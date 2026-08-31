Serge Gnabry, sağ uyluk adaptör kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 19 hafta süren uzun bir aradan sonra, Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'te takımla birlikte antrenmanlara döndü.
Gnabry, 18 Nisan'da Almanya Ligi'nde Stuttgart maçı öncesindeki son antrenman sırasında sakatlanmış, ardından rehabilitasyon sürecinin neredeyse tamamını kulüp tesislerinde geçirmişti.
Bayern'in Cuma günü Stuttgart'ı 5-1 yendiği Bundesliga (2026-2027) açılış maçında yer almayan Alman kanat oyuncusu, bugün pazartesi günkü antrenman seansının tamamına katıldı; bu bilgiyi Alman Bild gazetesi doğruladı.
Gnabry moral olarak iyi bir durumda göründü; antrenmanları enerjik bir şekilde gerçekleştirdi, ikili mücadelelere katıldı ve hareketlerde ve şutlarda aktif bir görüntü çizdi.
Bununla birlikte, Bayern'in çarşamba akşamı oynanacak olan Almanya Kupası'ndaki Osnabrück maçında yer alması pek olası görünmüyor.