Bayern Münih başkanı, Harry Kane'in Suudi Arabistan'dan gelecek devasa bir teklif karşısında kararını değiştirebileceğini kabul etti

Olası bir ayrılıkla ilgili spekülasyonlara rağmen Hoeness, Kane’in Avrupa futbolunun zirvesinde daha uzun yıllar geçireceğine inanıyor. Forvetin kondisyonuna gösterdiği özen, 30’lu yaşlarının sonlarına kadar iyi performans sergileyen diğer efsaneleri taklit edebilmesinin bir nedeni olarak sıklıkla gösteriliyor. Nitekim Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla şimdiden 3.195 dakika sahada kaldı ve ilk 11’in vazgeçilmez bir üyesi olduğunu kanıtladı. Hoeness, forvetin profesyonel alışkanlıklarını överek şunları söyledi: "Harry Kane, en az üç veya dört yıl daha bu seviyede oynayabilir, çünkü vücuduna özen gösteren mükemmel bir profesyonel. Her zaman rehabilitasyonda ve fizyoterapistlerin yanında."