Baumann için bir trajedi ve tüm güvenilirliğin yitirilmesi: Julian Nagelsmann’ın Manuel Neuer’in DFB’ye olası dönüşüyle ilgili tutumu, iletişim açısından tam bir felaket

Julian Nagelsmann’ın milli takım teknik direktörlüğü döneminde kendisine yöneltilebilecek tek eleştiri, oyuncuların onun yanında ne beklemeleri gerektiğini her zaman net bir şekilde bilmeleriydi. 38 yaşındaki teknik adam, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde yaptığı net açıklamalarla, oyuncuların takım içindeki rollerinden her zaman emin olmalarını sağladı ve böylece yanlış anlaşılmaların ortaya çıkmasına hiç izin vermedi. Bazen Nagelsmann'ın açıklamaları neredeyse fazla net oluyordu; örneğin, Deniz Undav ile ilgili çok tartışılan tutumu gibi.

Nagelsmann, yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili olarak Undav'a, VfB Stuttgart formasıyla gösterdiği güçlü performans ve etkileyici istatistiklere rağmen onu forvet pozisyonunda ilk 11'de görmeyeceğini açıkladı; bu durum, özellikle İsviçre ve Gana ile oynanan son milli maçlarda bolca tartışma konusu oldu.