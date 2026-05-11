Bayern Münih, 'çok ağır' bir sakatlığın Kanada'nın yıldız oyuncusu Alphonso Davies'in Dünya Kupası umutlarını tehlikeye atmasının ardından oyuncunun ruhsal durumundan endişe duyuyor

Davies’in son dönemdeki sağlık geçmişi iç karartıcı bir tablo çiziyor. Mart 2025’te sağ dizinde çapraz bağ yırtılması ve kıkırdak hasarı geçirdikten sonra, dokuz zorlu ayını saha kenarında geçirdi. Aralık ayında sahalara döndüğünden beri vücudu onu defalarca yüzüstü bıraktı. Şubat ayında kas lifi yırtılması yaşadı, ardından Mart ayında Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında uyluk kasında gerilme meydana geldi.

Son aksilik, sadece birkaç ay içinde yaşadığı üçüncü kas sorunu oldu ve bu durum, sürekli rehabilitasyon döngüsünün bedeninden çok zihnini daha fazla yıprattığına dair endişelere yol açtı. Davies, bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm turnuvalarda 23 maçta forma giydi ve 841 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında bir gol attı ve beş asist yaptı.