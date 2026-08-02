Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti ve onu Liverpool'a ancak gecikmeli olarak gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Bu nedenle Newcastle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücum oyuncusu, ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmadı. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki zorluk, bu parayı akıllıca yatırmak; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek de bu yaz daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i sefil bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteğinin eklenmesi, giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayacak durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet yoluna koyduktan sonra yaptıkları ilk hamlenin Gordon'a €80m saçmak olması pek iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranına dair çok daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fırsat vardı; bu da Barca'nın yeniden aklından çok parasına güvenen bir kulüp haline geldiğini düşündürüyor. Not: C+

Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi derecede istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer oldu. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin takımı Liverpool'la anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern makul şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir ama yine de bonservisini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barcelona, yedek bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Barcelona'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılmış görünen Rashford'a sorun yeter. Yine de Gordon muhtemelen şansına inanmakta zorlanıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la aynı sahaya çıkmaya gidiyor! Not: A

Mark Doyle