Bayern Münih, 'çok ağır' bir sakatlığın Kanada'nın yıldız oyuncusu Alphonso Davies'in Dünya Kupası umutlarını tehlikeye atmasının ardından oyuncunun ruhsal durumundan endişe duyuyor
Kulüp ve ülke için yıkıcı bir darbe
Kanada milli takım oyuncusu, Bayern’in Paris Saint-Germain’e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final maçında sol arka uyluk kasında ciddi bir sakatlık geçirdi. Yırtılma şüphesi konulan bu sakatlık nedeniyle 25 yaşındaki oyuncu, Alman devinin sezonun geri kalanında forma giyemeyecek ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’na katılımı da ciddi tehlike altında.
Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund, kulübün Wolfsburg'u 1-0 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada hayal kırıklığını gizlemedi. Bild gazetesinde yer alan yorumlarında Freund, "Bu çok acı bir durum, özellikle onun için ve tabii ki bizim için de" dedi. "Ciddi diz sakatlığından iyi bir şekilde geri dönmüştü, ancak kas sakatlıkları onu sürekli geriye attı. Asla gerçek anlamda ritmini bulamadı. Elbette bu acı verici ve şu anda onun için zihinsel olarak da zor bir dönem. Ancak hepimiz onu elimizden geldiğince destekleyeceğiz ve umarız ki daha sonra istikrarlı bir şekilde geri döner."
Sağ bek için devam eden form sorunları
Davies’in son dönemdeki sağlık geçmişi iç karartıcı bir tablo çiziyor. Mart 2025’te sağ dizinde çapraz bağ yırtılması ve kıkırdak hasarı geçirdikten sonra, dokuz zorlu ayını saha kenarında geçirdi. Aralık ayında sahalara döndüğünden beri vücudu onu defalarca yüzüstü bıraktı. Şubat ayında kas lifi yırtılması yaşadı, ardından Mart ayında Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında uyluk kasında gerilme meydana geldi.
Son aksilik, sadece birkaç ay içinde yaşadığı üçüncü kas sorunu oldu ve bu durum, sürekli rehabilitasyon döngüsünün bedeninden çok zihnini daha fazla yıprattığına dair endişelere yol açtı. Davies, bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm turnuvalarda 23 maçta forma giydi ve 841 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında bir gol attı ve beş asist yaptı.
Ruh sağlığı sorunları ön planda
Allianz Arena yönetimi, Davies’in ruh sağlığıyla ilgili geçmişteki açıklamaları nedeniyle, oyuncunun psikolojik durumuna özellikle dikkat ediyor. Savunma oyuncusu, daha önceki uzun süreli iyileşme sürecinde YouTube kanalında bir kırılma noktasına geldiğini açıklamıştı. “Ruhsal bir çöküntü yaşadım. Bana ne oldu bilmiyorum. Duş aldım ve sonra birden ağlamaya başladım,” demişti.
Teknik direktör Vincent Kompany, son haberlerin ardından bu endişeleri yineleyerek şöyle demişti: "Fiziksel olarak endişelenmiyorum. Geri dönecek; her şey yeniden yoluna girecek. Ancak zihinsel olarak, bu inanılmaz derecede zor."
Dünya Kupası yarışı
11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası nedeniyle Davies’in zamanı daralıyor. Turnuva, bu defans oyuncusu için en büyük hedef olsa da Kompany, zihinsel olarak toparlanmanın fizik tedavi kadar önemli olduğunu biliyor. Teknik direktör, “Bazen zor olan, çok ciddi sakatlıklar değildir. Asıl zorluk, sürekli tekrarlayan ve zaman zaman zihinsel olarak da yıpratıcı olan bu küçük sakatlıklardır,” diye açıkladı.
Kompany, yıldız sol bek oyuncusunun yaz turnuvasına odaklanacak gücü bulabileceğinden umutlu. "Ama şimdi çok çabuk zihinsel olarak yeniden toparlanması gerekiyor. Dünya Kupası konusunda ne olacağını göreceğiz. Başka yolu yok ve biz de ona yardım edeceğiz, destek olacağız," diye ekledi.