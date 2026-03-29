Bayern Münih başkanı, Harry Kane'in Suudi Arabistan'dan gelecek devasa bir teklif karşısında kararını değiştirebileceğini kabul etti
Bayern yönetimi Suudi Arabistan'ın servetine karşı temkinli
Kane, Allianz Arena'ya transfer olduğundan beri adeta bir keşif oldu; ancak Hoeness, en sağlam profesyonel bağların bile Suudi Pro Ligi'nin mali gücü karşısında sınanabileceğini kabul etti. 32 yaşındaki oyuncu uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olsa da, Körfez bölgesinden gelen devasa yatırımlar Bayern yönetim kurulu için gündemdeki konular arasında yer almaya devam ediyor.
Kane'i Suudi Arabistan'ın cazibesi bekliyor
Kicker'a konuşan Hoeness, takımın sembolü haline gelen forvet için cazip bir teklif gelme olasılığını değerlendirdi. "Serbest kalma maddesini kullanmadı, bu da 2027 yazına kadar kesinlikle burada sözleşmesi olduğu anlamına geliyor. Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla, o ve ailesi burada kendilerini son derece rahat hissediyorlar. Ne zaman bir Suudi gelip masaya büyük bir para koyacağı belli olmaz... Ama o kendini burada evinde hissediyor," dedi Hoeness.
Kane'in uzun kariyeri ve üst düzey fiziksel kondisyonu
Olası bir ayrılıkla ilgili spekülasyonlara rağmen Hoeness, Kane’in Avrupa futbolunun zirvesinde daha uzun yıllar geçireceğine inanıyor. Forvetin kondisyonuna gösterdiği özen, 30’lu yaşlarının sonlarına kadar iyi performans sergileyen diğer efsaneleri taklit edebilmesinin bir nedeni olarak sıklıkla gösteriliyor. Nitekim Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla şimdiden 3.195 dakika sahada kaldı ve ilk 11’in vazgeçilmez bir üyesi olduğunu kanıtladı. Hoeness, forvetin profesyonel alışkanlıklarını överek şunları söyledi: "Harry Kane, en az üç veya dört yıl daha bu seviyede oynayabilir, çünkü vücuduna özen gösteren mükemmel bir profesyonel. Her zaman rehabilitasyonda ve fizyoterapistlerin yanında."
Kayıtlar ve takımın başarısı arasında denge kurmak
Saha içinde Kane, adını tarih kitaplarına yazdırmak için şu anda zamanla yarışıyor. Sezona muhteşem bir başlangıç yapan oyuncu, şu anda eski Bayern efsanesi Robert Lewandowski’nin elinde bulunan tek sezon gol rekoruna yaklaşıyor.
Ancak eski Bayern orta saha oyuncusu Didi Hamann, takımın Avrupa'daki başarısından çok gol rekoruna öncelik verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bayern'in Real Madrid ile oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, Kane'in fiziksel durumunun iyi bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Hamann, Sky'a şunları söyledi: "Bence Bayern ve Kane bu rekoru bir kenara bırakmalı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bir tur daha ilerlemeleri ve ideal olarak bir tur daha geçip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları önemli."