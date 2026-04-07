Bayern efsanesi Real Madrid'i kışkırtıyor: Bizimle boy ölçüşebilecek tek takım Barcelona

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçından birkaç saat önce, Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus, Barcelona'yı da denkleme dahil eden ilginç bir karşılaştırma yaptı.
Matthäus'a göre, şu anda Bayern Münih'in şiddetli hücum temposuna ayak uydurabilecek tek takım Barcelona.
Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry ve Harry Kane'den oluşan Bavyera'nın hücum hattını övgüyle bahseden Matthäus, bu hattın "İsviçre saati" gibi uyumlu çalıştığını belirtti.
Aynı zamanda Matheus, Bayern oyuncularına ve teknik direktör Vincent Kompany'ye açık ve sert uyarılar gönderdi.