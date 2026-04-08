Bayern'den gelen tokatın ardından: Mbappé hakkında şok edici bir tartışma... Real Madrid, onun yokluğunda daha mı iyi?

Bayern Münih, Santiago Bernabéu Stadyumu'nun temellerini kelimenin tam anlamıyla sarsmıştı. Kuzey üst tribünde Bayern Münih'i desteklemek için gelen 4.000 taraftar ne zaman ayağa kalksa, doğu tribünü sallanıyordu.
Bunun normal olduğu söyleniyor, ancak emin olmak için bir mimara danışmakta fayda var. Herhangi bir acil duruma karşı tedbir olarak. Marca, Salı akşamı Real Madrid'in kendi sahasında Bayern Münih'e 2-1 yenilmesiyle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına ilişkin yorumuna böyle başladı.
Bayern, ilk yarının sonunda Luis Díaz'ın golüyle Real Madrid'i şaşırttı, ardından ikinci yarının başlamasından yirmi saniye sonra Harry Kane'in golüyle ölümcül bir darbe indirdi, ancak Kylian Mbappé 74. dakikada attığı golle Madrid ekibini maça yeniden ortak etti.