Bayern'den gelen tokatın ardından: Mbappé hakkında şok edici bir tartışma... Real Madrid, onun yokluğunda daha mı iyi?

Marca şöyle devam etti: "Real Madrid'in durumu şüphesiz çok kötü. Arbeloa'nın takımı yenilgiyi hak etmedi, ancak maçtan kalan izlenim, Bayern Münih'in Real Madrid'den çok daha üstün olduğu yönünde. Real Madrid, Bernabéu seyircisi önünde gururuyla direndi ve Mbappé'nin yıldırım hızı sayesinde ayakta kaldı, futbol yetenekleri sayesinde değil."

Gazete şöyle devam etti: "Real Madrid'in Fransız oyuncu olmadan daha iyi olduğu yönündeki anlamsız tartışmayı alevlendirmek isteyenler her zaman olacaktır, ancak Mbappé Real Madrid'in tek golünü attı ve en iyi fırsatlarını da o yarattı; Bayern'in golleri ise Mbappé'nin hatalarından kaynaklanmadı."

Gazete şöyle devam etti: "Real Madrid'in daha iyi, daha uyumlu ve daha... Mbappé olmadan daha iyi olduğu fikri, futbolun umudunu yitirenlerden ziyade imkansızı başarmaya çalışanları tercih etme eğiliminde olmasaydı, neredeyse şiirsel denebilecek güzel bir teori olurdu. Real Madrid'in Münih'te hâlâ bir umut ışığı varsa, ne kadar zayıf olursa olsun, bu Mbappé sayesinde."