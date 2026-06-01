Bayer Leverkusen'in yıldızı, eski Barcelona altyapı oyuncusunun transfer planını açıklamasıyla "eninde sonunda" La Liga'ya dönecek
Grimaldo, İspanya'daki hedeflerini açıklıyor
Bayer Leverkusen’in vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen Grimaldo, İspanyol futboluna olan sevgisini hiçbir zaman gizlememiştir. İspanya milli takımıyla düzenlenen bir basın gününde 30 yaşındaki oyuncu, uzun vadeli kariyer planları ve nihayet Avrupa’nın en prestijli liglerinden birinde kendini sınama arzusunu açıkça dile getirdi.
Grimaldo, "Profesyonel futbolda geçirdiğim onca yıldan sonra, kariyerim boyunca her zaman dedikoduların dolaştığına alıştım" dedi. "Her zaman söyledim: La Liga'ya dönmek istiyorum. Bu hedeflerimden biri. Leverkusen'de çok mutluyum, ancak her zaman La Liga'ya dönmek istediğimi söyledim ve sonunda bunu gerçekleştireceğim."
Barcelona ile ilgili haberler ve Leverkusen'in durumu
Grimaldo’nun açıklamaları, ünlü La Masia akademisinde birkaç yıl geçirdiği Barcelona’ya olası bir dönüşüyle ilgili spekülasyonları kaçınılmaz olarak alevlendirecektir. Kendisini dünyanın en iyi hücumcu beklerinden biri olarak kanıtlamış olsa da, Camp Nou’nun cazibesi medyada hâlâ önemli bir konu olmaya devam ediyor.
Defans oyuncusu şu anda 2027 yılına kadar Alman şampiyonu ile sözleşmesi bulunuyor ve bu da onu kulüp için çok değerli bir varlık haline getiriyor. Ancak, İspanya'ya dönüşüyle ilgili tekrar tekrar yaptığı açıklamalar, Leverkusen'in ikinci kaptanını elinde tutmak için bir mücadeleye girebileceğini gösteriyor.
Henüz gerçekleşmemiş bir rüya
Şaşırtıcı bir şekilde, Benfica ve Leverkusen’de elde ettiği büyük başarıya rağmen Grimaldo, İspanya’nın en üst liginde hiç forma giymedi. 2016 yılında Barcelona’nın B takımından Portekiz’e transfer olan oyuncu, kariyeri sona ermeden önce bu hedefi mutlaka gerçekleştirmek konusunda kararlı.
AS ile yaptığı son röportajda bu tutumunu yineleyerek şöyle dedi: “Bu benim hedefim olmaya devam ediyor ve eğer şimdi olmazsa, gelecek yıl da hedefim olacak, olmazsa da ondan sonraki yıl. İspanya'da büyük bir kulüpte oynamak istiyorum. Ve bu ligin benim oyun stilime mükemmel şekilde uyduğuna inanıyorum.”
La Liga'da gerçekleşmeyen transferler
Grimaldo, geçen yaz İspanya'ya geri döneceği yönündeki iddiaların odağındaydı ve La Liga'nın en büyük kulüplerinden birkaçıyla adı anılıyordu. Transfer dönemi boyunca olası transferler hakkında spekülasyonlar sürse de, İspanyol milli oyuncu sonunda Almanya'da kaldı ve Leverkusen kadrosunun kilit isimlerinden biri olmaya devam etti.
Daha önce kendisine gösterilen ilgiyle ilgili konuşan Grimaldo, Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'e transfer olasılıklarının ilk görüşmelerin ötesine geçmediğini açıkladı. Real Madrid hakkında "Xabi Alonso ile gitme ihtimali her zaman vardı, ama sonunda gerçekleşmedi" diyen Grimaldo, kulübün bunun yerine Álvaro Carreras'ı transfer ettiğini belirtti.
Ayrıca Barcelona ile görüşmeler yapıldığını da kabul eden Grimaldo, "Sonunda gerçekleşmediyse, bunun bir kaderi yoktu demektir" diye ekledi.
Atletico Madrid ile ilgili olarak Grimaldo, görüşmelerin yapıldığını ancak "pratikte hiçbir şeyin gerçekleşmediğini" açıkladı ve transfer piyasasındaki temasların her zaman somut anlaşmalara dönüşmediğini vurguladı.