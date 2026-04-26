Bayern Münih, Chelsea'ye ait forvet Nicolas Jackson'ın Harry Kane'in yedeği olarak 10 gol attığını gördükten sonra, oyuncu için 65 milyon avroluk "satın alma opsiyonu" kararını açıkladı

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, kulübün Jackson için satın alma opsiyonunu kullanma niyetinde olmadığını doğruladı. ZDF-Sportstudio'ya konuşan Eberl, mevcut planın sezonun bitiminde forvetin Stamford Bridge'e geri dönmesi olduğunu açıkladı. Görünüşe göre Bavyera kulübünün yönetimi şu anda ikinci bir kiralama anlaşması da peşinde değil; bu da oyuncunun Allianz Arena'daki serüveninin kesin olarak sona erdiğini gösteriyor.

Bu karar, Jackson'ın yedek rolünde gösterdiği verimli performansa rağmen alındı. 24 yaşındaki oyuncu, karmaşık bir transfer sürecinin ardından geçen yaz Almanya'ya transfer olmuş ve yıldız oyuncu Harry Kane'in yedeği olarak görevlendirilmişti. Kendisinden istendiğinde takdire şayan bir performans sergilese de, onu uzun vadede kadroda tutmak için gereken mali paket, Bayern yönetimi için bir engel teşkil etti.