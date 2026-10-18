Almanya şampiyonu, Avrupa'daki kritik karşılaşma öncesinde kaptanının oynayıp oynayamayacağına ilişkin yeni endişelerle karşı karşıya. Başlangıçta 40 yaşındaki kalecinin hafta içindeki maç için döneceği umuluyordu ancak A takım antrenmanlarına katılamamayı sürdürmesi, Arsenal'e karşı hazır olamayabileceği endişesini artırdı. Efsanevi kaleci, takımı RB Leipzig'i 6-1 mağlup ederken maçı kenardan izlemek zorunda kaldı. Sahadaki farklı galibiyete rağmen yokluğu en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bayern'in sağlık ekibi durumu yönetmek için gece gündüz çalışıyor ancak iyileşme sürecinde ilerleme kaydedilememesi teknik ekip için sorun yaratıyor. Kaleci, takım arkadaşlarıyla tam kapsamlı antrenmanlara katılmak yerine kulübün Sabener Strasse tesislerinde bireysel çalışmalarla sınırlı kaldı. Viking'le 3-3 berabere kaldıkları maçı da kaçırdığı bu zorlu dönem, bu sezon uzun vadeli fiziksel dayanıklılığına ilişkin soru işaretleri doğurdu.