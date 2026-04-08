Bayern'den gelen tokatın ardından: Mbappé hakkında şok edici bir tartışma... Real Madrid, onun yokluğunda daha mı iyi?

Bayern'in şoku, o eski soruyu yeniden gündeme getirdi!

Bayern Münih, Santiago Bernabéu Stadyumu'nun temellerini kelimenin tam anlamıyla sarsmıştı. Kuzey üst tribünde Bayern Münih'i desteklemek için gelen 4.000 taraftar ne zaman ayağa kalksa, doğu tribünü sallanıyordu.

Bunun normal olduğu söyleniyor, ancak emin olmak için bir mimara danışmakta fayda var. Herhangi bir acil duruma karşı tedbir olarak. Marca, Salı akşamı Real Madrid'in kendi sahasında Bayern Münih'e 2-1 yenilmesiyle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına ilişkin yorumuna böyle başladı.

Bayern, ilk yarının sonunda Luis Díaz'ın golüyle Real Madrid'i şaşırttı, ardından ikinci yarının başlamasından yirmi saniye sonra Harry Kane'in golüyle ölümcül bir darbe indirdi, ancak Kylian Mbappé 74. dakikada attığı golle Madrid ekibini maça yeniden ortak etti.

  • "Boş tartışmaları alevlendirmek"... Mbappé yeniden umut ışığı yakıyor

    Marca şöyle devam etti: "Real Madrid'in durumu şüphesiz çok kötü. Arbeloa'nın takımı yenilgiyi hak etmedi, ancak maçtan kalan izlenim, Bayern Münih'in Real Madrid'den çok daha üstün olduğu yönünde. Real Madrid, Bernabéu seyircisi önünde gururuyla direndi ve Mbappé'nin yıldırım hızı sayesinde ayakta kaldı, futbol yetenekleri sayesinde değil." 

    Gazete şöyle devam etti: "Real Madrid'in Fransız oyuncu olmadan daha iyi olduğu yönündeki anlamsız tartışmayı alevlendirmek isteyenler her zaman olacaktır, ancak Mbappé Real Madrid'in tek golünü attı ve en iyi fırsatlarını da o yarattı; Bayern'in golleri ise Mbappé'nin hatalarından kaynaklanmadı."

    Gazete şöyle devam etti: "Real Madrid'in daha iyi, daha uyumlu ve daha... Mbappé olmadan daha iyi olduğu fikri, futbolun umudunu yitirenlerden ziyade imkansızı başarmaya çalışanları tercih etme eğiliminde olmasaydı, neredeyse şiirsel denebilecek güzel bir teori olurdu. Real Madrid'in Münih'te hâlâ bir umut ışığı varsa, ne kadar zayıf olursa olsun, bu Mbappé sayesinde."

    Gazete, Tiago Peters'in performansına değinerek şöyle yazdı: "Manchester City karşısında başına gelenler, Bayern Münih karşısında da tekrarlandı. Tiago, ceza sahası sınırında topu kaybetti. City karşısında Kurtu'ya kurtarılmıştı, bu sefer ise Janabri'nin şutunu kurtarmak için hızlı reflekslerini gösteren Lunin oldu. Akademi mezunu, çabaları sayesinde o gece en büyük alkışı aldı, ancak risk almaması gereken bölgelerde risk almaya cesaret etmesi ona (ikinci kez) pahalıya mal olacaktı."

  • Real Madrid'in Bayern Münih karşısındaki en iyi oyuncusu

    Ve şöyle devam etti: "Oyunu herkesten daha iyi anlayan ve sahada yenilgiye karşı sonuna kadar direnen oyuncu Arda Güler'di.

    Güler, neredeyse olağanüstü denilebilecek harika bir ilk yarı sergiledi ve ikinci yarıda da parlamaya devam etti. Topla çok iyi oynadı ve yaptığı her şey lehine sonuçlandı. Real Madrid'in ataklarını en iyi şekilde yöneten oydu ve Neuer'in karşısına kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappé'ye pası veren ilk kişi de oydu. 


  • Tecrübeli oyuncuları küçümsemeyin: Neuer ne muhteşem bir maç çıkardı!

    Maçın en iyi oyuncusu hakkında Marca şöyle yazdı: "En iyi formunda olmadığı açık, ama henüz iş bitmedi. Neuer, Bernabéu'da muhteşem bir maç çıkardı; ilk yarıda Mbappé'nin iki şutunu ve Vinícius'un bir şutunu kurtaran üç mükemmel kurtarışla Bayern'i kurtardı; ikinci yarıda da üç kurtarış daha yaptı. Alman kaleci maça bazı şüphelerle başladı, ancak ihtiyaç duyulduğunda muhteşem bir performansla karşılık verdi ve Bayern'in 74. dakikaya kadar kalesini gole kapatmasını sağlayan kritik kurtarışlar yaptı."

  • Olisey Kabos Carreras

    Real Madrid'in sol bekçisi Carreras'ın yaşadığı zorlu geceye değinen oyuncu, şöyle açıkladı: "Ona uyarıda bulunulmuştu, ancak işler beklenenden daha kötü gitti. Oliés, Carreras'a Real Madrid'de geçirdiği en kötü gecelerden birini yaşattı. Madridli bek elinden geleni yaptı, ancak şu anda Avrupa'nın en iyi oyuncularından biriyle karşı karşıyaydı; devasa bir fiziğe ve savunmacılarla bire bir mücadelelerde olağanüstü bir yeteneğe sahip bir oyuncu. Bernabéu Stadyumu'nda bu kadar güçlü ve üstün bir rakip görülmeyeli uzun zaman olmuştu."  


  • Tah ve Chouamani… Etkileyici yokluklar

    Chouameni, Bayern Münih oyuncusu bir derin pas ararken Oliisi ile çarpışması nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyecek. Tah ise Mbappé'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle cezalandırılacak. Her iki oyuncuya da aynı ceza verildi ve bu kararlar, hakem Michael Oliver'ın maç boyunca verdiği tek tartışmalı kararlar olabilir. Her ne kadar sonuç üzerinde bir etkisi olmasa da, bu iki olayın farklı yorumlanması maçın sonucunu etkiledi.

