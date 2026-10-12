Getty Images Sport
Çeviri:
Bayern'in patronu Eberl, pahalıya mal olan hatasına ve Urbig'le ilgili iddialara rağmen Neuer'e destek verdi: Hâlâ bir numara olduğunu doğruladı
Eberl, Neuer'in statüsüne ilişkin şüpheleri reddetti
Bayern Münih yönetimi, Neuer'in son dönemde sahada yaşadığı zorlukların ardından kalede kriz olduğu yönündeki iddiaları hızla reddetti. Tecrübeli kaleci, Augsburg karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-2'lik beraberlikte payı olan ciddi bir hatanın ardından eleştirilerin odağına yerleşti. Bu hata, kulübün tartışmasız birinci kalecisi olarak ne kadar daha devam edebileceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak sportif direktör Eberl, takım yaklaşan Avrupa maçlarına hazırlanırken 40 yaşındaki kalecinin yönetim kurulunun tam güvenine sahip olduğunu açıkça belirtti.
“Manu bir hata yaptı. Profesyonel futbol oynadığı 20 yıl içinde elbette bir iki kez böyle bir şey başına gelmiştir. Dolayısıyla Manu hakkında hiçbir şüphemiz yok,” diyen Eberl, bu açıklamayı kulübün salı günü Viking FK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için Norveç'e uçuşu öncesindeki basın toplantısında yaptı. Açıklamaları Sky Sports aktardı.
Augsburg karşısındaki hata pahalıya mal oldu; Bayern Münih, Bundesliga tarihinin en hızlı golünü yedikten sonra puan tablosunda zirveye yükselme fırsatını kaçırdı. Bu konsantrasyon kaybı, Münih ekibinin kalesinde yeni bir dönemin zamanının geldiğini düşünen eleştirmenleri cesaretlendirdi.
- Getty Images Sport
Halefiyet planı ve Jonas Urbig
Neuer şimdilik ilk tercih olmaya devam etse de Jonas Urbig’in varlığı, kaleci seçiminde ağırlığını hissettirmeyi sürdürüyor. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon kaptanın yerine iki kez geçti ve SV Elversberg karşısında ligde alınan 2-1’lik galibiyet ile VfL Osnabruck karşısında DFB-Pokal’da elde edilen 4-1’lik galibiyette sergilediği performanslarla beğeni topladı.
Eberl, kulübün bu pozisyondaki değişim için belirli bir yol haritası bulunduğunu söyleyerek uzun vadeli planlamaya değindi. Eberl pazartesi günü, “Neuer’in halefi olarak belirlenen Jonas Urbig konusunda net bir planımız var. Bunu neredeyse bir buçuk ya da iki yıldır uyguluyoruz. Manu bizim bir numaramız ve öyle kalacak. Gelecekte ne olacağını ise göreceğiz” dedi.
Viking Stavanger maçı öncesi rotasyon endişeleri
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger ile karşılaşmaya hazırlanırken Vincent Kompany'nin, Neuer'in maç yükünü yönetmek için Urbig'e ilk 11'de şans verebileceği öne sürüldü. Maç suni çimde oynanacak. Bu tür zeminler, teknik direktörleri sık sık taktik değişikliklere veya sakatlanmaya daha yatkın olabilecek tecrübeli oyuncuları dinlendirmeye yöneltiyor.
Eberl, rotasyon ihtimaline ilişkin, “Kompany bunu biraz düşündü. Bu yüzden şimdiden bir şey söylemek istemiyorum,” dedi. Ancak Eberl, zeminin teknik direktörü tecrübeli yıldızlarını otomatik olarak yedek bırakmaya yönelteceğini düşünmüyor. “Şu ana kadar onun, ‘Sırf suni çim olduğu için şu ya da bu oyuncuyu oynatmayacağım,’ dediğini duymadım,” diye ekledi. Bu sözler, galibiyet için sahaya muhtemelen mevcut en iyi kadronun çıkacağına işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'nde ivmeyi korumak
Bayern için Norveç deplasmanı, kaleci durumunu yönetmekten daha fazlasını ifade ediyor. Bu maç, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması formatında ilk sekizde bitirmeyi garantileme yolunda kritik bir adım. Turnuvaya Bodo/Glimt karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle etkileyici bir başlangıç yapan Alman ekibinin önceliği, eleme play-off'larına kalmamak.
Eberl, suni çimde oynanacak maçın “çetrefilli” olacağını belirterek “Tetikte olmalıyız” uyarısında bulundu. Sportif direktör, sözlerini oyuncu seçimine ilişkin tartışmalardan çok sonucun önemli olduğunu vurgulayarak tamamladı: “Maçı kazanmak zorundayız ve kazanmak istiyoruz. Bu yeni formatta puanlarınızı her zaman toplamak zorundasınız.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun