Taraftarlar, radikal yeni formayı sahada görmek için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Bayern, özel üretim Wiesn formasını bu hafta içinde Allianz Arena'da gece ışıkları altında ilk kez giymayı planlıyor.

Alman devi, 18 Eylül'de Bundesliga'da Union Berlin ile karşı karşıya geldiğinde bu canlı renkleri taşıyacak. Bu iç saha maçı, 191. Münih Oktoberfest'inin resmen başlamasından sadece bir gün önce oynanacağı için takvime kusursuz şekilde oturuyor.

Kendi sahasında alınacak net bir galibiyet, şehrin yıllık kutlamaları için mükemmel bir başlangıç sağlayacaktır. Bayern kadrosu da taraftarları da festivalin açılış hafta sonuna üç puanla girmeyi isteyecektir.