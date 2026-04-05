Bayern efsanesi, Tuchel'in fiyaskosunu kabul ediyor... ve Kompany'nin sürprizini değerlendiriyor

"... Yalnızca nitelikler başarıya yetmez!"

Büyük kulüplerin tarihinde, teknik kararların kağıt üzerinde tamamen mantıklı göründüğü anlar vardır; ancak zamanla, gerçekliğin hiç beklenmedik kötü bir yöne sapmasıyla birlikte başka sonuçlar ortaya çıkar.

Bu, yıllar önce Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'ın görevden alınarak yerine Thomas Tuchel'in getirilmesiyle yaşandı. Bavyera kulübünün yetkilileri bu olaydan bir ders çıkardı. Efsanevi kaleci Oliver Kahn ise bu kararın arkasında yatan süreci açık sözlülükle hatırlıyor.

Oliver Kahn, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Bayern Münih'in eski genel müdürü, bugün bile kafasını kurcalayan bir hata olarak nitelendirdiği bu karar hakkında açıkça konuştu.

  • Mantıklı çözüm mü? Yeterlilikler tek başına yeterli değil!

    Oliver Kahn şöyle konuştu: "Tuchel'in mantıklı bir çözüm olduğunu düşündük. Her şey onun doğru kişi olduğuna işaret ediyordu. Ancak sonuçta sadece özgeçmişe bakmak yetmez, aralarında bir uyum da olmalı. Ve bu her zaman planlanabilecek bir şey değildir."

    Ve ekledi: "Tuchel'in inkar edilemez nitelikleri vardı: Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Paris Saint-Germain'i aynı turnuvanın finaline taşıdı ve üstelik Münih'te yaşıyordu. Bize tüm koşulların başarılı bir işbirliği için uygun olduğu göründü."

  • Nagelsmann kovuldu... Oliver de aynı kaderdi!

    Kan ve Salih Hamidic, Nagelsmann'ı görevden alıp yerine Tuchel'i atadıklarında büyük bir yankı uyandırmışlardı. Ancak sonrasında işler planladıkları gibi gitmedi. Bayern, 2022-23 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu kazandı, ancak bu, Bayern'in güçlü performansından ziyade Borussia Dortmund'un tökezlemesi sayesinde oldu. 2023-24 sezonu ise, üçüncü lig takımına karşı Almanya Kupası'ndan acı bir şekilde elenmeleri ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı heyecan verici bir şekilde elenmelerinin ardından hiçbir şampiyonluk kazanamadan sona erdi. Oliver Kahn da bu yankılardan kurtulamadı ve Mayıs 2023'te görevden alındı; ardından Tuchel'in en acı başarısızlıklarına tanık oldu. Tuchel'in serüveni de bir yıl sonra sona erdi.

  • Kompani... Başarılı bir sürpriz

    Oliver Kahn, Tuchel'in ardından Vincent Kompany'nin başardıklarından açıkça etkilendiğini belirterek şöyle dedi: "Bayern'de her zaman en iyi özgeçmişe ve en ikna edici geçmişe sahip ideal teknik direktörü ararlar. Sonra kimsenin listesinde olmayan biri gelir ve olağanüstü bir şey başarır."

    Ve ekledi: "Kompany takımın kontrolünü elinde tutuyor ve futbolun nasıl oynanacağına dair net bir vizyonu var."

