FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
Bayern, ligde çifte kupayı kazanmaya hazırlanırken, Vincent Kompany, Harry Kane ve arkadaşlarına "son derece yoğun" bir dönemin ardından dinlenmeleri için ek izin verdi

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, üç farklı turnuvada arka arkaya oynanan yorucu maçların ardından takımını beklenmedik bir dinlenme süresiyle ödüllendirme kararı aldı. Belçikalı teknik adam, Harry Kane ve takım arkadaşlarına, ligde çifte kupayı kazanmak için son hamleye geçmeden önce hem fiziksel hem de zihinsel olarak enerji toplamaları için üç günlük özel izin verdi.

  • Şampiyonlar için dinlenme ve toparlanma

    Cumartesi akşamı Wolfsburg'a karşı zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 galip gelen Bayern Münih kadrosu, Aşağı Saksonya'dan döndüklerinde teknik direktörlerinden hoş bir sürprizle karşılandı. Vincent Kompany, oyuncularına resmi olarak üç günlük bir mola verdi; böylece oyuncular, sezonun belirleyici son haftası öncesinde kafalarını dinleyip enerji depolayabilecekler.

    Bu karar, Volkswagen Arena'daki galibiyetin ardından sportif direktör Christoph Freund tarafından doğrulandı. Karışık bölgede konuşan Bayern yetkilisi, bu ara vermenin nedenini şöyle açıkladı: "Oyuncularımız şimdi birkaç gün izinli. Son haftalar, çok fazla seyahat nedeniyle zihinsel açıdan da son derece yoğundu."

    Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını aşmak

    Freund'un bahsettiği yorgunluk, rekor sahibi Alman şampiyonunun Bundesliga, DFB-Pokal ve Şampiyonlar Ligi'nde her üç günde bir maç oynamak zorunda kaldığı yoğun programdan kaynaklanıyor.

    Bu ağır iş yükü, Paris Saint-Germain'e karşı Avrupa'da yarı finalde elenmelerinin duygusal yüküyle birleşti ve bu da kıtada üçlü kupayı kazanma umutlarını sona erdirdi.

    Avrupa'daki bu hayal kırıklığının kalıcı etkileri Wolfsburg maçında da belirgindi; Bayern ilk yarıda zorlandı ve 22 yaşındaki kaleci Jonas Urbig'e büyük ölçüde güvenmek zorunda kaldı. Manuel Neuer'in yerine geçen genç kaleci, skoru dengede tutmak için dört muhteşem kurtarış yaptı. Maçın ardından oyuncular, Münih'e geç saatlerde yapılan uçuşla toplu olarak dinlenme dönemine girme fırsatı buldu.


  • Dikkatler Bundesliga kupasına çevrildi

    Takımın Çarşamba öğleden sonra Sabener Strasse antrenman sahasına dönerek Bundesliga'daki son maçına yönelik hazırlıklara başlaması bekleniyor.

    16 Mayıs'ta Köln'ü ağırlayacaklar ve bu maçın ardından Allianz Arena'da takıma ve taraftarlara Meisterschale resmi olarak takdim edilecek.

    Freund, ligi güçlü bir şekilde bitirmek için bu kısa molanın önemini vurguladı: "Şimdi bir an için dinlenelim, ardından kesinlikle kazanmak istediğimiz şampiyonluk maçımız var. Sonra tüm dikkatimizi Berlin'e vereceğiz; şu anda ritmimizi korumak istiyoruz."


    Bayern Münih için bundan sonra ne olacak?

    Lig şampiyonluğu kutlamaları sona erdiğinde – Münih’in yeni belediye başkanı Dominik Krause’nin belediye binasında düzenleyeceği geleneksel resepsiyon da dahil olmak üzere – tüm dikkatler DFB-Pokal finaline yönelecek. Bayern, 23 Mayıs’ta Berlin’deki Olympiastadion’da Stuttgart ile karşılaşacak ve Kompany’nin teknik direktörlükteki ilk sezonunu iç sahada çifte kupayla taçlandırma fırsatı yakalayacak.

