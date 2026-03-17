Bayer Leverkusen, Emirates Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin kaderini belirleyecek maç öncesinde, acımasız bir sosyal medya paylaşımıyla Arsenal'i yerden yere vurdu

Bu kışkırtıcı paylaşım kısa sürede viral oldu ve her iki tarafın taraftarları da maç öncesi bu şakaya yorum yaptı. Arsenal taraftarları takımlarının taktiksel çok yönlülüğünü savunurken, diğerleri Leverkusen’in sosyal medya ekibini övdü; bir taraftar ise onları “gelmiş geçmiş en iyi futbol yöneticileri” ilan etti.

Leverkusen'in ilk maçta Arsenal'i kendi oyununda yenmiş olması, bu alaycı yorumun özellikle keskin olmasını sağladı; Robert Andrich'in golü, Gunners'ın tüm sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde gördüğü ilk korner golüydü. Arteta'nın oyuncularının duran toplara olan takıntısı nedeniyle alay konusu olması bu ilk kez olmuyor; League Two ekibi Mansfield Town, kısa süre önce TikTok'u kullanarak FA Cup karşılaşması öncesinde Gunners'ın kornerlere olan bağımlılığını tiye almıştı.