Bayern Münih, 50 milyon sterlinlik Anthony Gordon transferi için harekete geçerken, Vincent Kompany ise Newcastle'ın yıldızını Luis Diaz'a karşı ideal bir rakip olarak görüyor
Kompany, Bayern'in hücumunu güçlendirmek için Gordon'u hedefliyor
Sky’ın haberine göre, Bayern, kulübün hücum seçeneklerini güçlendirmek için Gordon’u “hayalindeki aday” olarak belirledi. Newcastle'ın kanat oyuncusu, 2025-26 sezonundaki güçlü performansının ardından Bavyera'daki scoutları etkiledi. Gordon, Ocak 2023'te Everton'dan Newcastle'a 45 milyon avrodan (38 milyon sterlin) fazla bir bedelle transfer oldu ve o zamandan beri İngiltere'nin en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline geldi. Bayern'in transfer ekibi, Gordon'un direkt oyun stili ve hızının forvet hattına yeni bir boyut katacağına inanıyor.
Bayern temsilcileri ile Gordon'un menajerleri arasında ilk görüşmeler çoktan yapıldı. Kompany, forvetin çeşitli pozisyonlarında oynayabilecek çok yönlü bir forvet transfer etmek istiyor ve İngiltere milli takım oyuncusu, Diaz için ideal bir rakip olarak görülüyor.
Newcastle, kilit kanat oyuncusunu kadroda tutmaya kararlı
Bayern’in artan ilgisine rağmen, Newcastle’ın teklifleri kolayca değerlendirmeye alması beklenmiyor. Gordon, kulübün en etkili oyuncularından biri ve Eddie Howe’un sisteminde kilit bir figür haline geldi. Kanat oyuncusu ayrıca St James’ Park’ta 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor; bu da Newcastle’ı pazarlık masasında güçlü bir konuma yerleştiriyor. Önemli olan, sözleşmede serbest kalma maddesi bulunmamasıdır; bu da kulübün oyuncunun geleceği üzerinde tam kontrol sahibi olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, onu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulüp, muhtemelen önemli bir mali teklif sunmak zorunda kalacaktır. Haberlere göre, resmi görüşmelerin başlaması için bile yaklaşık 50 milyon sterlin (60 milyon avro) tutarında bir ücret talep edileceği belirtiliyor.
Hız ve patlayıcılık Bayern'in ilgisini çekiyor
Bayern’in ilgisi büyük ölçüde Gordon’un fiziksel ve teknik özelliklerinden kaynaklanıyor. Bu kanat oyuncusu, hızı, direkt dripling yeteneği ve bire bir durumlarda savunmacıları tek başına bırakma becerisiyle tanınıyor. Bayern'in dikkatini çeken istatistiklerden biri de Gordon'un maksimum hızı. Gordon, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 37,92 km/s hıza ulaşarak Avrupa'nın en hızlı oyuncuları arasına girdi. Bu özellikler, hızlı geçişlere ve agresif kanat oyununa önem veren Kompany'nin taktiksel yaklaşımıyla mükemmel bir uyum içinde. Diaz ve Jamal Musiala'nın yanına Gordon'un eklenmesi, Bayern'in dinamik hücum hattını daha da güçlendirebilir.
Şimdi ne olacak?
Gordon’un temsilcileriyle yapılan görüşmeler “oldukça somut” olarak nitelendirilse de, Bayern henüz Newcastle United ile resmi müzakerelere başlamadı. Premier Lig kulübünün sert tutumu, durumun hâlâ hassas olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, yaz transfer dönemi yaklaşırken Bayern’in bu kanat oyuncusunu yakından takip etmeye devam etmesi bekleniyor.