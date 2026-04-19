Bayern Münih, 50 gol atan forvetin sözleşme uzatma kararını beklerken, Harry Kane’in “Real Madrid için ideal” ve “dünyadaki herhangi bir takım için ideal” olduğu belirtiliyor

Kane’in yeteneği hiçbir zaman şüphe konusu olmamış olsa da, bazı eleştirmenler, oyuncunun en verimli döneminin son yıllarına girerken uzun vadeli fiziksel kondisyonunun sorun teşkil edip etmeyeceğini daha önce sorgulamıştı. Llorente, özellikle de Kuzey Londra’da birlikte oynadıkları dönemde forvetin başını ağrıtan tekrarlayan ayak bileği sorunları olmak üzere bu geçmişteki zorlukları kabul etti, ancak bunların İngiliz oyuncunun performansını pek de yavaşlatmadığını belirtti.

"Takım oyuncusu, tam anlamıyla bir profesyonel. Her şeye sahip. Tek üzücü olan şey, yaşlanıyor olması ve kariyerinin son yıllarına girmiş olması. Ayrıca epeyce sakatlık geçirdi. Tottenham'da oynadığım dönemde, onu yavaşlatan birçok ayak bileği sorunu yaşadığını hatırlıyorum, ancak hala her zamanki gibi gol atmaya devam ediyor. Bu özelliği asla kaybolmayacak ve dünyanın herhangi bir takımında en iyisi olabilir," diye ekledi Llorente.