Batistuta: "Futbolcu olarak eğlenmiyordum, şimdi titanyum ayak bileklerim var ve inek yetiştiriyorum. Messi mi, Maradona mı daha iyi? Sana söyleyeyim..."

Gazzetta dello Sport’un Fiorentina, Roma ve Inter’de forma giymiş eski Arjantinli forvet Gabriel Omar Batistuta ile yaptığı uzun röportaj: “Lautaro mu? İyi performans gösteriyorsa oynaması doğru olur, değil mi? Elbette Julian Alvarez de çok güçlü bir oyuncu ve dünya şampiyonu olduğu için bunu hak ediyor. Bu kaçınılmaz: İkisinden birini kadro dışı bırakırsan, her halükarda haksızlık gibi görünür. Kararı Scaloni verecek.”



