinin rolü, bu sezon teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde gözden düşmesinin ardından Tyneside'da büyük ölçüde azaldı. Pope, ilk beş Premier League maçına ilk 11'de başlayan yaz transferi Lukas Hornicek'e kaleyi kaptırırken, genç kaleci Ewen Jaouen ise Carabao Cup'ta kalede tercih edildi. Hatta tecrübeli file bekçisinin son resmi maçı, 24 Mayıs'ta Fulham'a karşı 2-0 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de yer aldığı 2025-26 sezonunun son gününde geldi.

  • Uluslararası arayış, kaleci aday listesini genişletiyor

    Sky Germany'nin ek haberine göre Bayern'in radarındaki isimler Pope ile sınırlı değil; kulüp, yurt içinden ve uluslararası arenadan birkaç tecrübeli adayı daha değerlendiriyor. Bundesliga'da Marvin Schwabe, Oliver Baumann ve Finn Dahmen'i takip eden Bayern, Fulham'ın Bernd Leno'sunu da değerlendiriyor. Alman yayın organı, takip edilen diğer tecrübeli alternatifler arasında Koen Casteels, Kevin Trapp, Frederik Ronnow, Lukas Hradecky, Juan Musso ve Sporting CP kalecisi Rui Silva'nın da bulunduğunu ekliyor.

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  • Gateshead v Newcastle United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Yaz transfer dönemi kadro dönüşümünü belirliyor

    Allianz Arena'ya yapılacak bir transfer, deneyimli kaleciye Tyneside'dan çıkış için üst düzey bir rota sunar, ancak bu rota Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde tecrübeli bir yedek rolünü de beraberinde getirir. Bayern açısından bakıldığında ise kendini kanıtlamış bir ismi bonservissiz olarak kadroya katmak mali açıdan son derece mantıklı olur; bu hamle, takıma katılacak yeni bir numaranın arkasında güvenilir bir alternatif ve mentorluk desteği sağlar. Bir anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise yaz transfer dönemi yaklaşırken Pope'un Bayern hiyerarşisinin öncelik listesinde nerede yer aldığına bağlı olacak.

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