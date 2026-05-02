Cumartesi günü Bayer Leverkusen'in 1. FC Köln'e karşı 2-1 kazandığı derbi maçında, ikinci yarıda beklenen an geldi: Teknik direktör Kasper Hjulmand, arka arkaya Malik Tillman, Equi Fernandez ve Eliesse Ben Seghir'i oyuna soktu; böylece Werkself'in geçen yaz toplam 92 milyon euro transfer ücreti ödediği üçlüyü sahaya sürdü. Üçünden hiçbirinin transfer ücreti 25 milyon avronun altında değildi. Ve üçünden hiçbiri şu ana kadar ikna edici bir performans sergilemedi. Bayer yetkilileri, yeni teknik direktörle yeniden şekillendirilen kadrodaki yeni oyunculara sabırlı olacaklarını defalarca vurgularken, sezon öncesinde en yüksek transfer ücretiyle "kraliyet transferi" olarak görülen oyuncu, yani Malik Tillman'ın tam da bu sabrı yitirdiği söyleniyor.
Bayer Leverkusen dolandırıldı mı? Aşırı pahalı Wirtz'in halefi, transfer piyasasındaki sayısız yanlış kararın simgesi haline geldi
Bayer, kulüp tarihindeki hiçbir transferde, sezon öncesinde 23 yaşındaki ABD milli oyuncusu için PSV Eindhoven’a ödenen 35 milyon avrodan daha fazla para harcamamıştı. Leverkusen, Florian Wirtz'i 125 milyon avroya Liverpool'a satmasının ardından paraya boğulmuştu. Kulüp yetkilileri, bu ayrılışın – ve diğer birçok ayrılışın – bıraktığı büyük sportif boşluğu, özellikle gelişme potansiyeli olan yetenekli oyuncularla doldurmak istiyordu.
Transfer piyasasında en iyi pazarlık konumunda olmadıkları oldukça çabuk anlaşıldı: Acilen harekete geçilmesi gerekiyordu ve zaman baskısı vardı – diğer kulüpler ise, parası olduğu için Bayer'in şüphe durumunda neredeyse her teklifi daha da iyileştireceğini çok iyi biliyorlardı.
Malik Tillman: "Benim için kolay bir başlangıç olmadı"
Böylece, Hollanda'da geçirdiği iki yıl boyunca PSV ile iki kez şampiyon olan ve bir önceki sezonda etkileyici istatistikler (34 resmi maçta 16 gol) sergileyen Malik Tillman için 35 milyon euroluk transfer ücreti ortaya çıktı. Peki şu anki rakamı ne? 41. Bu, Bayer formasıyla son dört Bundesliga maçında sahada kaldığı toplam dakika sayısı. Pozisyonu ve yüksek transfer ücreti nedeniyle yaz aylarında medya tarafından "Wirtz'in yedeği" olarak tanıtılan bu ofansif orta saha oyuncusundan Leverkusenliler çok daha fazlasını ummuştu.
"Malik'e sabır gösterin, ona sevgi gösterin ve onunla konuşun": PSV teknik direktörü Peter Bosz'un Ekim ayı başında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Leverkusenlilere verdiği tavsiyeler bunlardı. O zaman bile Bosz ve diğer tüm gözlemciler için Tillman ve Bayer 04'ün hızlı bir başarı öyküsü yazamayacağı açıktı. ABD Milli Takımı ile Gold Cup'a katılması nedeniyle yeni transferin tatili uzamıştı – ve ardından hazırlık döneminde sakatlandı. En iyi formuna ulaşma yolunda Tillman geride kaldı ve hemen iyi bir izlenim bırakamadı. Ardından yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verildi ve yerine Kasper Hjulmand geçti. Tillman, Bayer kulübünün basın organlarına "Benim için kolay bir başlangıç olmadı" dedi.
Malik Tillman: Bayern'den ayrıldıktan sonra ancak ilerleme kaydedilebilir
Bu durum, 13 yaşında FC Bayern Münih'e transfer olmasına rağmen kariyeri için de geçerliydi. Ancak FCB'de, profesyonel takımda yedi maça çıkmasına rağmen, beklenen atılımı gerçekleştiremedi. Tillman, ancak Glasgow Rangers'a ilk kiralanmasıyla bir sonraki gelişim aşamasına geçti. Bunu PSV'ye ikinci kiralanması ve sonunda 12 milyon euroya kalıcı transferi izledi. Bayern ise onu geri almamayı tercih etti – bunun nedeni de hücumda kadrosunun zaten çok iyi olmasıydı.
Eindhoven'da Tillman için her şey yolunda giderken, ilk gerçek Bundesliga sezonunda büyük bir kriz yaşadı. "İşler yolunda gitmediğinde kendime karşı çok eleştirel oluyorum. O zaman bazı şeyleri içime atma eğilimindeyim," diye açıkça itiraf etti.
Üç Premier Lig kulübünün Malik Tillman'ı kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor
Ve bu durumun Tillman'da birikmiş bazı sorunlara yol açtığı söyleniyor. Sport Bild gazetesi son haberinde, Tillman'ın "duygusal olarak mesafeli" olduğunu ve Bayer'in sportif direktörü Simon Rolfes ile çoktan görüştüğünü yazdı. Tillman, Leverkusen ile 2030 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, kısa sürede ayrılmayı düşünüyor. Ancak bu, Şampiyonlar Ligi biletini kapma yarışında şu anda kötü durumda olan Bayer'in, teknik direktör Hjulmand ile gelecek sezona da devam edip etmeyeceğine bağlı. Yeni bir teknik direktör, Leverkusen'in yeni kadrosunu doğru bir şekilde canlandırmaya çalışırsa, Tillman da ikinci bir deneme yapabilir.
Ancak ayrılık gerçekleşirse, Werkself için büyük bir zarar olmayacaktır: Rapora göre, Brentford, Fulham ve Bournemouth gibi finansal açıdan güçlü üç Premier Lig kulübü Tillman ile ilgileniyor ve Bayer'in ödediği 35 milyon avroyu yatırmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Ancak Leverkusen'de "Wirtz'in yedeği" arayışı yeniden başlamak zorunda kalacak.
Malik Tillman'ın 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 39 İlk 11'de oynadığı maçlar: 23 Maç başına dakika: 57,5 Goller: 8 Asist: 1