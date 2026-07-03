Gazzetta dello Sport’un Fiorentina, Roma ve Inter’de forma giymiş eski Arjantinli forvet Gabriel Omar Batistuta ile yaptığı uzun röportaj: “Lautaro mu? İyi performans gösteriyorsa oynaması doğru olur, değil mi? Elbette Julian Alvarez de çok güçlü bir oyuncu ve dünya şampiyonu olduğu için bunu hak ediyor. Bu kaçınılmaz: İkisinden birini kadro dışı bırakırsan, her halükarda haksızlık gibi görünür. Kararı Scaloni verecek.”
Çeviri:
Batistuta: "Futbolcu olarak eğlenmiyordum, şimdi titanyum ayak bileklerim var ve inek yetiştiriyorum. Messi mi, Maradona mı daha iyi? Sana söyleyeyim..."
FİNAL
“İki yıldır finalin yine Fransa-Arjantin arasında olacağını söylüyorum ve fikrimi değiştirmiyorum. Maçları yorumladığım Telemundo’ya da bunu söyledim: Orada çok rahatım, çok iyi insanlar ve Dünya Kupası’nın tadını çıkarıyorum.”
TITANYUM AYAK BİLEKLERİ
"Ayak bileklerim nasıl? Daha iyi, artık o endişelerim yok çünkü iki ayak bileğime de tam protez taktırdım. Artık titanyumdan yapılmış iki yapay ayak bileğim var ve çok daha az ağrıyorlar."
BİR FUTBOLCUNUN HAYATI
"Futbolcu hayatından hiçbir şey özlemiyorum. Futbol oynamaktan zevk almıyordum; hem ağrılarımdan dolayı, hem de insanların beni izlemek için para ödediğini bildiğim için. Kendime eğlenmeye izin vermiyordum. Gol attığımda, en iyi gösteriyi sunma sorumluluğu hissediyordum. Üstelik ben Maradona olarak doğmadım, çalışmak zorunda kaldım."
İNEKLERLE YAŞAM
"Kırsalda, benim şehrim Reconquista'da ineklerim var. Genelde onları başkalarına emanet ederim ama bazen bizzat onlarla ilgilenmem gerekir ve bunu yaparım. Sonra FIFA Legends ile seyahate çıkıyorum ve bu çok güzel.”
MESSI Mİ, MARADONA MI?
"Leo mu, Diego mu? Aslında biz de kendimize bu soruyu soruyoruz... ama bir cevabımız yok."
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