adidas
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Bayern Münih, 2026-27 kutlaması için gelenekten vazgeçerken 'çılgın' yeni Oktoberfest formasını tanıttı
Bayern festival ruhunu benimsiyor
Sonbahar serinliği Bavyera'ya gelirken, Bayern 2026-27 sezonu için geleneksel yıllık Oktoberfest formasını resmen tanıttı. Büyük merakla beklenen bu lansman, dünya çapında ünlü bira festivalinin başlamasından önceki hafta geldi.
Bundesliga devi, yerel olarak Wiesn adıyla bilinen bu etkinliği kutlamak için 2021'den bu yana her yıl özel bir resmi forma çıkardı. Ancak bu yılki çarpıcı tasarım, koleksiyonun şimdiye kadarki en cesur ve en canlı parçalarından biri olarak öne çıkıyor.
Geleneksel tasarımlardan bir sapma
Önceki versiyonlarda pelüş altın işlemelerle süslenmiş, ince ve geleneksel dokunuşlar öne çıkarken, 2026-27 sezonu için yaratıcı kısıtlamalar tamamen ortadan kalktı. Yeni tasarım, geçmişin daha ölçülü yaklaşımını bir kenara bırakarak tamamen Oktoberfest'in canlı atmosferini ve eğlencesini kutluyor.
Dikkat çekici forma, koyu siyah bir zemin üzerine serpiştirilmiş karmaşık soyut bir çiçek desenine sahip. Kırmızı, beyaz, mavi, sarı ve yeşilin canlı tonlarındaki bulanık çiçek buketleri, şaşırtıcı ve göz alıcı bir grafik oluşturuyor.
Retro bir hava katan forma, göğüs kısmında klasik Adidas trefoil logosunu barındırıyor. Ayrıca kulübün son dönemdeki Oktoberfest ürünlerinin çoğunda yer alan özel "FC Bayern Wiesn" arma da gururla sergileniyor.
Lederhosen ve tam taraftar kıyafeti
Bu çılgın yeni tasarım, geçen sezonun şık krem ve yeşil formasına kıyasla keskin bir stil değişimi sunuyor. Söz konusu forma, kulübün 125. yılı ile Münih'teki tarihi festivalin 190. edisyonuna denk gelecek şekilde özenle tasarlanmıştı.
Saha dışında ise bu canlı yeni forma, Bayern'in daha geniş Oktoberfest giyim koleksiyonunun merkezinde yer alıyor. Taraftarlar, dikkat çekici maç günü görünümlerini tamamlamak için uyumlu ceketler, hırkalar ve eşofman altları satın alabiliyor.
Tam anlamıyla işi abartmak isteyen taraftarlar için Bavyera kulübü, otantik geleneksel kıyafetler de satıyor. Gerçek deriden Bayern lederhosen şortları, kalın yün çoraplar ve klasik dirndl elbiselerinin tamamı resmî kulüp mağazalarında kolayca bulunabiliyor.
- adidas
Allianz Arena'da prömiyerini yapıyor
Taraftarlar, radikal yeni formayı sahada görmek için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Bayern, özel üretim Wiesn formasını bu hafta içinde Allianz Arena'da gece ışıkları altında ilk kez giymayı planlıyor.
Alman devi, 18 Eylül'de Bundesliga'da Union Berlin ile karşı karşıya geldiğinde bu canlı renkleri taşıyacak. Bu iç saha maçı, 191. Münih Oktoberfest'inin resmen başlamasından sadece bir gün önce oynanacağı için takvime kusursuz şekilde oturuyor.
Kendi sahasında alınacak net bir galibiyet, şehrin yıllık kutlamaları için mükemmel bir başlangıç sağlayacaktır. Bayern kadrosu da taraftarları da festivalin açılış hafta sonuna üç puanla girmeyi isteyecektir.
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