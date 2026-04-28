"Lig maçlarında en büyük zayıf noktası oydu," dedi Prime uzmanı Höwedes, Salı akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı öncesinde PSG'nin stoperi ve kaptanına atıfta bulunarak.
Çeviri:
"Bayern'in seviyesinde değil": İki dünya şampiyonu, PSG'nin zayıf noktasını ortaya koyuyor
Bayern, Kasım ayı başında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Paris'te 2-1 galip gelmişti. FCB'nin olağanüstü bir ilk yarı sergilediği bu maçta Marquinhos oldukça sallantılı bir performans sergilemiş ve Luis Diaz'ın attığı, skoru 0-2'ye getiren golde çok kötü bir görüntü vermişti.
Prime'da TV yorumcusu olarak da görev yapan Hummels, Höwedes'in görüşüne katılarak Marquinhos'u PSG'nin zayıf noktası olarak gördü. Eski Alman milli futbolcu, grup aşamasındaki maçı değerlendirirken Brezilyalı oyuncuyu eleştirerek, "Bence Bayern'in bu yoğun presine hazırlıklı değildi" dedi. "Hıza tam olarak ayak uyduramadı gibi görünüyordu. Aslında ayak uydurabilir, ama bugün kafasında biraz bu düşünce var olabilir."
Bu nedenle Hummels, "Bayern olarak topu aldığında ona sürekli baskı yapmaya çalışır ve böylece onda tekrar bir güvensizlik yaratırdım." Hummels'e göre, Marquinhos ve eski Frankfurtlu Willian Pacho'dan oluşan Parisli stoper ikilisi "iyi ama bence Bayern seviyesinde değil."
- AFP
Marquinhos, PSG'de giderek daha çok büyük maçların adamı haline geliyor
Marquinhos, 2013 yılından beri PSG'de forma giyiyor ve on yılı aşkın bir sürede kulübün simgesi haline geldi. İlk yıllarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için yıllarca süren başarısız mücadelelerin bir parçası olan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fransa'nın ezeli şampiyonunu nihayet hayallerindeki hedefe ulaştırarak kupayı kazanmasını sağladı.
Bu sezon Marquinhos, büyük maçların adamı haline geldi. Artık kaptan olarak ilk 11'de yer almayan oyuncu, son dokuz Ligue 1 maçından sadece birinde forma giydi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde PSG teknik direktörü Luis Enrique, Brezilya milli takım oyuncusundan vazgeçmek istemiyor; bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 14 maçın 12'sinde sahaya çıktı - Salı günü Bayern Münih karşısında da ilk 11'de yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde en son Nisan ortasında Liverpool FC ile oynanan çeyrek final rövanş maçında (2-0), kendi kale sahasında yaptığı muhteşem kurtarışla dikkatleri üzerine çekti.
Paris'teki yarı final ilk maçının ardından Marquinhos ve arkadaşları, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Münih'te oynanacak rövanş maçına konuk olacak. Bu turu geçen takım, Mayıs sonunda Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal veya Atletico Madrid ile karşılaşacak.
PSG - FC Bayern Münih: İlk 11'ler
PSG Kadrosu
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Doue, Dembele
Bayern kadrosu
Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane