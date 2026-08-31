Gazete şöyle devam etti: "Aynı durum, sinirsel bozukluklara (kısa süreli bilinç kayıpları) bağlı devamsızlıkları nedeniyle iki hazırlık maçında iki kez fenalaşmasının ardından ilaç dozu artırılan Jamal Musiala (23 yaşında) için de geçerli."

Buna rağmen Musiala'nın durumunun temkinli bir şekilde ele alındığına dikkat çeken gazete, teknik ekibin "dönüşünde şu an acele edilmemesi gerektiği" görüşünde olduğunu vurguladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Musiala pazartesi günü öğle vaktinde takım antrenmanına da tam olarak katıldı. Alman Milli Takımı'nın yıldızı fiziksel açıdan iyi durumda ve dönüş için doğru yolda görünüyordu. İkili mücadelelere tam anlamıyla girdi ve antrenman seansının tamamına katıldı. Seansın bir bölümü koruma perdesiyle sahada, bir bölümü ise perdesiz olarak yan sahada gerçekleşti."

Bild şunu vurguladı: "Bu, Kompany için sevindirici bir haber: Gnabry ve Musiala'nın dönüşü sayesinde teknik direktör artık antrenmanlarda tüm oyunculara sahip; artık sakat ya da bireysel antrenman yapan hiçbir oyuncu yok."