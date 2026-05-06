Bayern Munich 2026-27 home kit

Bayern Münih 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

Bayern, PSG maçı öncesinde 2026-27 sezonuna ait iç saha formalarını tanıttı; tanıtım etkinliğinde Kane başroldeydi

Bayern Münih, 2026-27 sezonuna ait iç saha formalarını resmi olarak tanıttı; Harry Kane, büyük bir Avrupa gecesi öncesinde tanıtım etkinliğinin yüzü oldu. Adidas tarafından tasarlanan yeni forma, kulübün ikonik kırmızı-beyaz kimliğini korurken, en büyük sahneler için tasarlanmış daha keskin ve modern bir hava katıyor.

Paris Saint-Germain ile oynanacak belirleyici Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde tanıtılan forma, Bayern'in daha fazla kupa peşinde koşarken sergilediği "özgüven" ve "kazanma mentalitesinin" sembolü olarak konumlandırılıyor.

GOAL, çıkış tarihi, fiyat ve tasarım detayları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor.

    Bayern Münih 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Bayern Münih'in yeni 2026-27 iç saha forması, kulübün Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı final maçı öncesinde piyasaya sürüldü ve şu anda Adidas ve resmi kulüp mağazalarından satın alınabilir.

    Fiyatlandırmanın, elit seviye formalar için standart yapıya uygun olması bekleniyor ve hem orijinal hem de taraftar versiyonları satışa sunulacak.

    Tasarım açısından Bayern, DNA'sına sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Forma, kulübün klasik kırmızı zeminine beyaz detayların eşlik ettiği bir tasarıma sahip ve görünümü boğmadan derinlik katan ince dikey çizgilerle zenginleştirilmiş.

    Aerodinamik ve atletik kesim, sahadaki performansını pekiştirirken, genel estetik temiz, modern ve en üst düzeyde performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Sonuç, Bayern'in son ürünlerinde sıkça görülen bir tema olan gelenek ile yeniliği dengeleyen ve aynı zamanda Bundesliga devleriyle özdeşleşen cesur ve benzersiz kimliği koruyan bir forma.

    Ayrıca, formaya daha çağdaş bir hava katan ve Avrupa'nın en önemli gecelerinde ışıklar altında öne çıkmasını sağlayan zarif yüzeyler ve detaylar gibi birinci sınıf dokunuşlar da bulunuyor.

  • Bayern Münih 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Retro hayranları, Bayern Münih'in 2026-27 sezonu için beklenen deplasman formasıyla özellikle sevinçten havalara uçacak ya da überglücklich olacak.

    Önerilen deplasman forması ağırlıklı olarak beyaz, ikincil renkler olarak ise lacivert ve kırmızı kullanılıyor. Formada, ikonik Adidas Trefoil ve klasik Bayern e.V. logosu geri dönerek forma klasik bir görünüm kazandıracak. Klasik Bayern e.V. arması (ilk kez 1966'da kullanılmıştı) yaklaşık 25 yıl sonra ilk kez bir formada yer alacak.

    Taraftarlar, Dünya Kupası'nın ardından Temmuz ayı sonlarından itibaren Bayern'in deplasman formalarını satın alabilecekler. Replika formaların fiyatının 100 avrodan başlayacağı tahmin ediliyor.

  • Bayern Münih 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Bayern Münih’in kırmızı (ev), açık renkli (deplasman) ve koyu renkli (üçüncü forma) şeklindeki ana renk şemasını koruyacağı tahmin ediliyor.

    2026-27 üçüncü forması ile ilgili sızan bilgiler, koyu antrasit veya lacivert bir zemin üzerine çarpıcı kırmızı vurgular ve fırça darbesi deseninin yer alacağını gösteriyor. Trefoil yerine standart adidas "Performance" logosunun kullanılacağı öne sürülüyor.

    Bayern'in yeni üçüncü forması Ağustos ayı civarında raflarda yerini alabilir. Replika formaların fiyatı 105 avro civarında, orijinal (oyuncu) versiyonun fiyatı ise 140 avro civarında olacak.

