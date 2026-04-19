Bayern Münih, 50 gol atan forvetin sözleşme uzatma kararını beklerken, Harry Kane’in “Real Madrid için ideal” ve “dünyadaki herhangi bir takım için ideal” olduğu belirtiliyor
Bavyera'da rekor rakamlar
Kane’in Allianz Arena’ya transferi tam anlamıyla bir sansasyon yarattı; forvet, Vincent Kompany yönetiminde tarihi bir sezon geçiriyor. Tüm turnuvalarda oynadığı 42 maçta, “Üç Aslanlar”ın kaptanı 50 gol ve 6 asist gibi baş döndürücü bir istatistik yakaladı ve Bundesliga’ya geçişinin sorunsuz olduğunu kanıtladı. Yoğun Şampiyonlar Ligi programı ligdeki sürelerini sınırlasa da, etkisi mutlak olarak devam etti. Zamansız bir sakatlık, Robert Lewandowski'nin tek sezonluk Bundesliga gol rekorunu resmi olarak geçmesini engelleyebilir, ancak Kane, Bayern'in gelmiş geçmiş en iyi transferlerinden biri olarak yerini şimdiden sağlamlaştırdı.
Eski bir takım arkadaşından gelen coşkulu bir destek
Tottenham Hotspur'da birlikte forma giydiği dönemde Harry Kane'in takım arkadaşı olan Llorente, 32 yaşındaki forvetin dünyadaki herhangi bir ilk 11'i güçlendirecek eşsiz yeteneklere sahip olduğunu vurguladı. Hajper'e konuşan eski Juventus ve Athletic Bilbao forveti, Kane'in Barcelona'da Lewandowski'nin yerini alabilecek isim olup olmadığı sorusuna yanıt verirken, Llorente'nin değerlendirmesi çok daha öteye gitti. "O, dünyadaki herhangi bir takımın herhangi bir forvetinin yerine geçebilecek mükemmel bir isim olurdu. Ben Tottenham'dayken insanlar Real Madrid hakkında çok konuşuyordu ve ben onun sadece Madrid için değil, herhangi bir takım için de mükemmel olacağını söylemiştim. O, her şeyi iyi yapan bir oyuncu," dedi Llorente.
Sakatlık endişelerini geride bırakarak forvet hattını yönetmek
Kane’in yeteneği hiçbir zaman şüphe konusu olmamış olsa da, bazı eleştirmenler, oyuncunun en verimli döneminin son yıllarına girerken uzun vadeli fiziksel kondisyonunun sorun teşkil edip etmeyeceğini daha önce sorgulamıştı. Llorente, özellikle de Kuzey Londra’da birlikte oynadıkları dönemde forvetin başını ağrıtan tekrarlayan ayak bileği sorunları olmak üzere bu geçmişteki zorlukları kabul etti, ancak bunların İngiliz oyuncunun performansını pek de yavaşlatmadığını belirtti.
"Takım oyuncusu, tam anlamıyla bir profesyonel. Her şeye sahip. Tek üzücü olan şey, yaşlanıyor olması ve kariyerinin son yıllarına girmiş olması. Ayrıca epeyce sakatlık geçirdi. Tottenham'da oynadığım dönemde, onu yavaşlatan birçok ayak bileği sorunu yaşadığını hatırlıyorum, ancak hala her zamanki gibi gol atmaya devam ediyor. Bu özelliği asla kaybolmayacak ve dünyanın herhangi bir takımında en iyisi olabilir," diye ekledi Llorente.
Bayern Münih, bekleme sürecine girdi
Avrupa'nın geleneksel dev kulüplerinden gelen ilgi hakkındaki söylentiler dolaşmaya devam ederken, Bayern yıldız oyuncusundan uzun vadeli bir taahhüt beklemek zorunda kalıyor. Kane'in mevcut sözleşmesi ve gelecek planları, özellikle Cristiano Ronaldo gibi isimlerin elinde bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi rekorlarına ulaşmasıyla birlikte, Bavyera kulübünün yönetim kurulu için büyük ilgi konusu olmaya devam ediyor. Forvet, şu anda en iyi bireysel ödüllerin tartışmasız favorisi konumunda ve birçok kişi onun Ballon d'Or sıralamasında üst sıralarda yer alacağını tahmin ediyor. Şu an için Kane'in odak noktası, rekor kıran kariyeri boyunca şimdiye kadar elde edemediği büyük kupaları nihayet kazanmak amacıyla, Paris Saint-Germain ile oynanacak heyecan verici yarı final maçıyla başlayarak Münih'e kupa kazandırmak.