Birinci kaleci Manuel Neuer, geçen Cuma günü Borussia Mönchengladbach ile oynanan maçta yaşadığı kas sorunu nedeniyle forma giyemedi; bu nedenle Salı günü Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında genç kaleci Jonas Urbig forma giydi, ancak maçın sonlarında başına aldığı darbe nedeniyle halen sahalardan uzak kalıyor. Bayer Leverkusen ile oynanan lig maçında üçüncü kaleci Sven Ulreich ilk 11'de sahaya çıktı. Maçın sonlarında Ulreich, "Uylukta bir şey hissettim. Bu yüzden son vuruşu yapmadım. Bakacağız. Bence Jonas (Urbig, ed.) doğru yolda: belki Çarşamba günü Atalanta maçında tekrar oynayabilir. Önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz" dedi.