Bayern Münih, Anthony Gordon'u nihayet kadrosuna katmak amacıyla Newcastle'a sansasyonel bir takas teklifi hazırlıyor

Nubel'in bu yaz Allianz Arena'ya dönmesi planlanıyor; Stuttgart'ta geçirdiği kiralık döneminin ardından Bayern ile olan sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam edecek. Ancak kulüp, Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich'i kadroda tutmaya karar verdiği için 29 yaşındaki oyuncunun Münih'te bir geleceği yok. Bayern'in spor direktörü Christoph Freund, kulübün iç politikasını doğrulayarak şunları söyledi: "Menajeriyle görüşmeler yaptık ve Alex de planlarımızdan haberdar. Önümüzdeki sezona bu üçlü kaleci kadrosuyla gireceğiz; planımız bu."