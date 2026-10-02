Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın bu yeni dönemindeki üst üste üçüncü maçı ve büyük ihtimalle, teknik direktörün yeni İtalya serüveninin başından beri kafasındaki 4’lü savunma hattının merkezinde kimin oynayacağına dair üçüncü farklı tercih olacak.
Fransa karşısında, Nations League’deki bu ilk 4 maçın en zorlu mücadelesinde, İtalya Belçika’ya karşı alınan yenilgide ve ardından Türkiye’deki farklı galibiyette görülenlerin bir karışımını sahaya koyacak ama geleceğe bakıldığında, bugün bu mevkide mevcut oyuncular arasında en iyi tercih hangisi olabilir?