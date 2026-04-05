Bayern efsanesi, Tuchel'in fiyaskosunu kabul ediyor... ve Kompany'nin sürprizini değerlendiriyor

Oliver Kahn şöyle konuştu: "Tuchel'in mantıklı bir çözüm olduğunu düşündük. Her şey onun doğru kişi olduğuna işaret ediyordu. Ancak sonuçta sadece özgeçmişe bakmak yetmez, aralarında bir uyum da olmalı. Ve bu her zaman planlanabilecek bir şey değildir."

Ve ekledi: "Tuchel'in inkar edilemez nitelikleri vardı: Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Paris Saint-Germain'i aynı turnuvanın finaline taşıdı ve üstelik Münih'te yaşıyordu. Bize tüm koşulların başarılı bir işbirliği için uygun olduğu göründü."

