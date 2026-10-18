Getty Images Sport
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Bayern Münih, Arsenal maçı öncesinde Manuel Neuer’in sağlık durumundan endişeli: Kalecinin ayağındaki sıvı birikimi Jonas Urbig’in devreye girmesini gerektiriyor
Neuer'in fiziksel olarak hazır hale gelme mücadelesi sürüyor
Almanya şampiyonu, Avrupa'daki kritik karşılaşma öncesinde kaptanının oynayıp oynayamayacağına ilişkin yeni endişelerle karşı karşıya. Başlangıçta 40 yaşındaki kalecinin hafta içindeki maç için döneceği umuluyordu ancak A takım antrenmanlarına katılamamayı sürdürmesi, Arsenal'e karşı hazır olamayabileceği endişesini artırdı. Efsanevi kaleci, takımı RB Leipzig'i 6-1 mağlup ederken maçı kenardan izlemek zorunda kaldı. Sahadaki farklı galibiyete rağmen yokluğu en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Bayern'in sağlık ekibi durumu yönetmek için gece gündüz çalışıyor ancak iyileşme sürecinde ilerleme kaydedilememesi teknik ekip için sorun yaratıyor. Kaleci, takım arkadaşlarıyla tam kapsamlı antrenmanlara katılmak yerine kulübün Sabener Strasse tesislerinde bireysel çalışmalarla sınırlı kaldı. Viking'le 3-3 berabere kaldıkları maçı da kaçırdığı bu zorlu dönem, bu sezon uzun vadeli fiziksel dayanıklılığına ilişkin soru işaretleri doğurdu.
- Getty Images Sport
Eberl sakatlığa ilişkin gerçek teşhisi açıkladı
Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, kulübün Dünya Kupası şampiyonu oyuncusunu sahalardan uzak tutan sakatlığa ilişkin daha net bilgi verdi ve teknik ekibin başlangıçta genel “ayak sorunları” olarak nitelediği belirsiz teşhisin ötesine geçti. Eberl, sorunun özellikle ayakta sıvı birikmesinden kaynaklandığını açıklayarak daha önce paylaşılandan çok daha somut bir tıbbi açıklama yaptı.
Bu durum oyuncunun cumartesi günkü karşılaşmada forma giymesini engellerken, çarşamba günkü maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. “Ayakta yalnızca biraz sıvı birikmiş. Bugün için yeterli değildi. Çarşamba günü için yeterli olup olmayacağını göreceğiz,” diye açıkladı Eberl. Açıklamasını Bild aktardı.
Urbig büyük sahneye çıkmaya hazır
Tecrübeli kaptanın forma giyememe ihtimaliyle birlikte gözler, kalede onun yerine görev yapan 23 yaşındaki Jonas Urbig'e çevrildi. Bu sezon şimdiden birkaç maçta kaleyi devralan genç file bekçisi, baskıyla iyi başa çıktı. Allianz Arena'daki farklı galibiyetin ardından genç Alman, sağlık ekibinin uzun süreli bir aksilik yaşanmaması için Neuer'in daha fazla dinlenmesi gerektiğine karar vermesi hâlinde onun yokluğunda görev yapmaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi.
Urbig, “Maçlara olumlu duygularla çıkmaya çalışıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Teknik direktörün her seferinde kimin ilk 11'de başlayacağına karar verebilmesi için hazır olmak istiyoruz. Umarım Manu (Neuer) yakında geri döner. Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa hazır olacağım” dedi.
- Getty Images Sport
Musiala, Arsenal maçında forma giyemeyecek
Kaleci konusundaki belirsizlik sürerken Bayern, hücumdaki önemli yaratıcılık kaynaklarından biriyle ilgili kesinleşen bir darbe aldı. Üç hafta önce sağ uyluk kasında yırtık oluşan Jamal Musiala'nın iyileşme süreci devam ediyor ve Kuzey Londra ekibiyle oynanacak maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.
Eberl, Şampiyonlar Ligi maçının Alman millî futbolcu için çok erken olacağını doğruladı ve oyuncunun antrenmanlara çok kademeli biçimde döndüğünü belirtti. Eberl, "Arsenal'a karşı hazır olacağını sanmıyorum. Yavaş yavaş yeniden forma girecek ama ekim ayında dönecek," dedi.
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