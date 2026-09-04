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Batigol geri döndü! Arjantinli ikon, on gollü yüzüncü maç kutlamasında eski günlerini hatırlattı
Batistuta, yüzüncü yıl gösterisi için geri dönüyor
Gabriel Batistuta, 2 Eylül 2026'da Stadio Artemio Franchi'ye unutulmaz bir dönüş yaptı ve Fiorentina All-Stars'ın Operazione Nostalgia'yı 7-3 yendiği gösteri maçında iki gol attı. Kulübün 100. yılını kutlamak için maçı 20 binden fazla taraftar izledi.
Eski Arjantinli forvet, Manuel Rui Costa, Roberto Baggio ve Francesco Totti gibi ikonik takım arkadaşlarıyla birlikte forma giydi.
Batistuta'nın performansı Curva Fiesole'yi coşturdu ve 1990'larda La Viola ile geçirdiği golcü dönemine dair anıları canlandırdı.
- Italy Photo Press
Curva Fiesole tercihi ve maç tepkisi
Gösteri maçının ardından konuşan Batistuta, maç öncesi yapılan para atışını kazandıktan sonra özellikle ilk yarıda Curva Fiesole'nin altındaki kaleye hücum etmeyi seçtiğini açıkladı.
Batistuta, "Para atışını kazandım ve o kaleye gitmeyi seçtim çünkü bana tanıdık geliyor" dedi. "Açıkçası oynayacak durumda değilim ama Fiorentina'nın kutlamasını kaçıramazdım. Bu 100 yılın bir parçasıyım, bu yüzden burada olmak istedim."
"Onların sevgisini hissettim ve tabii ki onlar da benim kendileri için hissettiklerimi hissetti, yani bu karşılıklı ve umarım böyle devam eder" diye ekledi.
Serie A'daki hayal kırıklığıyla tezat
Neşeli gösteri, 29 Ağustos 2026'da A takımın resmi yıl dönümü maçına keskin bir tezat oluşturdu. Fabio Grosso'nun mevcut Fiorentina takımı, Serie A'da lige yeni yükselen Frosinone'a sahasında 3-0'lık hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi aldı.
İç sahadaki bu aksiliğe rağmen, kentin kutlamaları yüzüncü yıl haftası boyunca meşaleli geçitler ve şehir geneline yayılan ışık enstalasyonlarıyla coşkusunu korudu.
Batistuta, Floransa taraftarının tutkusunun kısa vadeli sonuçlardan ayrı bir yerde durduğunu vurguladı.
- LaPresse
Floransa ile ebedi bağ
Kulübün ve taraftar kültürünün eşsiz doğası üzerine düşüncelerini paylaşan Batistuta, Fiorentina'nın taraftarları için ne ifade ettiğine dair net bir özet sundu.
Batistuta, "Şehrin bu takıma duyduğu sevgi inanılmaz, dünyada çok az yerde görülür" dedi.
Kulübün özünü açıklaması istendiğinde Arjantinli efsane sözlerini şöyle noktaladı: "Açıklama bulmaya çalışmayın, anlıyor musunuz? Sadece hissedin."
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