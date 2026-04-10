AFP
Çeviri:
Bayern Münih CEO'su, teknik direktörün "her oyuncuyu daha iyi hale getirdiğini" söylerken, Vincent Kompany "fırtınanın gözü" konumunda
Bayern yönetimi, Kompany’nin kısa sürede yarattığı etkiyi övüyor
Kompany, Allianz Arena’da gerçekleştirdiği dönüşüm sayesinde kulüp yönetiminin güçlü desteğini kazanarak Bayern’de kilit bir figür haline geldi. Bundesliga devi ile ikinci sezonunu geçiren Belçikalı teknik direktör, hem takımın oyun stilini hem de kadro içindeki atmosferi canlandırmasıyla övgü topladı. Bayern CEO'su Dreesen, Kompany'yi kulüp içinde istikrar sağlayan bir güç olarak tanımladı ve liderliğinin, takımın elit rekabetin baskılarını aşmasına nasıl yardımcı olduğunu vurguladı. Dreesen'e göre, teknik direktörün kişiliği ve otoritesi, Avrupa futbolunda şimdiden geniş çapta saygı görmeye başladı.
- AFP
‘Fırtınanın gözü’
Absolut Bayern’e konuşan Dreesen, teknik direktörün takım üzerindeki etkisini anlatmak için çarpıcı bir benzetme kullandı.
"Kişiliği, profesyonel uzmanlığı ve doğal otoritesiyle, kısa sürede Avrupa çapında büyük saygı kazandı," diye açıkladı. "Vincent, kasırga gücü olan bir takım istediğini vurguluyor – benim için o, fırtınanın gözü. Yaydığı sakinlik, takımın zorlu dönemlerinde de yardımcı oluyor."
"Kompany, hem teknik direktör hem de insan olarak FC Bayern için büyük bir kazanç. Oyuna eğlenceyi ve keyfi geri getirdi, her profesyonel oyuncuyu daha iyi hale getiriyor ve oyuncularımız ona güveniyor."
Bayern üç cephede de başarı peşinde
Kompany’nin etkisi, Bayern’in birçok turnuvada büyük başarılar için mücadele ettiği sezonun kritik bir aşamasında ortaya çıkıyor. Die Roten, 28 maçta topladığı 73 puanla şu anda Bundesliga’nın zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund’un dokuz puan önünde bulunuyor.
Avrupa'da ise Bayern, çeyrek final ilk maçında Real Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme şansını artırdı. Luis Diaz ve Harry Kane'in golleri, Alman ekibine Münih'teki rövanş maçı öncesinde değerli bir avantaj sağladı. Ayrıca DFB-Pokal'da da yoluna devam eden Bayern, etkileyici formunu sürdürürse tarihi bir üçlü kupayı kazanma umudunu da canlı tutuyor.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Bayern, bu hafta sonu Bundesliga’da St. Pauli ile karşılaşmaya hazırlanırken dikkatini yeniden iç sahaya çeviriyor; ardından ise odağını tekrar Avrupa’ya yöneltecek. Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin belirleyici ikinci ayağı, 15 Nisan’da Allianz Arena’da oynanacak. Kompany’nin takımı, bu maçta ilk maçta elde ettiği avantajı korumaya ve yarı finale yükselmeyi garantilemeye çalışacak.
Bundesliga şampiyonluk yarışı sona yaklaşırken, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'da da eleme maçları yaklaşırken, önümüzdeki haftalar Kompany ve Bayern kadrosu için belirleyici bir dönem olacak.