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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Bastoni’den Scalvini’ye ve Leoni beklenirken: İtalya için en iyi savunma... Dimarco’ya bağlı

İtalya
R. Mancini
A. Bastoni
G. Mancini
R. Calafiori
G. Scalvini
G. Leoni
D. Coppola
Inter
Juventus
Roma
Atalanta
SSC Napoli
Dortmund
Liverpool

Mancini, savunma hattını oluştururken denemelerini sürdürse de geleceği aynı zamanda bu dönemin büyük eksiği olan Dimarco ile sağlanacak uyuma da bağlı.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın bu yeni dönemindeki üst üste üçüncü maçı ve büyük ihtimalle, teknik direktörün yeni İtalya serüveninin başından beri kafasındaki 4’lü savunma hattının merkezinde kimin oynayacağına dair üçüncü farklı tercih olacak.

Fransa karşısında, Nations League’deki bu ilk 4 maçın en zorlu mücadelesinde, İtalya Belçika’ya karşı alınan yenilgide ve ardından Türkiye’deki farklı galibiyette görülenlerin bir karışımını sahaya koyacak ama geleceğe bakıldığında, bugün bu mevkide mevcut oyuncular arasında en iyi tercih hangisi olabilir?


  • Dimarco’nun rolü

    Söylendiği gibi ihtimaller çok fazla; bu dönemde eksik olanlar da düşünüldüğünde, ancak ana gündemin ister istemez başka bir unsura da kayması ve odaklanması gerekecek: Bu davetlerin bir diğer büyük eksiği olan Interli bek Federico Dimarco’yu nerede ve nasıl takıma entegre edeceksiniz.


    Geçen Serie A sezonunun en iyi oyuncusu şüphesiz İtalya için potansiyel bir güç olabilir, ancak Inter’de uzun zamandır 5’li orta sahada geniş oynuyor ve daha önce de 4’lü savunmaya uyum süreci aynı sonuçları vermedi. Hissedilen şu ki, Dimarco’yu saf bir bek olarak kullanabilmek için yanında Alessandro Bastoni’den daha saf bir stoper gerekiyor. Mancini’nin İtalyan kanat oyuncusunu orta saha hattına, ilave bir kanat gibi yükseltmeyi seçmesi halinde ise durum farklı; bu ihtimal bazı anlarda zaten sezdirilmişti ve bu senaryoda Calafiori, onun arkasında bek olarak savunma desteği verir.

  • Bastoni garanti mi?

    Bugün itibarıyla Roberto Mancini’nin elindeki en iyi savunmacı tartışmasız Alessandro Bastoni. Zenica’da Bosna’ya karşı yaptığı hata onun İtalya Milli Takımı’ndaki yolculuğunu etkilemiş olsa da Inter’in stoperi, savunma fazını (adam markajından çok oyun okuma anlamında) geriden oyun kurmayla birleştirme konusunda kuşkusuz en komple isim.

    1999 doğumlu oyuncu, Türkiye’de Scavlini ile olduğu gibi gerektiğinde savunmadaki partnerine liderlik de edebiliyor ancak yine de yanında kendisinden daha saf bir markajcıya ya da en azından savunmacı bir bekten önemli bir desteğe ihtiyaç duyuyor.

    Bastoni kesinlikle bir güvence ama, söylendiği gibi, Dimarco’nun rolü Mancini’yi bazı maçlarda farklı bir savunma düzenini değerlendirmeye itebilir.

  • Bastoni ile kim?

    Bastoni’yi garanti isim olarak seçince, onun yanına özelliklerini en iyi şekilde tamamlayacak, mümkünse sağ ayaklı bir partner koyma gerekliliği doğuyor. Bir stoper gerekiyor; tercihen hava toplarındaki en zorlu topları okuyup alabilecek kadar etkili bir kafa vuruşuna sahip ve aynı zamanda geriden oyun kurulumunda da ayağı güven veren biri olmalı.

    Bu turda, stoper olarak oynayabilecek çağrılan isimler arasında Roma’dan Gianluca Mancini (Belçika’ya karşı sahadaydı), Atalanta’dan Giorgio Scalvini, Arsenal’den Riccardo Calafiori, Roma’dan Daniele Ghilardi, Paris FC’den Diego Coppola (Belçika’ya karşı sahadaydı) ve hatta bugün Crystal Palace’ta olan Honest Ahanor da yer alıyor.

    Calafiori’yi stoperden çok bek olarak ya da en fazla doğal solak olması nedeniyle Bastoni’nin alternatifi olarak değerlendirdiğimizde, 4’lü savunmada Inter’in stoperiyle kurulabilecek en iyi ikili seçenekleri, çağrılanlar arasında bire bir markaj yönü en güçlü isim olan Gianluca Mancini ile ayakla çıkışta ve hava toplarında en becerikli isim olan Giorgio Scalvini olarak öne çıkıyor.

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  • Leoni, Buongiorno, Reggiani ve... Gatti

    Potansiyel davet edilebilecek oyuncuların yelpazesini genişletip Bastoni’yle en iyi uyumu sağlayabilecek ya da neden olmasın onun yerini alabilecek isimlere baktığımızda, bugün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve arkasında sakatlıklarla zorlaşan iki sezon bırakan, Interli oyuncudan daha çok markajcı olan ve onun gibi solak Alessandro Buongiornoyu göz ardı edemeyiz.

    Özellikle gelecekte Juventus’ta olmasa da yeniden alan bulursa, Federico Gatti için de bir değerlendirme yapılmalı; belki de hepsi arasında en “eski usul” stoper ve saf bir dörtlü savunma hattına en iyi uyum sağlayacak isim. Spalletti yönetimindeki İtalya’nın en iyi sonuçlarını, Acerbi’yle yaşanan kopuştan önce, Bastoni’nin yerine sahada eski Inter ve Lazio oyuncusu varken aldığı unutulmamalı.

    Son olarak gençler ve daha da genç isimler için beklenti çok yüksek olmaya devam ediyor. Potansiyel olarak, diz sakatlığı öncesinde bıraktığı yerden gelişimini yeniden sürdürürse, Bastoni’yle eşleşecek kusursuz stoper Giovanni Leoni olurdu; şu anda Liverpool’da ve Parma’da patlama yaptı. Gelecek perspektifiyle takip edilmesi gereken bir diğer isim ise Luca Reggiani; 2008 doğumlu, eski Sassuolo oyuncusu ve şu anda Borussia Dortmund’da.