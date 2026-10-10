Bayern Münih - Augsburg maçında oyuncu puanları: Harry Kane iki asist yaptı ama Manuel Neuer'in hatası Vincent Kompany'nin takımına pahalıya mal oldu

Vincent Kompany, takımının topun yüzde 70'ine sahip olup tam 30 şut çekmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldığını WWK Arena'da gördükten sonra kara kara düşünecek. Maçın tonu daha ilk dakikada belirlendi; konsantrasyon kaybı Raphael Fellhauer'ın Augsburg'u öne geçirmesine izin verdi ve bu gol Bundesliga tarihinin en hızlı gollerinden biri oldu.

Bayern'in orta bölgede kurduğu yapısal üstünlük açıktı, ancak yüksek savunma hattı Augsburg'un dikine geçişleriyle defalarca test edildi.

İkinci yarıda kısa süreli bir toparlanma yaşandı; Kane asistörlüğe soyunarak 55. dakikada Ismael Saibari'nin eşitlik golünü hazırladı. Ancak savunmadaki kırılganlıklar yeniden ortaya çıktı ve Ricardo Ribeiro, oyunun gidişatına ters düşen bir şekilde ev sahibini yeniden öne geçirdi.

Bayern, sonradan oyuna giren Nathaniel Brown'ın yine Kane'in hazırladığı golüyle sonunda bir puanı kurtardı, ancak Bayern lehine 5,2'ye 2,2 olan beklenen gol (xG) farkı, bunun kötü bitiricilik ve savunmadaki bireysel hatalar nedeniyle kazanamadıkları bir maç olduğunu gösteriyor.