Bayern'in baş belası Khvicha Kvaratskhelia'ya Ballon d'Or mu? Felix Kroos çok büyük bir sorun görüyor

Kvaratskhelia, Alman rekortmenine karşı oynanan 180 dakika boyunca, bu takımın savunması için adeta bir kabusa dönüştü. İlk maçta iki golle parlamıştı. Rövanş maçında ise, sadece 139 saniye sonra Ousmane Dembele’nin açılış golünü hazırlayarak bir kez daha damgasını vurdu.

Böylece Kvaratskhelia yeni bir boyuta ulaştı. Aynı sezonun yedi ardışık eleme maçında gol veya asistle gol katkısı yapan ilk Şampiyonlar Ligi oyuncusu oldu. Bu sezon sadece 15 maçta 16 gol katkısı kaydetti.