Bayer Leverkusen'in teknik direktörlüğü için iki adaydan biri eski Chelsea yıldızı; Bundesliga ekibi, Erik ten Hag'ın halefini görevden almaya hazırlanıyor

Sky’ın haberine göre, eski Chelsea ve Atlético Madrid savunma oyuncusu Luis, Leverkusen yönetiminin şaşırtıcı bir önceliği haline geldi. Avrupa’da kupa dolu bir futbol kariyerine sahip olan 40 yaşındaki Luis, Eylül 2024’te Flamengo’da teknik direktörlüğe adım attı. Brezilya’da anında başarıya ulaşan Luis, Mart ayında ayrılmadan önce hem lig şampiyonluğunu hem de prestijli Copa Libertadores’u kazandı.

Kulüp yetkilileri Fernando Carro ve Simon Rolfes, Brezilyalı teknik adamın hayranları olarak biliniyor. İlginç bir şekilde, Leverkusen'in transfer ekibinin Luis'i futbolcu olduğu dönemde kadroya katmaya çalıştığı bildiriliyor ve şimdi de onun taktiksel zekasını ve galibiyet geçmişini mevcut kadro için mükemmel bir seçim olarak görüyorlar. Serbest oyuncu olması, onu oldukça cazip ve ulaşılabilir bir seçenek haline getiriyor.