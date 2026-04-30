Bayern Münih 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2026-27 sezonu için Bayern Münih'in yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Bayern Münih’in sızdırılan 2026–27 sezon formaları taraftarlar arasında heyecan uyandırırken, ilk yorumlarda klasik ve retro tarzlar öne çıkıyor. Adidas’ın 50 yılı aşkın süredir Bayern’in formalarını tasarladığı düşünülürse, bu durum bazıları için pek de şaşırtıcı değil.

Taraftarlar klasik estetiğe geri dönüş beklentisiyle heyecanlanırken, formaların arka kısmında da önemli bir marka değişikliği söz konusu: Artık tam adı olan "FC Bayern München" yerine resmi olarak "FC Bayern" yazısı kullanılacak.

Not: Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmamıştır. Tüm detaylar sızıntılara ve erken bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.

  • Bayern Münih 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Kulübün son dönemdeki deneysel forma tasarımlarına eleştirel yaklaşan Bayern hayranları, klasik kırmızı ve altın rengi kombinasyonuna geri dönüşü öngören sızdırılan Bayern Münih 2026-27 iç saha forması tasarımından memnun kalacaklar.

    Zengin kırmızı zemin üzerinde, derinlik ve doku kazandırmak için ince, koyu tonlu çizgiler yer alacağı ve yaka ile manşetlere altın rengi detaylar ekleneceği öne sürülüyor. Hem adidas hem de Telekom sponsor logolarının beyaz olacağı ve böylece kırmızı zeminle çarpıcı ve net bir kontrast oluşturacağı tahmin ediliyor.

    Bayern, altın rengi detayların uğur getireceğini umuyor, zira bu detaylar efsanevi 2012-13 üçlü kupayı kazandıkları sezondan bu yana iç saha formalarında kullanılmamıştı.

    Kulüp geleneğine göre, Bayern Münih genellikle bir sonraki sezonun iç saha formasını, önceki/cari sezonun Allianz Arena'daki son Bundesliga maçında, yani 16 Mayıs'ta FC Köln ile oynanacak maçta ilk kez giyiyor. Takım, DFB-Pokal finalinde (23 Mayıs) veya Şampiyonlar Ligi finalinde (30 Mayıs) de bu formayı giyebilir, tabii ki bu turnuvalara kalırsa.

    2026-27 sezonunun resmi fiyatları henüz açıklanmamış olsa da, mevcut premium Adidas formaları replika versiyonlar için 90-100 avro, orijinal (oyuncu) versiyonlar için ise 135-150 avro arasında değişmektedir.

  • Bayern Münih 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Retro hayranları, Bayern Münih'in 2026-27 sezonu için beklenen deplasman formasıyla özellikle sevinçten havalara uçacak ya da überglücklich olacak.

    Önerilen deplasman forması ağırlıklı olarak beyaz, ikincil renkler olarak ise lacivert ve kırmızı kullanılıyor. Formada, ikonik Adidas Trefoil logosu ve klasik Bayern e.V. logosu geri dönerek forma klasik bir görünüm kazandıracak. Klasik Bayern e.V. arması (ilk kez 1966'da kullanılmıştı) yaklaşık 25 yıl sonra ilk kez bir forma üzerinde yer alacak.

    Taraftarlar, Dünya Kupası'nın ardından Temmuz ayı sonlarından itibaren Bayern'in deplasman formasına sahip olabilecekler. Replika formaların fiyatının 100 avrodan başlayacağı tahmin ediliyor.

  • Bayern Münih 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Bayern Münih’in kırmızı (ev sahibi), açık renkli (deplasman) ve koyu renkli (üçüncü forma) şeklindeki ana renk şemasını koruyacağı tahmin ediliyor.

    2026-27 üçüncü forması ile ilgili sızan bilgiler, koyu antrasit veya lacivert bir zemin üzerine çarpıcı kırmızı vurgular ve fırça darbesi deseninin yer alacağını gösteriyor. Trefoil yerine standart adidas "Performance" logosunun kullanılacağı öne sürülüyor.

    Bayern'in yeni üçüncü forması Ağustos ayı civarında raflarda yerini alabilir. Replika formaların fiyatı 105 avro civarında, orijinal (oyuncu) versiyonun fiyatı ise 140 avro civarında olacak.

