Bayern'in kanat oyuncusu Dünya Kupası öncesinde ağır bir sakatlık darbesi yaşarken, Serge Gnabry'ye "Bütün Almanya sana destek oluyor" denildi

Bayern Münih, Cumartesi akşamı yayınladığı resmi açıklamada Gnabry'nin sağ uyluk bölgesinde ciddi bir sakatlık geçirdiğini doğruladı. Kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan kapsamlı muayenenin ardından, Alman milli oyuncunun bir antrenman sırasında "sağ uylukta adduktor kaslarında yırtılma" yaşadığı ortaya çıktı. Bu haber, sezonun kritik bir döneminde hem oyuncu hem de Bavyera ekibi için büyük bir darbe niteliğinde.

Kulüp başlangıçta kesin bir dönüş tarihi açıklamasa da, Sky'ınhaberine göre iyileşme süresinin üç ila dört ay arasında olması bekleniyor. Böyle bir zaman çizelgesi, eski Arsenal oyuncusunun lig sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına geliyor ve en önemlisi, yaz aylarında yapılacak uluslararası turnuvalara katılımını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Bu sezon Bayern'in hücum mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olan oyuncu için bu haber, kabullenmesi zor bir durum.