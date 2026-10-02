Söylendiği gibi ihtimaller çok fazla; bu dönemde eksik olanlar da düşünüldüğünde, ancak ana gündemin ister istemez başka bir unsura da kayması ve odaklanması gerekecek: Bu davetlerin bir diğer büyük eksiği olan Interli bek Federico Dimarco’yu nerede ve nasıl takıma entegre edeceksiniz.





Geçen Serie A sezonunun en iyi oyuncusu şüphesiz İtalya için potansiyel bir güç olabilir, ancak Inter’de uzun zamandır 5’li orta sahada geniş oynuyor ve daha önce de 4’lü savunmaya uyum süreci aynı sonuçları vermedi. Hissedilen şu ki, Dimarco’yu saf bir bek olarak kullanabilmek için yanında Alessandro Bastoni’den daha saf bir stoper gerekiyor. Mancini’nin İtalyan kanat oyuncusunu orta saha hattına, ilave bir kanat gibi yükseltmeyi seçmesi halinde ise durum farklı; bu ihtimal bazı anlarda zaten sezdirilmişti ve bu senaryoda Calafiori, onun arkasında bek olarak savunma desteği verir.