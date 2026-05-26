Bayern Münih, Anthony Gordon'u nihayet kadrosuna katmak amacıyla Newcastle'a sansasyonel bir takas teklifi hazırlıyor
Bavyeralılar, Magpies'in yıldızını hedefliyor
Bild gazetesine göre, Bundesliga'nın dev kulübü Gordon'u kadrosuna katmaya kararlı ancak şu anda Newcastle'ın yüksek transfer bedelini tek seferde karşılayacak nakit akışına sahip değil. Bu mali açığı kapatmak için Bayern, Stuttgart'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Nubel'i takas parçası olarak kullanmayı planlıyor. Nick Pope'un ayrılışı yaklaşırken St James' Park'ın yöneticileri aktif olarak bir kaleci arayışında; bu durum, Alman oyuncuyu cazip bir seçenek haline getiriyor.
Bayern, kaleci sıralamasını netleştirdi
Nubel'in bu yaz Allianz Arena'ya dönmesi planlanıyor; Stuttgart'ta geçirdiği kiralık döneminin ardından Bayern ile olan sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam edecek. Ancak kulüp, Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich'i kadroda tutmaya karar verdiği için 29 yaşındaki oyuncunun Münih'te bir geleceği yok. Bayern'in spor direktörü Christoph Freund, kulübün iç politikasını doğrulayarak şunları söyledi: "Menajeriyle görüşmeler yaptık ve Alex de planlarımızdan haberdar. Önümüzdeki sezona bu üçlü kaleci kadrosuyla gireceğiz; planımız bu."
Eberl, hücumcu bir transferin sinyallerini verdi
Bayern, transfer piyasasındaki gelecekteki hücumcu transfer hedefleri konusunda da net ipuçları verdi. Bayern’in sportif direktörü Max Eberl, Berlin’de Stuttgart’a karşı kazanılan DFB Kupası finali öncesinde Bilddergisinin düzenlediği bir etkinlikte, “Maliyet açısından uygun olması halinde bir hücum oyuncusu transfer edeceğimiz konusunda hemfikiriz” dedi. “Bu konuda çok verimli bir görüşme yaptık ve ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz.”
Yaz transfer dönemi heyecanı başlıyor
Bu karmaşık takas anlaşmasına ilişkin nihai karar, Dünya Kupası maçları nedeniyle yaz sonuna kadar uzayabilir. Nubel şu anda Almanya milli takımıyla Kuzey Amerika’daki turnuvada yer alırken, Newcastle da aynı zamanda Lens’in kalecisi Robin Risser gibi daha genç alternatifleri değerlendiriyor. Eddie Howe’un savunmada acil ve üst düzey bir takviyeye ihtiyaç duyması nedeniyle, Tyneside yetkilileri paketi kabul edip Gordon’un Almanya’ya gitmesine izin verip vermeme konusunda çok zor bir karar vermek zorunda.