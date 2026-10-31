Bayern Münih-Borussia Dortmund 2-2: Fabio Silva 89. dakikada eşitliği sağladı, Kane penaltı kaçırdı

İlk fırsatı Bayern Münih yakalıyor: Olise'nin sol ayağıyla çektiği müthiş şut direkten dönüyor. Dortmund ise Milan'ın geçmişte ilgilendiği eski Chelsea oyuncusu Chukwuemeka'nın önderliğinde karşılık veriyor. Sürpriz isim iki kez şut çekiyor, ikisini de savunma engelliyor. Maç beklenenden daha dengeli geçiyor. Bellingham'ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şuta ancak Urbig'in müthiş kurtarışı engel olabiliyor. Diğer tarafta kaleye yönelen Saibari ise Kobel'i geçemiyor. Bayern için kötü haberler burada başlıyor: Kompany'nin yardımcısı Aaron Danks'in çalıştırdığı takım, iki dakika içinde Saibari'yi sakatlık nedeniyle kaybediyor (yerine Brown giriyor), ardından Gnabry de sakatlanıp yerini Stanisic'e bırakıyor. Ancak 35. dakikada Bayern'in yüzü gülüyor: Kim-Pimentano ikilisinin akılalmaz hatasının ardından Bellingham'ın Bundesliga kariyerindeki ilk golü, Chukwuemeka'nın ofsaytta olması nedeniyle VAR tarafından iptal ediliyor. Olası 0-1'den 1-0'a: Kaleye yönelen Laimer, Kobel'i mağlup etmeyi başarıyor. Kaleci, Avusturyalı oyuncunun ikinci denemesinde çaresiz kalıyor. Dortmund pes etmiyor ve Bellingham'la hemen beraberliğe yaklaşıyor. Bellingham, orta sahada Pavlovic'ten kurtulmak için topu tabanıyla çekerek müthiş bir harekete imza atıyor.