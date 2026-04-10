Bayern Münih CEO'su, teknik direktörün "her oyuncuyu daha iyi hale getirdiğini" söylerken, Vincent Kompany "fırtınanın gözü" konumunda

Absolut Bayern’e konuşan Dreesen, teknik direktörün takım üzerindeki etkisini anlatmak için çarpıcı bir benzetme kullandı.

"Kişiliği, profesyonel uzmanlığı ve doğal otoritesiyle, kısa sürede Avrupa çapında büyük saygı kazandı," diye açıkladı. "Vincent, kasırga gücü olan bir takım istediğini vurguluyor – benim için o, fırtınanın gözü. Yaydığı sakinlik, takımın zorlu dönemlerinde de yardımcı oluyor."

"Kompany, hem teknik direktör hem de insan olarak FC Bayern için büyük bir kazanç. Oyuna eğlenceyi ve keyfi geri getirdi, her profesyonel oyuncuyu daha iyi hale getiriyor ve oyuncularımız ona güveniyor."