Bayer Leverkusen, Emirates Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin kaderini belirleyecek maç öncesinde, acımasız bir sosyal medya paylaşımıyla Arsenal'i yerden yere vurdu
Taktiksel trolling viral oluyor
Mikel Arteta'nın takımı duran toplardaki etkinliğiyle ün salmış olsa da, Leverkusen'in dijital ekibi, Arsenal'in sahasının üzerinde oynanmış bir fotoğrafını paylaşarak, rakibin bu konuda aşırı bağımlı olduğu algısını alaycı bir şekilde eleştirdi. Düzenlemede, Emirates'in köşe bayrağının bulunduğu çeyrek daire şeklindeki alanın zemin kaplaması tamamen kaldırılmıştı ve fotoğrafın altında "Böylesi daha iyi" şeklinde alaycı bir başlık yer alıyordu. Bu sosyal medya saldırısı, bu sezonki lig şampiyonluğu yarışında büyük ölçüde çeşitli duran toplardan attığı rekor kıran 21 golle öne çıkan Premier Lig liderini kızdırmak amacıyla tasarlanmıştı.
Hayranlar, ‘en iyi yönetici’ şakasına tepki gösteriyor
Bu kışkırtıcı paylaşım kısa sürede viral oldu ve her iki tarafın taraftarları da maç öncesi bu şakaya yorum yaptı. Arsenal taraftarları takımlarının taktiksel çok yönlülüğünü savunurken, diğerleri Leverkusen’in sosyal medya ekibini övdü; bir taraftar ise onları “gelmiş geçmiş en iyi futbol yöneticileri” ilan etti.
Leverkusen'in ilk maçta Arsenal'i kendi oyununda yenmiş olması, bu alaycı yorumun özellikle keskin olmasını sağladı; Robert Andrich'in golü, Gunners'ın tüm sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde gördüğü ilk korner golüydü. Arteta'nın oyuncularının duran toplara olan takıntısı nedeniyle alay konusu olması bu ilk kez olmuyor; League Two ekibi Mansfield Town, kısa süre önce TikTok'u kullanarak FA Cup karşılaşması öncesinde Gunners'ın kornerlere olan bağımlılığını tiye almıştı.
Savunmadaki hatalar mercek altına alındı
Arsenal’in Arteta’nın yardımcı antrenörlerinden Nicolas Jover yönetiminde duran toplarda üstünlüğüyle tanınmasına rağmen, Almanya’da oynanan ilk maçta nadir görülen bir konsantrasyon eksikliği ortaya çıktı. Andrich’in açılış golü, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 23 köşe vuruşunda rakiplerin Arsenal kalesine şut çekmeyi başardığı sadece üçüncü durumdu. Arteta, 1-1 berabere biten maçın ardından gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradı ve oyuncularına maç öncesinde Leverkusen'in taktiklerine ilişkin üç özel video gösterildiğini, ancak yine de tepki veremediklerini itiraf etti.
Çeyrek finallere kalmak için hayati önem taşıyan bir mücadele
Arsenal, üst üste üçüncü kez çeyrek finale yükselmeyi hedeflerken, Emirates Stadyumu'nda heyecan dolu bir geceye sahne olacak. Gunners, Avrupa kupalarında Leverkusen'e karşı evinde yenilgi yüzü görmedi, ancak Kasper Hjulmand'ın takımı ilk maçta ustaca çalıştırıldıklarını ve kontra ataklarda tehlikeli olduklarını kanıtladı. Leverkusen, 2002'de ikincilik elde ettikten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kalmayı hedefliyor, Arsenal ise potansiyel dörtlü kupayı kazanma yolunda ilerlemeyi sürdürüyor.
