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Bayern'in yıldızı 4 aylık aradan sonra sahalara dönüyor: Sibari'nin bandajı dikkat çekti

Schalke 04 - Bayern Münih
Schalke 04
Bayern Münih
Bundesliga
I. Saibari
J. Musiala
A. Ibrahimovic
S. Gnabry
Almanya
Fas

Musiala hakkında sevindirici ve temkinli haber

Serge Gnabry, sağ uyluk adaptör kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 19 hafta süren uzun bir aradan sonra, Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'te takımla birlikte antrenmanlara döndü.

Gnabry, 18 Nisan'da Almanya Ligi'nde Stuttgart maçı öncesindeki son antrenman sırasında sakatlanmış, ardından rehabilitasyon sürecinin neredeyse tamamını kulüp tesislerinde geçirmişti.

Bayern'in Cuma günü Stuttgart'ı 5-1 yendiği Bundesliga (2026-2027) açılış maçında yer almayan Alman kanat oyuncusu, bugün pazartesi günkü antrenman seansının tamamına katıldı; bu bilgiyi Alman Bild gazetesi doğruladı.

Gnabry moral olarak iyi bir durumda göründü; antrenmanları enerjik bir şekilde gerçekleştirdi, ikili mücadelelere katıldı ve hareketlerde ve şutlarda aktif bir görüntü çizdi.

Bununla birlikte, Bayern'in çarşamba akşamı oynanacak olan Almanya Kupası'ndaki Osnabrück maçında yer alması pek olası görünmüyor.

  • Musiala temkinli bir şekilde geri dönüyor

    Gazete şöyle devam etti: "Aynı durum, sinirsel bozukluklara (kısa süreli bilinç kayıpları) bağlı devamsızlıkları nedeniyle iki hazırlık maçında iki kez fenalaşmasının ardından ilaç dozu artırılan Jamal Musiala (23 yaşında) için de geçerli."

    Buna rağmen Musiala'nın durumunun temkinli bir şekilde ele alındığına dikkat çeken gazete, teknik ekibin "dönüşünde şu an acele edilmemesi gerektiği" görüşünde olduğunu vurguladı.

    Sözlerine şöyle devam etti: "Musiala pazartesi günü öğle vaktinde takım antrenmanına da tam olarak katıldı. Alman Milli Takımı'nın yıldızı fiziksel açıdan iyi durumda ve dönüş için doğru yolda görünüyordu. İkili mücadelelere tam anlamıyla girdi ve antrenman seansının tamamına katıldı. Seansın bir bölümü koruma perdesiyle sahada, bir bölümü ise perdesiz olarak yan sahada gerçekleşti."

    Bild şunu vurguladı: "Bu, Kompany için sevindirici bir haber: Gnabry ve Musiala'nın dönüşü sayesinde teknik direktör artık antrenmanlarda tüm oyunculara sahip; artık sakat ya da bireysel antrenman yapan hiçbir oyuncu yok."

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  • İbrahimoviç ve Boyi yok

    Arijon Ibrahimovic, sekiz milyon euro değerinde satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Augsburg'a transfer olmaya yaklaşırken antrenmana katılmadı.

    Sağ bek Sacha Boey de idmanda yer almadı. Fransız oyuncunun teknik direktör Kompany yönetiminde net bir geleceği bulunmuyor, bu nedenle sportif direktör Max Eberl, transfer döneminin 1 Eylül'de kapanmasından önce oyuncunun ayrılığını sağlamaya çalışıyor.

  • Upamecano, Diaz'ı şaşırttı ve Sibari'nin sargısı

    Bayern'in bugünkü antrenmanı, Dayot Upamecano'nun manevralardan biri sırasında takım arkadaşı Luis Diaz'a müdahale etmesiyle heyecanlı bir ana sahne oldu; Kolombiyalı kanat oyuncusu sert bir şekilde yere düştü. Ancak iki oyuncu, tedavi için kısa bir aranın ardından seansa devam edebildi.

    Bild haberini şöyle tamamladı: "Pazartesi günkü antrenmanda dikkat çeken bir başka husus daha vardı: Faslı oyuncu İsmail Sайbari, sol bileğine bandaj takılı halde antrenman yaptı."

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