Cumartesi akşamı Wolfsburg'a karşı zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 galip gelen Bayern Münih kadrosu, Aşağı Saksonya'dan döndüklerinde teknik direktörlerinden hoş bir sürprizle karşılandı. Vincent Kompany, oyuncularına resmi olarak üç günlük bir mola verdi; böylece oyuncular, sezonun belirleyici son haftası öncesinde kafalarını dinleyip enerji depolayabilecekler.

Bu karar, Volkswagen Arena'daki galibiyetin ardından sportif direktör Christoph Freund tarafından doğrulandı. Karışık bölgede konuşan Bayern yetkilisi, bu ara vermenin nedenini şöyle açıkladı: "Oyuncularımız şimdi birkaç gün izinli. Son haftalar, çok fazla seyahat nedeniyle zihinsel açıdan da son derece yoğundu."