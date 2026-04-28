"Bayern'in seviyesinde değil": İki dünya şampiyonu, PSG'nin zayıf noktasını ortaya koyuyor

Bayern, Kasım ayı başında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Paris'te 2-1 galip gelmişti. FCB'nin olağanüstü bir ilk yarı sergilediği bu maçta Marquinhos oldukça sallantılı bir performans sergilemiş ve Luis Diaz'ın attığı, skoru 0-2'ye getiren golde çok kötü bir görüntü vermişti.

Prime'da TV yorumcusu olarak da görev yapan Hummels, Höwedes'in görüşüne katılarak Marquinhos'u PSG'nin zayıf noktası olarak gördü. Eski Alman milli futbolcu, grup aşamasındaki maçı değerlendirirken Brezilyalı oyuncuyu eleştirerek, "Bence Bayern'in bu yoğun presine hazırlıklı değildi" dedi. "Hıza tam olarak ayak uyduramadı gibi görünüyordu. Aslında ayak uydurabilir, ama bugün kafasında biraz bu düşünce var olabilir."

Bu nedenle Hummels, "Bayern olarak topu aldığında ona sürekli baskı yapmaya çalışır ve böylece onda tekrar bir güvensizlik yaratırdım." Hummels'e göre, Marquinhos ve eski Frankfurtlu Willian Pacho'dan oluşan Parisli stoper ikilisi "iyi ama bence Bayern seviyesinde değil."