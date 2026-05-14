Bayer Leverkusen'in teknik direktörlüğü için iki adaydan biri eski Chelsea yıldızı; Bundesliga ekibi, Erik ten Hag'ın halefini görevden almaya hazırlanıyor
Hjulmand'ın görev süresi kritik bir noktaya geldi
Hjulmand, göreve geleli bir sezon bile dolmadan Bayer Leverkusen'de kovulma tehlikesiyle karşı karşıya. 54 yaşındaki teknik adam, bu sezonun henüz ikinci haftasında Erik ten Hag'ın ani ayrılışının ardından göreve getirilmişti; ancak 2024'te Werkself'i Bundesliga şampiyonu yapan başarıyı tekrarlayamadı.
Hjulmand'ın bu göreve uygunluğuna dair kulüp içindeki şüpheler birkaç aydır devam ediyordu. Bu endişeler, Stuttgart'a karşı alınan 3-1'lik ağır yenilginin ardından doruk noktasına ulaştı. Bu sonuç, Leverkusen'i Şampiyonlar Ligi elemeleri yarışından neredeyse tamamen eledi. 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, kulüp yönetiminin kararını vermeye hazır olduğu bildiriliyor.
Eski Chelsea yıldızı Filipe Luis, en güçlü adaylardan biri
Sky’ın haberine göre, eski Chelsea ve Atlético Madrid savunma oyuncusu Luis, Leverkusen yönetiminin şaşırtıcı bir önceliği haline geldi. Avrupa’da kupa dolu bir futbol kariyerine sahip olan 40 yaşındaki Luis, Eylül 2024’te Flamengo’da teknik direktörlüğe adım attı. Brezilya’da anında başarıya ulaşan Luis, Mart ayında ayrılmadan önce hem lig şampiyonluğunu hem de prestijli Copa Libertadores’u kazandı.
Kulüp yetkilileri Fernando Carro ve Simon Rolfes, Brezilyalı teknik adamın hayranları olarak biliniyor. İlginç bir şekilde, Leverkusen'in transfer ekibinin Luis'i futbolcu olduğu dönemde kadroya katmaya çalıştığı bildiriliyor ve şimdi de onun taktiksel zekasını ve galibiyet geçmişini mevcut kadro için mükemmel bir seçim olarak görüyorlar. Serbest oyuncu olması, onu oldukça cazip ve ulaşılabilir bir seçenek haline getiriyor.
Girona'dan Michel de adaylar listesinde
Filipe Luis en önemli hedef olmaya devam ederken, Leverkusen aynı zamanda Girona teknik direktörü Michel’i de yakından takip ediyor. 50 yaşındaki teknik adam, 2021’de göreve geldiğinden bu yana İspanyol kulübünde etkileyici bir performans sergilese de, şu anda sekizinci ile 19. sıra arasında sadece beş puan farkın olduğu gergin bir La Liga küme düşme mücadelesinin ortasında bulunuyor.
Michel'in, ligdeki son sıralamaya bakılmaksızın sezon sonunda Girona'dan ayrılması bekleniyor. Son üç yıldaki performansı birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Michel'in oyun tarzının, Werkself'in hücumcu geleneğiyle uyumlu olduğu düşünülüyor. Ancak, şu anda İspanya'nın en üst liginde görev yapıyor olması, durumu karmaşıklaştıran bir faktör olmaya devam ediyor.
Eski şampiyonlar için bir geçiş dönemi
Leverkusen'in şu anda harekete geçme kararı, tarihi 2024 şampiyonluğunun ardından BayArena'da belirlenen yüksek standartları gözler önüne seriyor. Sezonun bu kadar erken bir aşamasında Ten Hag'ın yerine birini bulmak zorunda kalmak bir aksilikti, ancak Hjulmand yönetiminde ilk dörtte yer alamamak, Bayer gibi kaynaklara ve hırsa sahip bir kulüp için kabul edilemez bir gerileme olarak görülüyor.
Halefinin arayışları şimdiden başlamışken, yönetim kurulu tutarlılığı ve taktiksel kimliği yeniden tesis edebilecek bir lider arıyor. İster Luis'in gençlik coşkusuna, ister Michel'in kanıtlanmış İspanyol deneyimine yönelsinler, bu yaz spor projesinde önemli bir revizyon kaçınılmaz görünüyor, zira kulüp bir kez daha ligin zirvesinde mücadele etmeyi hedefliyor.