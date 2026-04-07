Bayern efsanesi Real Madrid'i kışkırtıyor: Bizimle boy ölçüşebilecek tek takım Barcelona

Mateus, "Sky Sports"a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bana göre Madrid'de mesele esasen oyuncuların bireysel performansları değil, tamamen takımın zihniyetiyle ilgili. Bayern sakinliğini ve zihinsel hazırlığını korumalı, çünkü Bernabéu'da çok özel bir sihir ortaya çıkabilir; bunu pek çok takım, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde zaten tecrübe etti."

"Yaralı" Real Madrid'in, baskı altında oynamayan versiyonundan daha tehlikeli hale geldiğini ekleyen Matheus, Real Madrid'in son zamanlardaki olumsuz sonuçlarının (Mallorca'ya karşı alınan mağlubiyet veya La Liga'daki durumu gibi) Şampiyonlar Ligi atmosferinde önemi olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

"Avrupa, Madrid'den en iyisini, rakiplerinden ise en kötüsünü ortaya çıkarır" dedi.

