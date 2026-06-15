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New York New Jersey stadiumGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Bataklıkta samba yok - New York/New Jersey Stadyumu’nun dar yapısı, Dünya Kupası’nın tuhaf açılış maçında Brezilya’yı nasıl susturdu

Brezilya
Dünya Kupası
FEATURES
Analysis
Brezilya - Fas
Fas
Vinicius Junior

Brezilya ile Fas arasındaki açılış maçı beklentileri karşıladı, ancak böylesine büyük bir stadyumda maç günü deneyimi konusunda bazı sorular akıllara geliyor

EAST RUTHERFORD, N.J. - New York/New Jersey Stadyumu’nun üst katlarından birinde durup, sahadan uzaklara, ufka doğru baktığınızda karşınıza tuhaf bir manzara çıkar. Burası tam bir sanayi manzarası: beton, asfalt, düzinelerce servis otobüsü, geçici çadırlar ve uzakta bir otoyol. Etrafta pek insan yok. Fazla hareket de yok. New York City'den 10 milden daha az uzaklıkta bulunan bu stadyum, izole, uzak, kendi dünyasında gibi hissettiriyor. Cumartesi akşamı oynanan Dünya Kupası maçı işte bu koşullarda gerçekleşti.

Bundan tam 12 ay önce, 15 Haziran 2025'te, burası hayat doluydu. Her yerde yeşil tişörtler vardı, otoparkı dolduruyorlardı. Barbeküler ve bira vardı, babalar çocuklarının top oynayıp sahada koşturmasını gururla izliyordu. Bir adam, ön tarafına özenle Portekiz bayrağı boyanmış, iri yarısı bir kamyonetin yanında duruyordu. Arkasında ise 1,80 metre yüksekliğinde, korkutucu derecede gerçekçi bir Cristiano Ronaldo replikası vardı; şişkin uyluk kasları, dudaklarına parmağını götürerek aslında orada olmayan ve onu izlemeyen kalabalığı susturuyordu. İnsanlar fotoğraf çekmek için duruyordu. "Siuuuu makinesi" olarak adlandırılan o araba, adeta bir sansasyondu.

Ancak daha da önemlisi, o gün bir atmosfer vardı. Maç 0-0 bitti. Porto ve Palmeiras hiçbir zaman kazanmak istiyor gibi görünmedi. Ama bir futbol maçı oynandı ve maç öncesi ve sonrası taraftarlar, hatırlanacak bir şey olmasını sağladı. En azından, görünüşü, hissi ve işleyişi tam bir gezi günü gibiydi.

Bu, aslında bu yıl için oldukça zayıf bir deneme turu olan Kulüpler Dünya Kupası'ydı. Ancak, finalin oynanacağı yer olan New York/New Jersey bölgesinde gerçek turnuvanın ilk gününde, Dünya Kupası'nın bu genişletilmiş versiyonu cansız görünüyordu. Her şey verimli, cansız ve steril bir şekilde işliyordu. Elbette, kitleler için her şey sorunsuzdu. Etrafta yardımsever insanlar bolca vardı. Peki ya maç gününün büyüsü, enerjisi ve heyecanı? Bunlar, kurumsal çıkarlar, kalabalık kontrolü ve güvenlik önlemlerinin denizinde kaybolmuştu.

  • Brazil fans New YorkTom Hindle

    Araba arkasında parti - kaçırılmış bir deneyim mi?

    MetLife'ın çevresinde dolaşmak genellikle uzun sürer. Burası, New York ile Newark arasındaki sulak alanlara kurulmuş devasa bir stadyumdur. Aslında, bir bataklıkta duran endüstriyel bir uzay gemisi gibidir. Güneş, sert asfaltın üzerine vuruyor. Ancak her sonbahar ve kışın en az sekiz kez, otopark neredeyse görünmez hale geliyor. Bunun yerine, arabalarla kaplı, bira kutuları ile dolu ve mangallar ve soğutucularla dağınık bir hal alıyor. MetLife'ın tüm kusurlarına rağmen - ki bunlar çoktur - burası tailgate partisi yapmak için mükemmel bir yer.

    Bu durum futbol taraftarlarına uygun görünüyor. Sonuçta bu, maç öncesi toplanma ritüeliyle beslenen bir kültür. Ve tarihsel olarak, Amerikan stadyumlarında bile taraftarlar bunu başarmışlardır. Kolombiya ve Kanada, geçen yıl çok daha küçük ama aynı derecede elverişsiz bir konumda bulunan Sports Illustrated Arena'da oynanan bir dostluk maçında bu sanatı mükemmel bir şekilde sergiledi; Kolombiyalı taraftarlar, maç öncesi canlı bir atmosfer yaratmak için akın akın stadyuma akın etti.

    FIFA, maç öncesi partilerini tamamen yasaklamadı. Ancak maç günü düzenlemeleri bunu neredeyse imkansız hale getirdi. MetLife otoparkının büyük bir kısmı etkinlik ve destek personeli için yeniden düzenlenmiştir. Önemli bir kısmı ise yolcu indirme ve araç paylaşımı için kullanılmaktadır. Güvenlik, medya, polis: bunların hepsi çok yer kaplayan unsurlardır. Buna, FIFA'nın, en azından kısmen 2024 Copa America finalindeki fiyaskodan ders alarak, geniş bir güvenlik çemberi kurduğunu da ekleyin; maç öncesi atmosferin bayat olduğu hissi ortaya çıkıyor.

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  • Fans on trainTom Hindle

    Kolay, ama itiraf etmek gerekirse sıkıcı bir yolculuk

    Bunun yerine, cumartesi günü taraftarlar, sinir bozucu bir yolculuğun ardından uzun bir yürüyüşle karşı karşıya kaldılar. MetLife’a gitmek, bir maceradan çok günlük işe gidip gelmeye benziyordu. Taraftarlar stadyuma ulaşmadan önce bile ortada belirgin bir heyecan eksikliği ve enerji kaybı hissediliyordu.

    Yolculuk hiç de kolay değildi. New York'un Penn İstasyonu'ndan yola çıkan taraftarlar, Meadowlands'a giden maç günü trenine binmeden önce, eyalet sınırının hemen ötesindeki bir ulaşım merkezi olan Secaucus Junction'a NJ Transit ile gitmek zorundaydı. Geçmişte bu, kafa karıştırıcı bir macera olmuştu.

    Adil olmak gerekirse, bu sefer pek kafa karışıklığı yaşanmadı. Kişi başı gidiş-dönüş bileti 98 dolar olan pahalı bir yolculuktu, ancak özellikle karmaşık değildi. Dünya Kupası nedeniyle ekstra vardiyalara yazılması istenen bir NJ Transit çalışanı, GOAL'a "bu kadar çok forma görmek güzel" dedi. Seyirciler Midtown'daki 32. ve 6. caddelerin köşesine yönlendirildi, biletleri iki kez kontrol edildi, güvenlikten geçirildi, sıkı bileklikler takıldı, biletleri tekrar kontrol edildi ve bir saat süren yolculuk boyunca belirli noktalarda bu bileklikleri göstermeleri istendi. Biletsiz taraftarların stadyuma girmesinden endişe ediliyorsa, bu endişeler kesinlikle giderilmişti.

    Sorun şu ki, her şey bu kadar sıkı bir şekilde yönetildiğinde, spontanlığa yer kalmıyor. Futbol kalabalığı genellikle kontrollü bir kargaşa hissi taşır. Tezahüratların giderek artması beklenir. Taraftarların toplanması, dolaşması, şarkı söylemesi, akıp gitmesi ve kendi momentumunu yaratması beklenir. Burada, kahverengi kağıt torbalarda birkaç kutu bira vardı – sevimli bir nostalji – ancak tezahüratlar daha tam olarak başlamadan durduruldu. Trenlerde davullar yoktu, güvenlik kapılarına doğru yürüyüşler yoktu, kalabalığın stadyuma giden yolu yavaş yavaş ele geçirdiği hissi yoktu. Her şey yeterince düzenli ve verimliydi. Ama aynı zamanda garip bir şekilde sönük deydi.

  • New York Mayor Mamdani Makes FIFA World Cup Announcement With Governor Kathy HochulGetty Images News

    Savaş halindeki hükümetler

    Ve belki de bu, ev sahibi komitenin ve genel olarak FIFA’nın kabul etmeye hazır olduğu sonuçtu. Unutmayın ki, turnuvaya giden süreç oldukça karmaşıktı. Bir noktada, normalde gidiş-dönüş 12,90 dolar olan tren biletlerinin fiyatı 150 dolara çıkarılacaktı. Bu rakam daha sonra 105 dolara, ardından da 98 dolara düşürüldü. Sonuç olarak, maç biletleri birkaç ay öncesine göre kişi başına 50 dolar daha ucuz oldu ve fiyatlar sıkı bir şekilde denetlendi.

    Kabul etmek gerekir ki, bu durum karmaşık bir arka planın ortasında gerçekleşti. New York/New Jersey ev sahibi komitesi, aylardır karmaşık bir durumdaydı. Aslında burada dört kurum söz konusu: New York eyaleti, New Jersey eyaleti, New York şehir yönetimi ve FIFA. New Jersey, FIFA ile müzakere yapma konusunda kararlı bir tutum sergiledi. Bu tutum, en son, New Jersey başsavcısının New York başsavcısıyla birlikte futbolun yönetim organını mahkemeye çağırarak New York/New Jersey Stadyumu'ndaki çok yüksek bilet fiyatları konusunda açıklık talep etmesiyle sonuçlandı. Bunun bir sonuca varıp varmayacağı önemli değil; bu, açık bir savaşa en yakın durumdur.

    Diğerleri ise müzakereye daha açık davrandı. Kendisi de tutkulu bir futbol taraftarı olan Zohran Mamdani, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşmeye hazır olduğunu açıkça belirtti. Belediye başkanına yakın kaynaklar, GOAL'a ikili arasındaki yakın ilişkinin New York şehri için bazı önemli kazanımlar elde edilmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Sonuçlar Cumartesi günü ortaya çıktı: Biletleri sadece 50 dolar ödeyen 1.000 taraftar, stadyuma ücretsiz otobüslerle taşındı. Mamdani'nin yönetimi ayrıca final maçı için ücretsiz bir izleme partisi ve turnuva boyunca tüm ilçelerde taraftar alanları için de anlaşma yaptı (FIFA, geçen yılın Aralık ayında biletli ve giriş ücreti 10 dolar olan taraftar alanları duyurmuştu).

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aynı derecede sönük geçen bir maç

    Bu çıkar çatışmaları tuhaf bir serüvene yol açtı. Maç da benzer şekilde tuhaf bir karşılaşma oldu.

    Brezilya ile Fas arasındaki maç, teorik olarak, bu şişirilmiş turnuvada grup aşamasındaki maçlar arasında en iyilerinden biri. Ancak bu, eski klişelerden farklı bir Brezilya takımı. Carlo Ancelotti, sağlam bir takım kurabilen zeki bir teknik direktör. Aslında, Avrupa'da oynayan Brezilyalılardan oluşan bir kadroyu yönetmek için göreve getirildi. En iyi iki oyuncusu Real Madrid ve Barcelona'da forma giyiyor. Ancak Ancelotti her zaman savunma öncelikli bir teknik direktör olmuştur. Onun Brezilya'sı çekici değil, sağlamdır. Samba'ya en yakın isim olan Neymar, tam formda olmaktan çok uzaktır ve burada olmasının tek nedeni, olmasaydı ortalık karışırdı.

    Öte yandan Fas, Afrika'nın en iyi birinci ya da ikinci takımı, 2022 Dünya Kupası'nın gözdesi ve bir avuç dünya çapında yeteneğe sahip. Ve 20 dakika boyunca Fas, Brezilya'yı ezdi. Achraf Hakimi, sağ kanatta bir sincap gibi koştu. Lille'in genç oyuncusu Ayyoub Bouaddi, dönerek ortadan fırladı ve uzun bacaklı Bruno Guimaraes ile Casemiro ikilisini dans eder gibi geçip gitti. Ancak belirleyici oyuncu Brahim Diaz oldu ve 21. dakikada PSV'den Ismael Saibari'ye harika bir asist yaptı; Saibari de topu Alisson'un üzerinden aşırttı.

    Dünya Kupası'nda su molaları konusunda çok tartışma var. Ancak burada, 32 derecenin üzerindeki sıcaklıkta, bunların neden gerekli olduğu kolayca anlaşılıyor. Ancelotti ilk yarıda Selecao takımına ne söylediği bilinmez, ama işe yaradı. İlk yarının son 20 dakikasında bambaşka bir takım gibi görünüyorlardı. Vinicius Jr ilk gerçek fırsatında golü attı; Hakimi'yi içe doğru kesip topu üst köşeye gönderdi. Yavaş bir başlangıcın ardından şaşırtıcı bir şekilde sakin kalan Brezilya taraftarları bir anda canlandı.

    O andan itibaren maçın temposu artmalıydı. Bu iki iyi takım, C Grubu'nda zirve için mücadele etmeye hazır görünüyordu. Bunun yerine, yaz güneşinin altında maçın sönük geçmesine izin verdiler. Her iki teknik direktör de değişiklikler yaptı. İkinci yarıda iki takımın toplamda sadece bir büyük şansı oldu. Maçtan sonra konuşan Ancelotti, bir puanın tamamen kabul edilebilir olduğunu, daha fazlasını beklemediğini söyledi.

    "Elimizdeki sonuç bu. Kötü değildi... İlk maçın sonucuna bakarak Dünya Kupası'nı kazanamazsınız," dedi.

  • New York New Jersey StadiumTom Hindle

    FIFA bundan sonra ne yapacak?

    O günün ruhuna uygun bir maçtı. Hiçbir şey ters gitmedi. Asgari beklentiler karşılandı. Ama o günün hiçbir yanı özellikle özel hissettirmedi. Her şey düzenli, düzgün ve normaldi. Ve belki de FIFA’nın, en azından maç günlerinde sunabileceği Dünya Kupası işte budur. İskoç taraftarların Fenway Park’ı doldurduğu videolar ve Waffle House’u keşfeden bir Alman’ın viral olması, bu etkinliğe bir çekicilik kattı – ve Amerika’nın mükemmel bir tatil destinasyonu olabileceğini gösterdi.

    Ancak, en azından New York/New Jersey düzeninde, maç günü tüm bunların içinde nerede yer alıyor? Bir Brezilyalı taraftar, taraftarların yanlış koltuklarda oturduğu yönündeki haberlerin ardından güvenlik görevlileri tarafından kendi bölümünün boşaltıldığını gördükten sonra, bunu kültürel bir sorun olarak nitelendirdi.

    "Burası Amerika. Onlar kültürü anlamıyor. Davulları görüyorlar, koltuklarda ayakta duran insanları görüyorlar. Bu çok fazla," dedi.

    Bir FIFA sözcüsü, eyalet polisinin o bölüm için bileti olan taraftarları koruduğunu ve yanlış koltuklarda oturanları çıkardığını söyledi.

    O anın mekan hakkında daha büyük bir şey ifade edip etmediği henüz belli değil. Bu, tek bir stadyumda oynanan tek bir maçtı. Ancak aynı zamanda, finalin oynanacağı mekanın Amerikalıların deyimiyle “açılış günü”ydü. Ve 12 ay önce, çok daha az önemi olan bir turnuvadaki bir maç daha canlı hissettirmişti. Bu durum, koridorun üst kısmındaki görüntüyle tam bir tezat oluşturuyordu.

    Aslında, nereye baksanız pek bir şey olmuyordu. Fiyatlandırma ve lojistik konusundaki endişeleri bir kenara bırakın. Monotonluk, belki de en büyük günah.

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