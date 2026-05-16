Christian Guinin

Baumann için bir trajedi ve tüm güvenilirliğin yitirilmesi: Julian Nagelsmann’ın Manuel Neuer’in DFB’ye olası dönüşüyle ilgili tutumu, iletişim açısından tam bir felaket

Manuel Neuer, görünüşe göre DFB milli takımına geri dönmek üzere. Oliver Baumann için bu, insani bir trajedi olurdu – ve bunun sorumluluğu da milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’a ait olurdu. Bayern kalecisinin geri dönüşü, Nagelsmann’ın itibarını da yerle bir ederdi. Kolaylıkla önlenebilecek bir iletişim felaketi. Bir yorum.

Julian Nagelsmann’ın milli takım teknik direktörlüğü döneminde kendisine yöneltilebilecek tek eleştiri, oyuncuların onun yanında ne beklemeleri gerektiğini her zaman net bir şekilde bilmeleriydi. 38 yaşındaki teknik adam, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde yaptığı net açıklamalarla, oyuncuların takım içindeki rollerinden her zaman emin olmalarını sağladı ve böylece yanlış anlaşılmaların ortaya çıkmasına hiç izin vermedi. Bazen Nagelsmann'ın açıklamaları neredeyse fazla net oluyordu; örneğin, Deniz Undav ile ilgili çok tartışılan tutumu gibi.

Nagelsmann, yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili olarak Undav'a, VfB Stuttgart formasıyla gösterdiği güçlü performans ve etkileyici istatistiklere rağmen onu forvet pozisyonunda ilk 11'de görmeyeceğini açıkladı; bu durum, özellikle İsviçre ve Gana ile oynanan son milli maçlarda bolca tartışma konusu oldu.

  • Bu nedenle, Manuel Neuer’in Alman milli takımına dönüşüyle ilgili meselede milli takım teknik direktörünün tutumunda bu kadar netlik ve açıklık eksikliği olması, durumu daha da şaşırtıcı hale getiriyor. Eğer Neuer önümüzdeki Perşembe günü Nagelsmann’ın geçici kadro listesinde gerçekten yer alırsa, bu durum teknik direktör için tam bir iletişim felaketi ve her türlü güvenilirliğin yitirilmesi anlamına gelir.

    Sonuçta, son haftalarda ve aylarda bu konu kendisine sorulduğunda, Neuer'in 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra DFB takımından kesin olarak emekli olacağı için bu konunun tartışılmasına gerek olmadığını ve Bayern kalecisi yerine Oliver Baumann'ı Dünya Kupası turnuvası için birinci kaleci olarak planladığını defalarca iddia etmişti.

    Elbette, bir geri dönüş olursa, bu öncelikle Neuer'den kaynaklanacaktır. Nagelsmann sadece istifadan vazgeçilmesine tepki verecektir. Ancak bunun için artık çok geç!

    Manuel Neuer'in dönüşü: Oliver Baumann bunun bedelini ödeyecek

    Özellikle TSG Hoffenheim'ın kalecisi için Neuer'in geri dönüşü tam bir darbe olurdu. 35 yaşındaki oyuncu, milli takım formasını giymeye başladığından beri neredeyse hiç hata yapmadı; Dünya Kupası elemelerinde zaman zaman olağanüstü performanslar sergiledi ve bu sayede ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada bir numaralı kaleci unvanı için Stuttgart'tan Alexander Nübel ile girdiği rekabette galip geldi.

    Cumartesi öğleden sonra, Hoffenheim'ın Borussia Mönchengladbach'a 0-4 yenilmesinden hemen sonra, Baumann bu nedenle Dünya Kupası'na as kaleci olarak gideceğinden emin görünüyordu. Nagelsmann, "iki gözlü bir görüşmede" ona açık ve net bir şekilde "güvenini ifade etmişti. "Benim bilgim var. Nokta." Eğer durum farklı gelişir ve 35 yaşındaki kaleci gerçekten de Neuer'in yedeği olmak zorunda kalırsa, bu eşi benzeri görülmemiş bir aşağılanma anlamına gelir.

    Özellikle devamlılığın başka hiçbir pozisyonda olmadığı kadar önemli olduğu kaleci pozisyonunda, bu tür bir gidip gelme kesinlikle ters etki yaratır. Neuer, geri dönüşe yeşil ışık yakarsa, kesinlikle Dünya Kupası'na bir numara olarak gidecek ve takım içinde aslında uyum sağlamış olan Baumann'ı yedek kulübesine itecektir. Bu nedenle, bazı uzmanlar tarafından öne sürülen Toni Kroos'un 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi geri dönüşüyle yapılan karşılaştırma geçerli değildir.

    Julian Nagelsmann, Manuel Neuer ile görüşmeye çalışmalıydı

    Bu olayı daha da acı kılan şey, Nagelsmann'ın bunu kolaylıkla önleyebilmiş olması.

    Neuer'e göre, kendisi ve milli takım teknik direktörü temas halindeydi. Aylar önce Neuer'in olası dönüşüyle ilgili tartışmalar alevlendiğinde, Nagelsmann kaleciyle konuşmalı ve ona bir nevi baskı yapmalıydı. Nagelsmann, Neuer'i DFB takımındaki geleceği konusunda daha erken bir karar vermeye zorlamalıydı. Şimdi ise Nagelsmann, Neuer'in oyalamasına izin vermiş ve nihayetinde sadece büyük kamuoyu baskısı nedeniyle onay vermiş gibi görünüyor.

    Çünkü sportif açıdan da tüm faktörler Neuer'in lehine değil. 40 yaşındaki kalecinin, böyle bir turnuva sırasında çeşitli durumlarda büyük avantaj sağlayabilecek bol miktarda deneyimi olsa da, performans açısından Baumann'ın sezonu FCB kalecisinin sezonundan pek de kötü değildi. Öte yandan, Neuer'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı sergilediği olağanüstü performans göze çarparken, aynı zamanda bireysel hataları da arttı.

    Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç hafta kala - takımın aslında tamamen turnuvaya odaklanması gereken bir dönemde - önlenebilir yan sesler gündemi belirliyor. Bunlar kısa sürede sönmeyecek, çünkü bir şey çok açık: Sonunda kalede kim olursa olsun, bir hata yapıldığında hemen bir sonraki ilke tartışması kapıda.

