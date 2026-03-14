AFP
Çeviri:
Bayern ile Bayer Leverkusen arasındaki gergin karşılaşmada, Nicolas Jackson korkunç bir faulün ardından kırmızı kart gördü; ardından Luis Diaz ikinci sarı kartını aldı
Jackson için felaket getiren kırmızı kart
Maçın dönüm noktası 41. dakikada, Jackson'ın orta dairede Martin Terrier'e yaptığı pervasız faulle geldi. İlk başta sarı kart gösterilen Jackson, VAR incelemesi sonucunda Terrier'in ayak bileğine sert bir şekilde bastığı tespit edilince doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kart, Bayern'i gerideyken on kişi oynamaya zorladı.
Ev sahibi takımın erken golü
Leverkusen, maçın henüz 6. dakikasında Montrell Culbreath'in Luis Diaz'dan topu çalmasıyla öne geçti. Kanat oyuncusu Patrik Schick'e pas verdi, Schick de Aleix Garcia'ya gönderdi; Garcia'nın vuruşu defans oyuncusuna çarparak yön değiştirdi ve Sven Ulreich'in müdahale etmesine imkan tanımadı. Bu gol, Garcia'nın bu sezonki ikinci Bundesliga golüydü. Bayern, topun yaklaşık yüzde 70'ine sahip olmasına rağmen, disiplinli savunmayı aşmakta zorlandı ve Jackson, takımın ilk gerçek fırsatını dışarıya attı.
VAR tartışmaları ve iptal edilen goller
26. dakikada, konuk takım beraberliği yakaladığını sandığında hayal kırıklığı daha da arttı. Joshua Kimmich'in serbest vuruşunu Ernest Poku kafayla uzattı, top Jonathan Tah'ın koluna çarptıktan sonra ağlara gitti. Ancak sevinç kısa sürdü, çünkü hakem Christian Dingert VAR görüntülerini inceledikten sonra golü elle oynama nedeniyle resmi olarak iptal etti. Kısa süre sonra Tah, eski kulübüne karşı sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
Bayern dokuz kişi kaldı
Leverkusen, ilk yarının ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdiği dört dakikalık uzatma süresince de hücumda kalmaya devam ederek, Bayern’in geçici dizilişini zorladı. İvme büyük ölçüde Werkself lehine kaydı, ancak konuk takım kısa süre sonra geri döndü. 60. dakikadan sonra oyuna giren yedek oyuncu Harry Kane’in golü, hemen ardından geçersiz sayıldı. Ardından Luis Diaz, Vincent Kompany'nin takımını oyunda tutmak için golü bulmayı başardı. Ancak 84. dakikada simülasyon yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve VAR'ın Leverkusen'in son dakikada attığı galibiyet golünü iptal etmesiyle maç 1-1 sona erdi.
