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FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHAFP
Mohamed Saeed
Çeviri:

Bayern Münih - Augsburg maçında oyuncu puanları: Harry Kane iki asist yaptı ama Manuel Neuer'in hatası Vincent Kompany'nin takımına pahalıya mal oldu

Bayern Münih
Bundesliga
H. Kane
M. Neuer
Player ratings
Augsburg - Bayern Münih
Augsburg

Bayern Münih, istatistiklerdeki ezici üstünlüğü ve savunmadaki kırılganlığın belirlediği kaotik Bavyera derbisinde Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Harry Kane iki asist yapmasına rağmen, ev sahibinin tarihi bir erken hatayı değerlendirmesi ve bitiriciliği Rekor şampiyonu bir puanla yetinmek zorunda bıraktı.

Vincent Kompany, takımının topun yüzde 70'ine sahip olup tam 30 şut çekmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldığını WWK Arena'da gördükten sonra kara kara düşünecek. Maçın tonu daha ilk dakikada belirlendi; konsantrasyon kaybı Raphael Fellhauer'ın Augsburg'u öne geçirmesine izin verdi ve bu gol Bundesliga tarihinin en hızlı gollerinden biri oldu.

Bayern'in orta bölgede kurduğu yapısal üstünlük açıktı, ancak yüksek savunma hattı Augsburg'un dikine geçişleriyle defalarca test edildi.

İkinci yarıda kısa süreli bir toparlanma yaşandı; Kane asistörlüğe soyunarak 55. dakikada Ismael Saibari'nin eşitlik golünü hazırladı. Ancak savunmadaki kırılganlıklar yeniden ortaya çıktı ve Ricardo Ribeiro, oyunun gidişatına ters düşen bir şekilde ev sahibini yeniden öne geçirdi.

Bayern, sonradan oyuna giren Nathaniel Brown'ın yine Kane'in hazırladığı golüyle sonunda bir puanı kurtardı, ancak Bayern lehine 5,2'ye 2,2 olan beklenen gol (xG) farkı, bunun kötü bitiricilik ve savunmadaki bireysel hatalar nedeniyle kazanamadıkları bir maç olduğunu gösteriyor.

  • imago-sport-1084312614.jpgBeautiful Sports International

    Kaleci ve savunma

    Manuel Neuer - 3/10

    Tecrübeli kaptan için unutulacak bir gündü. Neuer, maçın henüz ilk dakikasında hazırlıksız yakalandı ve Fellhauer'in gol perdesini açmasına izin veren, tarihi bir gaf olarak nitelendirilen bir hata yaptı. Sonrasında 3 kurtarış yapsa da kalesini terk edip müdahale etme konusunda istikrarsızdı ve ceza sahasında alışıldık otoritesinden uzaktı. Bu performans, mevcut formuna dair soru işaretlerini daha da artıracak nitelikteydi.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Upamecano, Bayern'in geriden oyun kurulumunda yoğun şekilde rol aldı, ancak Augsburg'un kontra ataklarındaki doğrudan oyuna karşı zorlandı. Takımın yaptığı 11 top kapmaya katkı sağlasa da Ribeiro'nun golündeki pozisyon alış biçimi soru işareti yarattı; çünkü savunma, hızlı bir geçiş anında alanı etkili şekilde daraltamadı.

    Jonathan Tah - 5/10

    Yaz transfer döneminde takıma katılan Tah, Ribeiro'nun hareketliliğini kontrol etmekte zorlandı. Bayern hava toplarında üstünlük kursa da (3 hava topu mücadelesi kazanıp 1 kaybetti), Augsburg orta sahayı geçtiğinde Tah sık sık arada kaldı. Bu özel taktik düzende geniş alanları etkili şekilde kapatacak geri koşu hızından yoksundu.

    Alphonso Davies - 7/10

    Davies, genişlik sağlayan başlıca oyunculardan biriydi ve hücumu desteklemek için sürekli ileri çıktı. Geri koşu hızı, kontrataklarda daha büyük hasarın önüne geçilmesinde hayati rol oynadı ve Bayern'in maç boyunca 9 kornerle sonuçlanan sürekli baskısını sürdürmesine yardımcı olma konusunda belirleyiciydi.

    Josip Stanisic - 6/10

    Savunma hattının sağında görev yapan Stanisic, Kompany oyunu çevirmeye çalışırken 67. dakikada yerini Nathaniel Brown'a bırakmadan önce topla yeterince derli toplu bir görüntü verdi. Kapalı savunmayı açmak için gereken bindirme tehdidini sunmakta zorlandı, ancak bire bir mücadelelerinde genel olarak güven verdi.

  • imago-sport-1084313210.jpgDeFodi Images

    Orta saha

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    Genç oyuncu, Bayern için takımın toplam 582 pas yaptığı maçta paslarının büyük çoğunluğunu tamamlayarak ritmi belirleyen isim oldu. Pavlovic, topa sahip olmayı sürdürme ve seken topları kazanma konusunda büyük bir olgunluk gösterdi, ancak Augsburg kalabalık geldiğinde zaman zaman oyunun dışında kaldı. 87. dakikada oyundan alındı.

    Ismael Saibari - 8/10

    Saibari, oyundan çıkana kadar Bayern'in hücum bölgesindeki en bitirici ismiydi. 55. dakikada golünü harika bir şekilde attı; Kane'in pasına buluşmak için koşusunu kusursuz zamanladı. Yarı alanlardaki enerjisi, 67. dakikada yerini başka bir oyuncuya bırakana kadar Augsburg savunması için sürekli bir sorun yarattı.

    Joshua Kimmich - 7/10

    Kimmich, her zamanki taktik zekâsıyla görev yaptı ve oyunu yönlendirmek için hatlar arasında dolaştı. Takımın yaptığı 25 ortanın çoğunda onun payı vardı ve %70'lik topa sahip olma oranının korunmasına yardımcı oldu. Ancak takımın yaratıcılıktaki üstünlüğünün daha net gol fırsatlarına dönüşmemesi onu hayal kırıklığına uğratacaktır.

  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Luis Diaz - 6/10

    Her zamankinden daha geride bir rolde kullanılan Diaz, teknik kalitesinden kesitler sundu ancak merkezi geçiş bölgesini korumak için gereken savunma disiplinini gösteremedi. Kompany'nin umduğu ölçüde son üçte birlik bölümde etkili olmakta zorlandığı bir performansın ardından, maçın son bölümünde Leonhard Karl için oyundan alındı.

    Michael Olise - 6/10

    Olise kanatta sürekli tehdit yarattı ve Bayern'in toplam 30 şutuna katkı verdi. Driplingleriyle göz kamaştırsa da, oldukça kalabalık Augsburg ceza sahasına karşı son pası zaman zaman yetersiz kaldı. Hâlâ düzenin hayati bir parçası, ancak bugün belirleyici dokunuştan yoksundu.

    Harry Kane - 9/10

    Gol atmadığında bile Kane, Bayern takımının iyi yaptığı her şeyin odak noktası olmaya devam ediyor. Saibari'nin beraberlik golünde asisti yaptı ve Brown'ın geç gelen eşitleme golünde bir kez daha asist yapan isim oldu. İki asistinin yanı sıra hücumdaki neredeyse her aksiyonda merkezi bir rol üstlenmesiyle, maçın en öne çıkan teknik oyuncusuydu.

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  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Serge Gnabry - 6/10

    67. dakikada Saibari'nin yerine oyuna girdi. Hücuma doğrudanlık kattı ve Augsburg'un kanat beklerini daha geriye itti, ancak kaleyi bulan birkaç fırsata rağmen galibiyet golünü bulamadı.

    Nathaniel Brown - 8/10

    Yedek oyuncu için rüya gibi bir başlangıç oldu. 67. dakikada Stanisic'in yerine oyuna giren Brown, soğukkanlılığını koruyarak 80. dakikada Kane'in pasında hayati önem taşıyan eşitlik golünü attı ve Kompany'nin oyuncu değişikliği kararını haklı çıkardı.

    Leonhard Karl - N/A

    87. dakikada oyuna alındı. Maçın gidişatına anlamlı bir etki yapması için çok az zamanı vardı.

    Tom Bischof - N/A

    87. dakikada geç yapılan taktiksel bir hamleydi. Maç çılgın final bölümüne girerken topla çok az buluştu.

    Vincent Kompany - 6/10

    Taktik açıdan Kompany'nin takımı oyuna hakimdi ve xG verileri, sisteminin rahat bir galibiyet için fazlasıyla yeterli pozisyon ürettiğini gösteriyor. Ancak savunmadaki kırılganlık ve Augsburg'un maçın başındaki yoğunluğuna karşılık verilememesi onun hanesine eksi yazıldı. Oyuncu değişiklikleri etkiliydi, özellikle de golü atan Brown'un oyuna girişi.

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