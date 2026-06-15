Bataklıkta samba yok - New York/New Jersey Stadyumu’nun dar yapısı, Dünya Kupası’nın tuhaf açılış maçında Brezilya’yı nasıl susturdu

EAST RUTHERFORD, N.J. - New York/New Jersey Stadyumu’nun üst katlarından birinde durup, sahadan uzaklara, ufka doğru baktığınızda karşınıza tuhaf bir manzara çıkar. Burası tam bir sanayi manzarası: beton, asfalt, düzinelerce servis otobüsü, geçici çadırlar ve uzakta bir otoyol. Etrafta pek insan yok. Fazla hareket de yok. New York City'den 10 milden daha az uzaklıkta bulunan bu stadyum, izole, uzak, kendi dünyasında gibi hissettiriyor. Cumartesi akşamı oynanan Dünya Kupası maçı işte bu koşullarda gerçekleşti.

Bundan tam 12 ay önce, 15 Haziran 2025'te, burası hayat doluydu. Her yerde yeşil tişörtler vardı, otoparkı dolduruyorlardı. Barbeküler ve bira vardı, babalar çocuklarının top oynayıp sahada koşturmasını gururla izliyordu. Bir adam, ön tarafına özenle Portekiz bayrağı boyanmış, iri yarısı bir kamyonetin yanında duruyordu. Arkasında ise 1,80 metre yüksekliğinde, korkutucu derecede gerçekçi bir Cristiano Ronaldo replikası vardı; şişkin uyluk kasları, dudaklarına parmağını götürerek aslında orada olmayan ve onu izlemeyen kalabalığı susturuyordu. İnsanlar fotoğraf çekmek için duruyordu. "Siuuuu makinesi" olarak adlandırılan o araba, adeta bir sansasyondu.

Ancak daha da önemlisi, o gün bir atmosfer vardı. Maç 0-0 bitti. Porto ve Palmeiras hiçbir zaman kazanmak istiyor gibi görünmedi. Ama bir futbol maçı oynandı ve maç öncesi ve sonrası taraftarlar, hatırlanacak bir şey olmasını sağladı. En azından, görünüşü, hissi ve işleyişi tam bir gezi günü gibiydi.

Bu, aslında bu yıl için oldukça zayıf bir deneme turu olan Kulüpler Dünya Kupası'ydı. Ancak, finalin oynanacağı yer olan New York/New Jersey bölgesinde gerçek turnuvanın ilk gününde, Dünya Kupası'nın bu genişletilmiş versiyonu cansız görünüyordu. Her şey verimli, cansız ve steril bir şekilde işliyordu. Elbette, kitleler için her şey sorunsuzdu. Etrafta yardımsever insanlar bolca vardı. Peki ya maç gününün büyüsü, enerjisi ve heyecanı? Bunlar, kurumsal çıkarlar, kalabalık kontrolü ve güvenlik önlemlerinin denizinde kaybolmuştu.