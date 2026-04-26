FC Bayern Münih'ten kiralanan Alexander Nübel, üç yıl boyunca takıma güvenilir bir destek sağladıktan sonra, büyük olasılıkla henüz bilinmeyen bir takıma transfer olacak. Onun yerine kendi kadrosundan bir isim getirilecek; yeni bir kalecinin transfer edilmesi neredeyse imkansız görünüyor.
Bayern'den kiralık olarak gelen Alexander Nübel'in ayrılışının ve önemli bir sözleşme uzatmasının ardından: VfB Stuttgart'ta kaleci sorunu görünüşe göre çözüldü
Söz konusu isim, SC Paderborn 07'ye kiralandıktan sonra Stuttgart'a geri dönecek olan ve 2. Bundesliga'da gösterdiği olağanüstü performanslarla yeni bir numaralı kaleci olarak adını duyurmuş olan Dennis Seimen. Potansiyeli çok büyük; şimdiden Almanya'nın en umut vaat eden kalecilerinden biri olarak gösteriliyor.
VfB, Florian Hellstern ile kulüpte bir başka gelecek vaat eden kaleci yeteneğine sahip. Pazar günü kupa şampiyonu, şu anda 3. Lig'de yedek takımın kalesini koruyan 18 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzattığını duyurdu. Seimen'in yaklaşan terfisi nedeniyle, onun geleceğinin nasıl şekilleneceği henüz belirsiz.
Bild gazetesininverdiği bilgilere göre, Hellstern'in "Seimen yolunu" izlemesi muhtemel. VfB, 2. Bundesliga'ya veya yurt dışına kiralama olasılığını şimdiden değerlendiriyor. Potansiyel alıcılarla ilk görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.
Nübel de muhtemelen FC Bayern'den ayrılacak
"Benim yaşımda 3. Lig'de oynamak çok özel bir şey. Bu ayrıcalığa herkes sahip değil. Aynı zamanda, üzerinde çalışmam gereken birçok konu olduğunu ve kendimden daha fazlasını ortaya çıkarmam gerektiğini biliyorum. Bu, kalecilik oyunumun tüm alanları için geçerli," dedi Hellstern, Bild gazetesine göre onu en az 2030 yılına kadar VfB'ye bağlayan sözleşmesini imzalarken.
Peki ya Nübel? Almanya ile Dünya Kupası için yurtdışına gidecek olan üç kez milli kaleci, Münih'te de bir geleceği yok gibi görünüyor. Kulüp düzeyinde bir numaralı kaleci statüsünü artık bırakmak istemediğini defalarca vurguladı.
Ancak FC Bayern'de pek çok şey, Manuel Neuer ile sözleşmenin bir kez daha uzatılacağına işaret ediyor. Kaptanın, 22 yaşındaki Jonas Urbig'in nihayetinde tecrübeli oyuncunun yerini almadan önce geçişi kolaylaştırması bekleniyor.
Stuttgart'ta kalması VfB için muhtemelen çok maliyetli olur. Nübel'in Münih'te yıllık yaklaşık 11 milyon euro kazandığı söyleniyor ve bu tutar Stuttgart ile Bayern arasında paylaşılıyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Spor direktörü Max Eberl'in gündeminde yer alan maaş tasarrufları kapsamında, yaz aylarında kesin bir ayrılık olasılığı yüksek görünüyor. FCB'nin bir transferden elde edebileceği olası transfer ücreti 20 ila 25 milyon avro arasında.