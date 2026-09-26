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Bayern Münih, Almanya’daki sansasyonel performansının ardından Michael Olise’ye dev yeni bir sözleşme vermeye hazırlanıyor
Münih'te muhteşem bir başlangıç
Olise, Bayern formasıyla sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. 24 yaşındaki Fransız ofansif orta saha oyuncusu, Bavyera devinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Sezonun başındaki bu olağanüstü performansı, kulüp yönetiminin de dikkatinden kaçmadı. Bayern, etkileyici performansını ödüllendirmek ve Almanya'daki uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için şimdi harekete geçmeye hazırlanıyor.
Kulüp yöneticileri, sözleşme uzatma konusunda büyük adımları atmaya hazır. Allianz Arena'da yeni bir sözleşmeye imza attırmak, hızla en büyük önceliklerden biri haline geliyor.
- AFP
Rummenigge gelecek planlarını doğruladı
Bayern denetim kurulu üyesi Rummenigge, kulübün kanat oyuncusunun mevcut sözleşmesini uzatma niyetini açıkça dile getirdi. AZ'ye konuşan efsane yönetici, oyuncunun muazzam etkisini övdü.
"Olise'nin 2029'a kadar sözleşmesi var" dedi. "Bir noktada kulübün onunla oturup uygun bir teklif sunması gerekecek. Kendi pozisyonunda sıra dışı bir oyuncu."
İlginin ardındaki rakamlar
Sözleşme görüşmelerini başlatma konusundaki aciliyet, doğrudan Olise'nin dudak uçuklatan hücum üretkenliğinden kaynaklanıyor. Bu sezon sadece yedi maçta sekiz gol ve dört asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.
2024 yazında Crystal Palace'tan Bayern'e katılmasından bu yana Olise, kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri hâline geldi. Toplamda 114 maça çıktı, 50 gol ve 58 asist kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Allianz Arena taraftarlarına iki Bundesliga şampiyonluğu, iki Almanya Süper Kupa zaferi ve bir DFB-Pokal da kazandırdı.
- getty
Olise için sırada ne var?
Bayern, şimdi Olise'nin temsilcileriyle yakın gelecekte resmi görüşmeleri başlatmaya hazırlanacak. Mevcut sözleşmesi 2029'a kadar devam etse de, güncellenmiş bir kontrat onun hızla yükselen statüsünü doğru şekilde yansıtacaktır.
Kısa süre içinde bir uzatma sağlanması, olası tüm belirsizlikleri ortadan kaldıracak ve her iki tarafın da tamamen futbola odaklanmasına imkan tanıyacaktır. Alman devi, onu öngörülebilir gelecekte Münih'te mutlu tutma konusunda kararlı görünüyor.
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