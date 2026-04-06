Başrolünde Salah var... Al-Hilal ile Liverpool arasında olası bir takas anlaşması

"GiveMeSport" sitesinde yayınlanan bir habere göre, Liverpool, bu sezonun sonunda "Anfield"dan ayrılma niyetini açıklayan Salah'ın yerine geçecek bir oyuncu bulmak için ciddi adımlar atmaya başladı.

Bu karar, takımın teknik direktör Arne Slot yönetiminde geçirdiği zorlu bir sezonun ardından geldi. Mısırlı yıldızın gol performansı önemli ölçüde düştü; 35 maçta sadece 10 gol atıp 9 asist yapabilen Salah'ın performansı, takımın geçen sezon 34 gol ve 23 asistle Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı dönemdeki muhteşem istatistikleriyle açık bir tezat oluşturuyor.