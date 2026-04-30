Bayern Münih 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Bayern Münih’in sızdırılan 2026–27 sezon formaları taraftarlar arasında heyecan uyandırırken, ilk yorumlarda klasik ve retro tarzlar öne çıkıyor. Adidas’ın 50 yılı aşkın süredir Bayern’in formalarını tasarladığı düşünülürse, bu durum bazıları için pek de şaşırtıcı değil.

Taraftarlar klasik estetiğe geri dönüş beklentisiyle heyecanlanırken, formaların arka kısmında da önemli bir marka değişikliği söz konusu: Artık tam adı olan "FC Bayern München" yerine resmi olarak "FC Bayern" yazısı kullanılacak.

Not: Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmamıştır. Tüm detaylar sızıntılara ve erken bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.