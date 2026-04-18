Bayern'in kanat oyuncusu Dünya Kupası öncesinde ağır bir sakatlık darbesi yaşarken, Serge Gnabry'ye "Bütün Almanya sana destek oluyor" denildi
Adduktor yırtığı Bayern yıldızını sahalardan uzak tutuyor
Bayern Münih, Cumartesi akşamı yayınladığı resmi açıklamada Gnabry'nin sağ uyluk bölgesinde ciddi bir sakatlık geçirdiğini doğruladı. Kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan kapsamlı muayenenin ardından, Alman milli oyuncunun bir antrenman sırasında "sağ uylukta adduktor kaslarında yırtılma" yaşadığı ortaya çıktı. Bu haber, sezonun kritik bir döneminde hem oyuncu hem de Bavyera ekibi için büyük bir darbe niteliğinde.
Kulüp başlangıçta kesin bir dönüş tarihi açıklamasa da, Sky'ınhaberine göre iyileşme süresinin üç ila dört ay arasında olması bekleniyor. Böyle bir zaman çizelgesi, eski Arsenal oyuncusunun lig sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına geliyor ve en önemlisi, yaz aylarında yapılacak uluslararası turnuvalara katılımını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Bu sezon Bayern'in hücum mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olan oyuncu için bu haber, kabullenmesi zor bir durum.
Matthaus, Dünya Kupası'na ilişkin endişelerini dile getirdi
Sakatlığın ciddiyeti, Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus'un hemen endişelenmesine neden oldu. Sky Sport'ta yorumculuk görevini yerine getirirken konuşan Dünya Kupası şampiyonu, Julian Nagelsmann'ın 12 Mayıs gibi erken bir tarihte ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için kadrosunu açıklayacak olması nedeniyle sakatlığın zamanlamasının özellikle acımasız olduğunu kabul etti. Almanya'nın Curacao ile oynayacağı açılış maçı 14 Haziran'da planlandığından, 30 yaşındaki oyuncu için zaman hızla tükeniyor.
"Henüz tam olarak neyin kırıldığını bilmiyorum, ancak adduktor bölgesi benim için yaklaşık altı ila sekiz haftalık bir ara anlamına geliyor. Bu tabii ki yırtığın ciddiyetine bağlı. O zaman Dünya Kupası için zaman çok, çok daralacak. Bu bir zamanla yarış olacak," diye açıkladı Matthaus. Yorumcunun değerlendirmesi, Gnabry'nin Kuzey Amerika'ya uçmadan önce formunu kanıtlamak için vereceği zorlu mücadeleyi vurguluyor.
Ulusal simge, duygusal bir mesaj gönderdi
Kötü prognoza rağmen Matthaus, bir an durup Gnabry'ye doğrudan seslendi ve üzüntü içindeki forvete cesaret verici sözler söyledi. Kanat oyuncusunun son yıllarda milli takıma yaptığı önemli katkıları vurgulayan eski Inter Milan orta saha oyuncusu, tüm ülkenin mucizevi bir iyileşme umudunu taşıdığını vurguladı. Alman futbol camiasında, en tehlikeli hücum silahlarından birinin tedavi odasına girmesiyle şok havası hakim.
Matthaus, kameraya dönerek şunları söyledi: "Serge, senin için parmaklarımı çapraz tutuyorum, çünkü bunu hak ediyorsun, özellikle de performansın ve şimdiye kadar başardıkların nedeniyle. Tüm Almanya senin orada olmanı destekliyor. Sen, Alman milli takımı için bir artı değersin."
Yüksek verimlilik dönemine son verildi
Gnabry'nin yokluğu, son dönemdeki en verimli sezonlarından birini geçirdiği Allianz Arena'da derinden hissedilecek. Sakatlık yaşamadan önce, çok yönlü forvet tüm turnuvalarda toplam 37 maça çıkmış, 10 gol atmış ve 11 asist yapmıştı. Kanatlardan ya da daha merkezi bölgelerden maça etki etme yeteneği, onu Nagelsmann'ın yaz planlarında kesin bir ilk 11 oyuncusu haline getirmişti.
Bu sakatlık, Gnabry'yi Rodrygo ve Jack Grealish gibi isimlerin de yer aldığı, 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracağı kesinleşen yüksek profilli yıldızların istenmeyen listesine ekledi. Nagelsmann, Frankfurt'ta kadrosunu kesinleştirmeye hazırlanırken, uzun süredir turnuva için "güvenilir" bir seçenek olarak görülen bu oyuncu için alternatifleri değerlendirmek zorunda. Gnabry için ise önümüzdeki haftalar, tıbbi tahminlerin aksine iyileşmeyi başarmak için zorlu bir rehabilitasyon süreci olacak.