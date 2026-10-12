Bayern Münih yönetimi, Neuer'in son dönemde sahada yaşadığı zorlukların ardından kalede kriz olduğu yönündeki iddiaları hızla reddetti. Tecrübeli kaleci, Augsburg karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-2'lik beraberlikte payı olan ciddi bir hatanın ardından eleştirilerin odağına yerleşti. Bu hata, kulübün tartışmasız birinci kalecisi olarak ne kadar daha devam edebileceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak sportif direktör Eberl, takım yaklaşan Avrupa maçlarına hazırlanırken 40 yaşındaki kalecinin yönetim kurulunun tam güvenine sahip olduğunu açıkça belirtti.

“Manu bir hata yaptı. Profesyonel futbol oynadığı 20 yıl içinde elbette bir iki kez böyle bir şey başına gelmiştir. Dolayısıyla Manu hakkında hiçbir şüphemiz yok,” diyen Eberl, bu açıklamayı kulübün salı günü Viking FK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için Norveç'e uçuşu öncesindeki basın toplantısında yaptı. Açıklamaları Sky Sports aktardı.

Augsburg karşısındaki hata pahalıya mal oldu; Bayern Münih, Bundesliga tarihinin en hızlı golünü yedikten sonra puan tablosunda zirveye yükselme fırsatını kaçırdı. Bu konsantrasyon kaybı, Münih ekibinin kalesinde yeni bir dönemin zamanının geldiğini düşünen eleştirmenleri cesaretlendirdi.