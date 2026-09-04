Gösteri maçının ardından konuşan Batistuta, maç öncesi yapılan para atışını kazandıktan sonra özellikle ilk yarıda Curva Fiesole'nin altındaki kaleye hücum etmeyi seçtiğini açıkladı.

Batistuta, "Para atışını kazandım ve o kaleye gitmeyi seçtim çünkü bana tanıdık geliyor" dedi. "Açıkçası oynayacak durumda değilim ama Fiorentina'nın kutlamasını kaçıramazdım. Bu 100 yılın bir parçasıyım, bu yüzden burada olmak istedim."

"Onların sevgisini hissettim ve tabii ki onlar da benim kendileri için hissettiklerimi hissetti, yani bu karşılıklı ve umarım böyle devam eder" diye ekledi.







