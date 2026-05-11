Bayern, ligde çifte kupayı kazanmaya hazırlanırken, Vincent Kompany, Harry Kane ve arkadaşlarına "son derece yoğun" bir dönemin ardından dinlenmeleri için ek izin verdi
Şampiyonlar için dinlenme ve toparlanma
Cumartesi akşamı Wolfsburg'a karşı zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 galip gelen Bayern Münih kadrosu, Aşağı Saksonya'dan döndüklerinde teknik direktörlerinden hoş bir sürprizle karşılandı. Vincent Kompany, oyuncularına resmi olarak üç günlük bir mola verdi; böylece oyuncular, sezonun belirleyici son haftası öncesinde kafalarını dinleyip enerji depolayabilecekler.
Bu karar, Volkswagen Arena'daki galibiyetin ardından sportif direktör Christoph Freund tarafından doğrulandı. Karışık bölgede konuşan Bayern yetkilisi, bu ara vermenin nedenini şöyle açıkladı: "Oyuncularımız şimdi birkaç gün izinli. Son haftalar, çok fazla seyahat nedeniyle zihinsel açıdan da son derece yoğundu."
- AFP
Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını aşmak
Freund'un bahsettiği yorgunluk, rekor sahibi Alman şampiyonunun Bundesliga, DFB-Pokal ve Şampiyonlar Ligi'nde her üç günde bir maç oynamak zorunda kaldığı yoğun programdan kaynaklanıyor.
Bu ağır iş yükü, Paris Saint-Germain'e karşı Avrupa'da yarı finalde elenmelerinin duygusal yüküyle birleşti ve bu da kıtada üçlü kupayı kazanma umutlarını sona erdirdi.
Avrupa'daki bu hayal kırıklığının kalıcı etkileri Wolfsburg maçında da belirgindi; Bayern ilk yarıda zorlandı ve 22 yaşındaki kaleci Jonas Urbig'e büyük ölçüde güvenmek zorunda kaldı. Manuel Neuer'in yerine geçen genç kaleci, skoru dengede tutmak için dört muhteşem kurtarış yaptı. Maçın ardından oyuncular, Münih'e geç saatlerde yapılan uçuşla toplu olarak dinlenme dönemine girme fırsatı buldu.
Dikkatler Bundesliga kupasına çevrildi
Takımın Çarşamba öğleden sonra Sabener Strasse antrenman sahasına dönerek Bundesliga'daki son maçına yönelik hazırlıklara başlaması bekleniyor.
16 Mayıs'ta Köln'ü ağırlayacaklar ve bu maçın ardından Allianz Arena'da takıma ve taraftarlara Meisterschale resmi olarak takdim edilecek.
Freund, ligi güçlü bir şekilde bitirmek için bu kısa molanın önemini vurguladı: "Şimdi bir an için dinlenelim, ardından kesinlikle kazanmak istediğimiz şampiyonluk maçımız var. Sonra tüm dikkatimizi Berlin'e vereceğiz; şu anda ritmimizi korumak istiyoruz."
- AFP
Bayern Münih için bundan sonra ne olacak?
Lig şampiyonluğu kutlamaları sona erdiğinde – Münih’in yeni belediye başkanı Dominik Krause’nin belediye binasında düzenleyeceği geleneksel resepsiyon da dahil olmak üzere – tüm dikkatler DFB-Pokal finaline yönelecek. Bayern, 23 Mayıs’ta Berlin’deki Olympiastadion’da Stuttgart ile karşılaşacak ve Kompany’nin teknik direktörlükteki ilk sezonunu iç sahada çifte kupayla taçlandırma fırsatı yakalayacak.