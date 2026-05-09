Felix, kardeşi Toni ile birlikte hazırladıkları "Einfach mal Luppen" adlı podcast'in son bölümünde, Gürcü oyuncunun performansından ne kadar etkilendiğini açıkça dile getirdi. "Kvaratskhelia'nın bir kez daha üstünlük sağladığı bir pozisyonun ardından not aldım: Kvaratskhelia, Ballon d'Or," dedi.
Bayern'in baş belası Khvicha Kvaratskhelia'ya Ballon d'Or mu? Felix Kroos çok büyük bir sorun görüyor
Kvaratskhelia, Alman rekortmenine karşı oynanan 180 dakika boyunca, bu takımın savunması için adeta bir kabusa dönüştü. İlk maçta iki golle parlamıştı. Rövanş maçında ise, sadece 139 saniye sonra Ousmane Dembele’nin açılış golünü hazırlayarak bir kez daha damgasını vurdu.
Böylece Kvaratskhelia yeni bir boyuta ulaştı. Aynı sezonun yedi ardışık eleme maçında gol veya asistle gol katkısı yapan ilk Şampiyonlar Ligi oyuncusu oldu. Bu sezon sadece 15 maçta 16 gol katkısı kaydetti.
- AFP
Kroos, Kvaratskhelia'dan övgüyle bahsediyor
Kroos hayranlıkla şöyle konuştu: "Onu iki maç boyunca neredeyse tüm süre boyunca izledik. Topla ve topsuz oyunundaki yetenekleri, dayanıklılığı, topla verdiği kararlar ve 1-0'ı hazırlayış şekli. Kafasını kaldırıp topu tam da gitmesi gereken yere, en yüksek hızda göndermesi inanılmaz."
Ancak Toni Kroos, kardeşinin Ballon d'Or ödülünü kazanması konusunda bir zorluk görüyor: "Sorun şu ki, o dünya şampiyonu olmayacak," dedi eski Real Madrid yıldızı.
Gürcistan, yazın yapılacak Dünya Kupası elemelerini kaçırdığı için, Kvaratskhelia'nın Altın Top ödülünü kazanmak için daha fazla argüman toplayabileceği en büyük sahne eksik.
Kvaratskhelia, PSG formasıyla: 18 gol, 10 asist
Dünya Kupası'na katılma şansı olmamasına rağmen, bu Gürcü oyuncunun en üst seviyede kendini kanıtlama şekli Kroos için dikkat çekici olmaya devam ediyor. Özellikle fiziksel yönü onu derinden etkiledi. "Upamecano ya da Tah gibi devasa bir oyuncu karşına çıkıyor ve o fiziksel olarak bile geride kalmıyor. Bir hücum oyuncusu olarak buna karşı koyabilmesi beni çok etkiledi," dedi Kroos takdirle.
49 kez milli forma giyen Kvaratskhelia, güçlü bir sezon geçiriyor. Şu ana kadar oynadığı 44 resmi maçta 18 gol ve 10 asist kaydetti. Kvaratskhelia, Ocak 2025'te Fransa'nın başkentine transfer olmuştu. PSG, onun için SSC Napoli'ye 80 milyon euro ödedi. Kulüp idolü Diego Maradona'ya atfen, olağanüstü performansları sayesinde "Kvaradona" lakabını aldı.
Paris'e geldiğinden bu yana Kvaratskhelia 81 maçta forma giydi. O zamandan beri 26 gol ve 17 asist kaydetti.