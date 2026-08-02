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Danny Welbeck Chelsea GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Bay Güvenilir Danny Welbeck, Chelsea'de Joao Pedro için mükemmel bir akıl hocası olacak: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerini notlandırıyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası ile dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi, 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimlerin yüksek bonservisli hamleler yapmasıyla bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta bazen oyuncunun bile, görüşme masasında farklı bir karar vermeleri halinde neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek var.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en iyi şekilde çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, tamamlanan her transferi gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Zira kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin en skorer üçüncü ismini paylaşan oyuncularından birini kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmayacaklardır, özellikle de 35 yaşında karşısına böylesine sıra dışı bir fırsat çıkmışken, ancak bu yine de can yakacaktır. Başantrenör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olması sebebiyle, onun yerini dolduracak достойный bir isim bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminden döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için net değil, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının da gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League tecrübesi olan, “olgun” ve “duygusal olarak dirençli” oyuncular arayacağını belli etmişti; çünkü BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen tüm bu özellikleri fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik yalnızca kadroyu tamamlayan bir isim de olmayacaktı. Brighton forveti, şu anda 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010 yılında Sunderland formasıyla gelirken, en yenisi ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıdaki santrforu kadrosunda bulunduran Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ katkı verebilecek durumda olduğunu gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık zaten etkileyici olan özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada Xabi Alonso gibi saygı duyulan bir teknik direktörle çalışma fırsatı bulacak ve muhtemelen kulüp istikrar ve liderlik ararken soyunma odasında da önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip ciddi süreler alma ihtimali oldukça yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucundaki isim olması beklenir. İki yıllık sözleşme de, Chelsea’nin katılım hakkı elde etmesi hâlinde, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve aynı zamanda, Chelsea’nin takımda tutması hâlinde Delap için de mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

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  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonu sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da ona yeni bir kontrat teklif edilmesini baştan itibaren düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki on yıllık parlak kariyerinin tadını çıkardı; savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23’te, daha önce ulaşılamayan ilk Şampiyonlar Ligi kupasının da dahil olduğu tarihi bir üçleme kazanmasına yardımcı oldu. Stones, fiziksel sorunlarına rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsa bile bonservisinden büyük bir gelir elde edilmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için ciddi bir risk barındırıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalması olacak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunacak. Formda olduğunda Stones hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yazın daha erken bölümündeki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, kariyerinin ileri dönemindeki oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde uzun yıllar daha oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Inter’in, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, Nerazzurri bu transferi bir nevi fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama gayet uygun görünmelidir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de yer alma şansına güvenecektir. Bu da, yaz aylarındaki Dünya Kupası yarı final elenişinin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onun milli takım seviyesinde de adaylar arasında kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace’ın Lacroix’yi 24 yaşındayken Wolfsburg’dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az zaman geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen, baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix’nin kendisini en üst seviyede deneme arzusunun da farkında olduğu bildiriliyordu. Şişirilmiş piyasa göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Eagles’ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, hesapları dengelemek açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea’nin stoper rotasyonunda köklü bir değişime çaresizce ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyunca ortada biraz karmaşa var; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix’nin gelişinden sonra Chelsea’nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; Como’dan Jacobo Ramon adı ortaya atılan isimler arasında yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılacağı anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League’de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa A milli takımının tam üyesi için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill’in yanına eklemek, Chelsea’ye etrafında yapı kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele kadrodaki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi’nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti; kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A milli takımına yükseldi ve Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda bir Dünya Kupası’nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra’da istikrarlı biçimde sağlam performanslar sergiledikten sonra bu yaz sözde “big six” kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea’ye transfer onun için mükemmel sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerin sınırlılıkları ile kendi geleceklerine dair belirsizlik düşünüldüğünde, sağ stoper olarak doğrudan Xabi Alonso’nun ilk 11’ine girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park’ta taraftarların sevgilisi haline geldi ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, onun yeni ortamında da hızla sevilen bir figür olmasını sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan, Anderson'ın ayrılacak olması Forest'ı üzecektir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeki isimdi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedelinin 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi olduğu tartışılsa da, Forest ikincisini söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline kadroya katılan bir oyuncu için bu devasa bir rakam. Bu nedenle Anderson'ın City Ground'da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City'yi fena halde soydu. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri'leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini açıkça ortaya koymamış olsa da, tüm işaretler Ballon d'Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad'dan ayrılıp ülkesi İspanya'ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City'nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtını devralabilecek uygun bir halefe ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici oldu. Ancak Anderson bu profile uyuyor gibi görünüyor. Kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca'nın orta sahası için kusursuz bir eşleşme gibi gösteriyor. Yine de bunun 'İngiliz vergisi'nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest'ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi'nde bile forma giymedi. Anderson uluslararası seviyede İskoçya yerine İngiltere'yi temsil etmeye devam ediyor olmasaydı, City'nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemesi gerekmezdi. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson belli ki Forest seviyesini aştı. En üst düzeyde oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City'de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü muazzam bir baskıyı da beraberinde getirecek ve Anderson, Etihad'da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips'ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark, Rodri'nin Anderson'ın ilk 11'e girmesiyle arasına girecek gibi görünmemesi. Dolayısıyla City'de Pep Guardiola sonrası dönemi çevreleyen çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa'nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulmaz tek sezonluk döneminin ardından ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis beklentisi düşünüldüğünde, gönderilmesi hiç de kolay olmayan bir oyuncu olabilirdi. Sadece 10 günden biraz fazla bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla sonuç verdi. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da dört yıllık sözleşmeye zaten imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını tahmin edersiniz; bu da kulübü fazlasıyla memnun edecektir. Özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı göz önüne alındığında, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerinin çalmasına neden olacaktır. Görünüşe göre oyuncunun transferi için asıl itici güç teknik direktör Unai Emery’di; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırması olacak. Ancak, Garnacho’nun Manchester United’daki döneminde onu böylesine öne çıkan bir yetenek haline getiren enerji ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Villans sezon sonunda onu muhtemelen yüksek bir bedelle satın almak zorunda kalırken bekleneni veremezse ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma ayrıca finansal kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve bu nedenle bonservisler arasındaki fark düşülecekti. Anlaşmanın, Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı UEFA nezdinde azamiye çıkarmak için açıkça kurgulandığı görülüyor. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığıyla Villa’nın ilk 11’inde bir yer boşa çıktı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor; çünkü Şampiyonlar Ligi futbolunun yeniden garantilenmesinin ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek, bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya şartlı satın alma zorunluluğu içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralama anlaşmasıyla katılan Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacaktır; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarına nadiren dahil edildi. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın ilk beş liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde gelir elde etmekten fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu büyüklükte bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel açıdan çok iyi bir performans sergileyerek tüm kulvarlarda toplam 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist); Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette, bonservis bugünün piyasasında iyi bir değer gibi görünse de bu transferin beraberinde getirdiği bazı riskler var; Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlandı, ancak o dönemde çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi adeta kaçınılmazdı. Bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gerekli fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından ilk etapta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle hareket ediyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile yakaladığı yüksek standardı sürdürmek, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi kuzey Londra'da kendisini kabul ettirmeye çalışırken zor iş başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalamasının hiç ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan Adeyemi'nin açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde Barcelona'yı transfer politikası nedeniyle fazlasıyla eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak üzerine yüklenen beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif hâline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma şansı verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla o noktaya varmadı. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet gerçekleştirebileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde muazzam bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini bir hayli kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru bir hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı sıra ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, buna karşın Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea açısından: Oldukça büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batı yerine kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı öne sürülen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini kadrosuna katmak için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendisine sorduğu soru bu. Pek çok kişi de artık transfer döneminin kapanışından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a, hem de fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle geleceğini düşünüyor. Ancak daha muhtemel görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Chelsea’nin, kariyerinde sadece iki iyi Premier League sezonu bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için çok ciddi şekilde fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle büyük zarar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: Şaşırtıcı bir gelişme, en azından dışarıdan bakıldığında. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda sol tarafta kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Bununla birlikte, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz transferde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin daha da belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League’de, yakın arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa açısından: Acı bir darbe. Tielemans'ın sık sık sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı olsa da formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının yalnızca birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine ayrıca iki yıl daha olduğu düşünüldüğünde, onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabul etmesi gerçekten çok zor bir durum. Özellikle de Amadou Onana, ACL sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United açısından: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin sonuçlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar sessiz hareket ettiği için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kariyerinde ciddi bir yük taşıdığı da kesin. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes anlaşmalarında fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar hafifletecek. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinliği, deneyimi, çok yönlülüğü ve kaliteyi katacak. Bu ücret karşılığında sezonun transferlerinden biri olduğu bile kanıtlanabilir. Not: B+

    Tielemans açısından: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına basmasının ardından, kariyerinin bu aşamasında bunun eski Leicester City orta sahası için gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa da kendi başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için dev bir transfer haline getiriyor. Tielemans da hiç kuşkusuz oyunun en büyük sahnelerinden birinde harika pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatından keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dörde girme yarışındaki doğrudan rakiplerinden birine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda çoğu zaman etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre ayrılması muhtemel olan Fernandez giderse, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonuslardan oluşan teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadroya kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyi hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Her açıdan biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi kampı başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın eldeki tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusu olduğu bir senaryodan kaçınmak isterken panikle Santos'a yöneldi. United karar vericilerinin Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok seviye olması olacak. Not: C

    Santos için: Belki de Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının etkisiyle, Santos'un 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla süre bulup bulamayacağı ise görülecek ve bu, United'ın başka kimleri kadroya katacağına büyük ölçüde bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzakta yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Ancak ona Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılım hakkı elde edemedi. Sonuç olarak, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesini hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı en acı verici şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini sert biçimde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcamış olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaket bir sezonun bitiminden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak asıl bir hayalin ölümünü temsil eden şey Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gidişi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun tabuta çakılan son çivi bile olmama ihtimali; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, muhtemelen zaten boşa harcanacak olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasından yalnızca bir gün sonra Tottenham, Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çığırından çıkmış bir transfer piyasasının kanıtı. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle alınmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini fazlasıyla kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını alması umutsuzca gerekiyor. Ama şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer yaklaşımının yarattığı hayal kırıklığından sonra, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok rağbet gören orta sahalardan birini transfer etmek için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördüler. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine olacağı yönündeydi. O ise bunun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin evine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli nakde sahip bir Serie A kulübünün çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulması nedeniyle Inter’in kararı sorgulanmalı. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ çevredeki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu yüzden 20 milyon euro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar), sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl olan bir oyuncu için günümüz piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Hakkını vermek gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın sıkı finansal kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı oyuncu avcısı olarak bir itibar geliştiren Real Madrid için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği bonservis bedelinin en az iki katı değerinde ve bu rakam, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmada olduğundan çok hücumda daha etkili olduğu tartışılabilecek bir başka sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı verdi, ayrıca Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26’da Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacak. Rolüyle ilgili Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in Alexander-Arnold’u takımın dışında tutup tutmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon sterlin)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesinin ardından bazı büyük satışların gerekeceği başından beri açıktı ve Fernandes de kulübün en değerli varlıklarından biriydi; sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken klas bir orta sahaydı. Bu nedenle ayrılığı hiç de sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in oldukça zayıf bir pazarlık konumunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tam olarak karşılığını almayı başarması. Bunun için, haklı olarak sıkça eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla bu durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes, çok yetenekli bir 21 yaş oyuncu. Birçok farklı rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın üzerinde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini bertaraf etmek adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için tutması gerekiyor, hem de hemen; aksi halde kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka gerekçeye hızla dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya €60m ödedi ve Fernandes, aynı yaştaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşamıyor, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak bunun yerine geçen sezonu West Ham'in bir basamak ve iki puan önünde tamamlayan Spurs'e gitti; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette ne teknik adam ne de kulüp istikrarlarıyla tanınmadığı için İtalyan'ın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde olmayabilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi şekilde kullanılacağı da muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya verilen ani bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin tekniği, çalışkanlığı ve çok yönlülüğü doğru şekilde harmanlayarak zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapabileceğine inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroda kendine yer açmak bir ölçüde kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yönelik klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda büyük bir mutluluk yaşıyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir takviye olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından bu, Atalanta için bir kez daha son derece akıllıca bir anlaşma olma niteliği taşıyor. Palestra için ödenecek 55 milyon avroluk (£47 milyon/$62 milyon) yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve belki de 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo'da kalıp iz bırakmayacak olması üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea teknik direktörü değil menajeri olarak Xabi Alonso'nun etkisine dair ilgi çekici bir gösterge. İspanyol teknik adamın bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde lider konuma yükselerek Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş ölçüde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu transfer kesinlikle önemli bir başarı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorluklarına da uygun bir profil çiziyor. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bu harcamanın ardından, Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; Serie A standartlarında bu çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı, üstelik 21 yaşında hâlâ ham bir oyuncu ve üst düzey futbolda arkasında sadece bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de taşıyor. Not: B

    Palestra için: Çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunun yanıtını yalnızca Palestra'nın kendisi verebilir, ancak Maviler'in sunduğu bildirilen sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri'nin yaptığı teklifin iki katından daha fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere'nin en üst liginde test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı ona cesaret verecektir, ayrıca geçen yaz Giovanni Leoni'nin Liverpool'a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti oldu. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığı da onu etkilemiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya hazırlandığını gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: İkramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için kendilerine böylesine saçma bir meblağ ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atıyor olacak. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin santrfor sorununa çözüm olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique Ousmane Dembele’yi bir ‘false nine’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi; bu da Portekizli açısından hiç iyi görünmüyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla bu yaz oyunun en iyi takımları Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmedi, hele hele saçma bir 75 milyon € karşılığında hiç. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı; üstelik gerçekten hücumunu geliştirecek bir oyuncu için. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen aradan çıkaralım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’nin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın Ramos için neden kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar net olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos, gol garantisi açısından aslında onunla aynı güvenceyi sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için, başrol olma konusunda çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’ya sadık kalmayı tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; burada genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek bir olağanüstü hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sürülebilecek iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. Kritik olan şu ki artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun hâlâ en büyük kulüplerinden biri olan yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücret ve bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Söz sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir iş hamlesi; altı yıl önce sadece 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ününü daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hale getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan bu kadar ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, ancak daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olduğu bildirilmişti. Bu bedeli kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürecekler; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olurdu. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da eksik değiller; kadrolarında Lewis Dunk ile Olivier Boscagli bulunuyor ve Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışan De Zerbi’nin etkisi hissediliyor, ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edilmiş olabileceği hissinden kurtulmak zor. Güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzere olduğu düşünülürse, onun kalitesindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması beklenirdi. Ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ile Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor ve savunmadaki partneri Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi pas yapan ve takımın uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında, bu çok mantıklı bir hamle. Amex’te kalış süresini uzatmayacağını belli etmiş görünen Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Görünüşe göre ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, her ne kadar ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyor olsa da. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecek ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık oldukça güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli verebilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50’lik sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli her zaman kolu bağlıydı. Bu da onun 40 milyon euro (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) tutarındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor; yine de 15 milyon euroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç, Osasuna ölçeğinde bir kulüp için hâlâ çok önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman olasıydı ve serbest kalma maddesi, bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken bu hamleyi araya girip çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride uygun bir bedele dönüşebilecek bir ücretle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının ardından Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluk düşünüldüğünde, bu transfer çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Doğrudan oynayan, süratli ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki hücumcu, görünüşe göre bu transferin gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik adam Iraola’nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi görünüyor. Ancak yine de genç İspanyol’un, Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlamak zorunda kalacak; gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu onun şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti, yalnızca bir yıl önce de Osasuna’ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak, vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için harekete geçmesinin beklendiği düşünüldüğünde, bu onun genel üretkenliğini artırmasını gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat görmesi gerekir. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan berbat bir sezonun ardından nihayetinde bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylar ve aylar boyunca sürüncemede kalan yıpratıcı görüşmeler, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmışken, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor) dağınık bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, Liverpool'un etkisiz şampiyonluk savunması boyunca stoperin ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen kumar oynuyor ve kulüp için sorunlu bir bölgeye görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın birlikte yarattığı yoğun baskı nedeniyle bu transfer çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu denilen kazan atmosferinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorluklar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; inanılmaz çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası, ayrıca Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, temelde Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve hatta Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir gelmekte olan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi kişiliği, City'de derinden özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid, sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'ya da imza yarışında üstünlük sağladı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazıları hakkında Bernardo da bizzat yorum yapmıştı, Camp Nou'ya transfer neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. "The Special One", vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ etkisini gösterebildiğini kanıtladı; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile mücadele gücünün kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekizli milli oyuncu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır aradığı İspanya transferi. Silva, en az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyor. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, hiç kuşkusuz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki de Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması bir nebze üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki gelişinin ardından iyi başlamamış olsa da sonrasında Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onun zararla gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki en iyi mevkidaşları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea’nin İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken baştan fazla ödeme yaptığı kesin ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra 52 milyon sterline (69 milyon dolar) kadar bir rakamı geri kazanmakla muhtemelen memnun olacaklardır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi biçimde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden de mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. 60 milyon euroluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için fazlasıyla yüksek ve bu da son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarına anında karşılık almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella güçlerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun üzerinden gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir 'Mourinho' oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şu anda da yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda; dolayısıyla ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu transferin tartışmasız en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Defans oyuncusunun, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradıktan sonra İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid kapısını çaldığı anda Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için kilit bir oyuncu olarak kendini kabul ettirme şansı da oldukça yüksek; Carreras’ın ise Portekizlinin ilk 11’inde dönüşümlü olarak görev alması muhtemel. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, kötü şöhretli derecede sabırsız Bernabeu tribünlerini karşısına alma riskini yaşamamak için hemen performans vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır. 2017'de Hull City'den yalnızca 8 milyon sterline alınan ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki futbolcuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i getirerek onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi kış transfer döneminde Robertson'ı satmış olacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak adapte olamamış olması. Ayrıca Liverpool adına zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, hırsının ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı da fazlasıyla netleşti. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies kısa süre önce ayak bileğini kırmıştı, ancak Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Üstelik oyuncunun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi de hoş bir artı oldu, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu hissi hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool hiçbir noktada ona yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Juventus'un da olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü önemli ölçüde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğundan, Robertson şimdi Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Ancak biz yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti ve onu Liverpool'a ancak gecikmeli olarak gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Bu nedenle Newcastle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücum oyuncusu, ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmadı. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki zorluk, bu parayı akıllıca yatırmak; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek de bu yaz daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i sefil bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteğinin eklenmesi, giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayacak durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet yoluna koyduktan sonra yaptıkları ilk hamlenin Gordon'a €80m saçmak olması pek iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranına dair çok daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fırsat vardı; bu da Barca'nın yeniden aklından çok parasına güvenen bir kulüp haline geldiğini düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi derecede istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer oldu. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin takımı Liverpool'la anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern makul şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir ama yine de bonservisini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barcelona, yedek bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Barcelona'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılmış görünen Rashford'a sorun yeter. Yine de Gordon muhtemelen şansına inanmakta zorlanıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la aynı sahaya çıkmaya gidiyor! Not: A

    Mark Doyle