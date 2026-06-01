Bayer Leverkusen'in yıldızı, eski Barcelona altyapı oyuncusunun transfer planını açıklamasıyla "eninde sonunda" La Liga'ya dönecek

Bayer Leverkusen’in vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen Grimaldo, İspanyol futboluna olan sevgisini hiçbir zaman gizlememiştir. İspanya milli takımıyla düzenlenen bir basın gününde 30 yaşındaki oyuncu, uzun vadeli kariyer planları ve nihayet Avrupa’nın en prestijli liglerinden birinde kendini sınama arzusunu açıkça dile getirdi.

Grimaldo, "Profesyonel futbolda geçirdiğim onca yıldan sonra, kariyerim boyunca her zaman dedikoduların dolaştığına alıştım" dedi. "Her zaman söyledim: La Liga'ya dönmek istiyorum. Bu hedeflerimden biri. Leverkusen'de çok mutluyum, ancak her zaman La Liga'ya dönmek istediğimi söyledim ve sonunda bunu gerçekleştireceğim."