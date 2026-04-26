Bayern Münih, Chelsea'ye ait forvet Nicolas Jackson'ın Harry Kane'in yedeği olarak 10 gol attığını gördükten sonra, oyuncu için 65 milyon avroluk "satın alma opsiyonu" kararını açıkladı
Eberl, Jackson'ın ayrılma planını doğruladı
Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, kulübün Jackson için satın alma opsiyonunu kullanma niyetinde olmadığını doğruladı. ZDF-Sportstudio'ya konuşan Eberl, mevcut planın sezonun bitiminde forvetin Stamford Bridge'e geri dönmesi olduğunu açıkladı. Görünüşe göre Bavyera kulübünün yönetimi şu anda ikinci bir kiralama anlaşması da peşinde değil; bu da oyuncunun Allianz Arena'daki serüveninin kesin olarak sona erdiğini gösteriyor.
Bu karar, Jackson'ın yedek rolünde gösterdiği verimli performansa rağmen alındı. 24 yaşındaki oyuncu, karmaşık bir transfer sürecinin ardından geçen yaz Almanya'ya transfer olmuş ve yıldız oyuncu Harry Kane'in yedeği olarak görevlendirilmişti. Kendisinden istendiğinde takdire şayan bir performans sergilese de, onu uzun vadede kadroda tutmak için gereken mali paket, Bayern yönetimi için bir engel teşkil etti.
Yedek oyuncu olarak etkileyici istatistikler
İstatistiklere bakıldığında, Jackson Bundesliga'daki görev süresi boyunca beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiledi. 29 resmi maçta forma giyen forvet, 10 gol ve 4 asist kaydetti. Son dönemdeki formu özellikle dikkat çekici; son beş lig maçında dört gol attı. Geçtiğimiz hafta sonu da değerini bir kez daha kanıtladı ve Bayern'in Mainz 05'i 4-3 yendiği maçta, takımın muhteşem geri dönüşünü başlatan golü attı.
Teknik direktör Vincent Kompany'nin oyuncunun çalışma temposu ve profesyonelliğinden çok memnun olduğu söylense de, yönetim kurulunun kararı uzun vadeli finansal stratejiyi ön planda tutuyor. Forvetin yedek kulübesinden maçlara etki etme yeteneği, Bayern'in bir lig şampiyonluğu daha kazanmasına ve DFB-Pokal finaline ulaşmasına yardımcı oldu, ancak karar vericileri 65 milyon avroluk (56 milyon sterlin/76 milyon dolar) kalıcı bir yatırım yapmaya ikna etmek için yeterli olmadı.
Mikel, Chelsea'nin eksikliğini vurguluyor
Jackson'ın Londra'ya dönüşüyle ilgili haberler, kulüp efsanesi John Obi Mikel de dahil olmak üzere Chelsea'deki bazı kişiler tarafından memnuniyetle karşılanacak. Eski orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Jackson'ın ayrılmasından bu yana Blues'un hücum hattında belirli bir fiziksel varlık ve taktiksel zekadan yoksun olduğunu vurguladı. Mikel, takımın lideri üzerindeki olumsuz etkiye özellikle dikkat çekerek, Senegalli forvetin bağlantı oyunundan yoksun kalan Cole Palmer'ın "kaybolmuş gibi göründüğünü" belirtti.
"Aslında şu anda onu özlediğimizi düşünüyorum. Bunu podcast'te söyleyebilirim. Bize sağladığı şeyi şu anda hiçbir forvet sağlayamıyor," dedi Mikel. "Evet, Joao Pedro gol atıyor, ama Nicolas Jackson'ın yüksek pres ve Cole Palmer ile kurduğu telepatik bağlantı açısından neler sunduğuna bir bakın."
Stamford Bridge'de belirsiz bir gelecek
Jackson Londra'ya dönmeye hazırlanırken, büyük bir değişim sürecinde olan bir kulübe geri dönüyor. Chelsea, son zamanlarda gösterdiği kötü performansın ardından teknik direktör Liam Rosenior'u görevden almak gibi cesur bir adım attı. Rosenior, tarihsel açıdan kötü sonuçların bedelini en ağır şekilde öderken, Jackson'ın bir sonraki kalıcı teknik direktörün planlarında nasıl bir yer bulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Forvetin Chelsea ile olan sözleşmesi Haziran 2033'e kadar devam ediyor ve Almanya'daki verimli performansı, Blues'un ilk takımına yeniden entegre edilmezse, diğer birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmiş olabilir.
Chelsea, Bayern'de en üst düzeyde değerli deneyim kazanmış bir oyuncuyu kadroya dahil etmek mi, yoksa 10 gol attığı sezonun değerinden yararlanarak önemli bir transfer ücreti elde etmek mi gerektiğini değerlendirmeli. Şu an için Jackson, Bayern'in üçlü kupayı kovaladığı bu sezonun sonunu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda.