Bayern Münih'te kaleci krizi baş gösterdi. Atalanta ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçına üç gün kala, Bavyera ekibi sakatlıklar nedeniyle kalede ciddi bir acil durumla karşı karşıya kaldı.
Bayern Münih, aralıksız sakatlıklar: Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta maçı için beşinci kaleciyle mi sahaya çıkacak?
NEUER KADRO DIŞI, AMA SADECE O DEĞİL
Birinci kaleci Manuel Neuer, geçen Cuma günü Borussia Mönchengladbach ile oynanan maçta yaşadığı kas sorunu nedeniyle forma giyemedi; bu nedenle Salı günü Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında genç kaleci Jonas Urbig forma giydi, ancak maçın sonlarında başına aldığı darbe nedeniyle halen sahalardan uzak kalıyor. Bayer Leverkusen ile oynanan lig maçında üçüncü kaleci Sven Ulreich ilk 11'de sahaya çıktı. Maçın sonlarında Ulreich, "Uylukta bir şey hissettim. Bu yüzden son vuruşu yapmadım. Bakacağız. Bence Jonas (Urbig, ed.) doğru yolda: belki Çarşamba günü Atalanta maçında tekrar oynayabilir. Önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz" dedi.
ATALANTA'DA DÖRDÜNCÜ MÜ, BEŞİNCİ MÜ KALECİ OYNAYACAK?
Dolayısıyla, hem Ulreich hem de Urbig Çarşamba günkü maça yetişemezlerse, teknik direktör Kompany, kalesini Bayern Münih’in sırasıyla dördüncü ve beşinci kalecileri olan Jannis Bärtl veya Leonard Prescott’tan birine emanet etmek zorunda kalacak.