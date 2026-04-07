Bayern efsanesi Real Madrid'i kışkırtıyor: Bizimle boy ölçüşebilecek tek takım Barcelona

... ve Bernabéu'nun büyüsüne karşı ciddi bir uyarı!

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçından birkaç saat önce, Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus, Barcelona'yı da denkleme dahil eden ilginç bir karşılaştırma yaptı.

Matthäus'a göre, şu anda Bayern Münih'in şiddetli hücum temposuna ayak uydurabilecek tek takım Barcelona.

Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry ve Harry Kane'den oluşan Bavyera'nın hücum hattını övgüyle bahseden Matthäus, bu hattın "İsviçre saati" gibi uyumlu çalıştığını belirtti.

Aynı zamanda Matheus, Bayern oyuncularına ve teknik direktör Vincent Kompany'ye açık ve sert uyarılar gönderdi.

  • Bernabéu'nun büyüsü... Dikkatli olun!

    Mateus, "Sky Sports"a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bana göre Madrid'de mesele esasen oyuncuların bireysel performansları değil, tamamen takımın zihniyetiyle ilgili. Bayern sakinliğini ve zihinsel hazırlığını korumalı, çünkü Bernabéu'da çok özel bir sihir ortaya çıkabilir; bunu pek çok takım, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde zaten tecrübe etti."

    "Yaralı" Real Madrid'in, baskı altında oynamayan versiyonundan daha tehlikeli hale geldiğini ekleyen Matheus, Real Madrid'in son zamanlardaki olumsuz sonuçlarının (Mallorca'ya karşı alınan mağlubiyet veya La Liga'daki durumu gibi) Şampiyonlar Ligi atmosferinde önemi olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

    "Avrupa, Madrid'den en iyisini, rakiplerinden ise en kötüsünü ortaya çıkarır" dedi.

  • Bencillik mi?... Bayern, Real'in tam tersi

    Uyarılar bir yana, 1990 Dünya Şampiyonu, Bayern Münih'in turu geçme konusunda en büyük favori olduğunu düşünüyor.

    Oyuncu, "Vincent Kompany'nin takımı bana daha istikrarlı bir izlenim veriyor... Bayern kadrosu, bencil oyunculardan oluşmadığını gösterdi. Oysa Real Madrid'de tam tersine bencillik defalarca ortaya çıkıyor ve çoğu zaman takım ruhu eksikliği göze çarpıyor" dedi.

  • Ertelenen intikam... Bayern, çeyrek asırlık kabusunu sona erdirecek mi?

    Bayern, Real Madrid'in kalesi Santiago Bernabéu'da tarihi bir rövanş peşinde; zira takım, Real Madrid'in kalesine yaptığı son 8 ziyaretin 7'sinde mağlup olmuştu.

    2012'de penaltı atışlarını kazanmasına rağmen, Bayern'in İspanya'daki son galibiyeti 2000-2001 sezonuna dayanıyor.

    Matthäus, oyuncularından Real Madrid'in geçirdiği kötü döneme fazla güvenmemelerini istiyor, çünkü Şampiyonlar Ligi "tamamen başka bir şey" ve burada Bernabéu, her şeyden çok zihinsel gücü sınayan büyülü bir yere dönüşüyor.

