Allianz Arena'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanan dev maç 2-2 sona erdi. Ligin zirvesindeki iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. Karşılaşma, kolay kolay pes etmeyen ancak rakiplerini de ezip geçen takımlar olmayan iki ekibin hem kalitesini hem de zayıf yönlerini gösterdi. Alınan birer puanın ardından puan tablosunda beş takım üç puanlık aralığa toplandı: Freiburg iki, Werder Bremen ve Leipzig ise üç puan geride.
Bayern Münih-Borussia Dortmund 2-2: Fabio Silva 89. dakikada eşitliği sağladı, Kane penaltı kaçırdı
İki sakatlık, ardından kilidi Laimer açtı
İlk fırsatı Bayern Münih yakalıyor: Olise'nin sol ayağıyla çektiği müthiş şut direkten dönüyor. Dortmund ise Milan'ın geçmişte ilgilendiği eski Chelsea oyuncusu Chukwuemeka'nın önderliğinde karşılık veriyor. Sürpriz isim iki kez şut çekiyor, ikisini de savunma engelliyor. Maç beklenenden daha dengeli geçiyor. Bellingham'ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şuta ancak Urbig'in müthiş kurtarışı engel olabiliyor. Diğer tarafta kaleye yönelen Saibari ise Kobel'i geçemiyor. Bayern için kötü haberler burada başlıyor: Kompany'nin yardımcısı Aaron Danks'in çalıştırdığı takım, iki dakika içinde Saibari'yi sakatlık nedeniyle kaybediyor (yerine Brown giriyor), ardından Gnabry de sakatlanıp yerini Stanisic'e bırakıyor. Ancak 35. dakikada Bayern'in yüzü gülüyor: Kim-Pimentano ikilisinin akılalmaz hatasının ardından Bellingham'ın Bundesliga kariyerindeki ilk golü, Chukwuemeka'nın ofsaytta olması nedeniyle VAR tarafından iptal ediliyor. Olası 0-1'den 1-0'a: Kaleye yönelen Laimer, Kobel'i mağlup etmeyi başarıyor. Kaleci, Avusturyalı oyuncunun ikinci denemesinde çaresiz kalıyor. Dortmund pes etmiyor ve Bellingham'la hemen beraberliğe yaklaşıyor. Bellingham, orta sahada Pavlovic'ten kurtulmak için topu tabanıyla çekerek müthiş bir harekete imza atıyor.
GOLLER VE HATALAR
İkinci yarı, Laimer'in yine Kobel'e takıldığı bir pozisyonla başlıyor; Bayern ise baskıyı artırıyor. 2-0 fırsatı 57. dakikada geliyor. Maç öncesinde Ballon d'Or'u kazanmasını tüm statla kutlayan Kane, Nmecha'nın ceza sahasında elle oynaması nedeniyle verilen penaltıda topu üst direğe gönderiyor. Burada da Sliding Doors: Olası bir 2-0'dan 1-1'e, Schlotterbeck, Olise'den önce topa müdahale edip Nmecha'ya pas veriyor; Nmecha'nın asistinde Guirassy, Urbig'e şans tanımıyor. Ancak Bayern sarsılmıyor ve Kane'in asistini gole çeviren Upamecano ile yeniden öne geçiyor. İngiliz oyuncu, ceza sahası çizgisinden çektiği ve Kobel'in solundan az farkla dışarı çıkan şutla üçüncü gole de yaklaşıyor. Son bölümde Fabio Viera skoru 2-2'ye getirerek Allianz Arena'yı sessizliğe gömüyor. Son tehlikede Karl'ın vuruşu üst direkten dönüyor. Maç 2-2 bitiyor; Bundesliga'da yarış her zamankinden daha açık.
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