Bayern Münih, 50 milyon sterlinlik Anthony Gordon transferi için harekete geçerken, Vincent Kompany ise Newcastle'ın yıldızını Luis Diaz'a karşı ideal bir rakip olarak görüyor

Sky’ın haberine göre, Bayern, kulübün hücum seçeneklerini güçlendirmek için Gordon’u “hayalindeki aday” olarak belirledi. Newcastle'ın kanat oyuncusu, 2025-26 sezonundaki güçlü performansının ardından Bavyera'daki scoutları etkiledi. Gordon, Ocak 2023'te Everton'dan Newcastle'a 45 milyon avrodan (38 milyon sterlin) fazla bir bedelle transfer oldu ve o zamandan beri İngiltere'nin en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline geldi. Bayern'in transfer ekibi, Gordon'un direkt oyun stili ve hızının forvet hattına yeni bir boyut katacağına inanıyor.

Bayern temsilcileri ile Gordon'un menajerleri arasında ilk görüşmeler çoktan yapıldı. Kompany, forvetin çeşitli pozisyonlarında oynayabilecek çok yönlü bir forvet transfer etmek istiyor ve İngiltere milli takım oyuncusu, Diaz için ideal bir rakip olarak görülüyor.