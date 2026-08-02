Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonu sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da ona yeni bir kontrat teklif edilmesini baştan itibaren düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki on yıllık parlak kariyerinin tadını çıkardı; savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23’te, daha önce ulaşılamayan ilk Şampiyonlar Ligi kupasının da dahil olduğu tarihi bir üçleme kazanmasına yardımcı oldu. Stones, fiziksel sorunlarına rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsa bile bonservisinden büyük bir gelir elde edilmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Açıkçası, sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için ciddi bir risk barındırıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalması olacak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunacak. Formda olduğunda Stones hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yazın daha erken bölümündeki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, kariyerinin ileri dönemindeki oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde uzun yıllar daha oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Inter’in, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, Nerazzurri bu transferi bir nevi fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama gayet uygun görünmelidir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de yer alma şansına güvenecektir. Bu da, yaz aylarındaki Dünya Kupası yarı final elenişinin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onun milli takım seviyesinde de adaylar arasında kalmasını sağlayabilir. Not: A
Krishan Davis