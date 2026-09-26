Olise, Bayern formasıyla sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. 24 yaşındaki Fransız ofansif orta saha oyuncusu, Bavyera devinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Sezonun başındaki bu olağanüstü performansı, kulüp yönetiminin de dikkatinden kaçmadı. Bayern, etkileyici performansını ödüllendirmek ve Almanya'daki uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için şimdi harekete geçmeye hazırlanıyor.

Kulüp yöneticileri, sözleşme uzatma konusunda büyük adımları atmaya hazır. Allianz Arena'da yeni bir sözleşmeye imza attırmak, hızla en büyük önceliklerden biri haline geliyor.