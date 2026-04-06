İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulübü Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın beklenen ayrılışının etkisini telafi etmek için, önümüzdeki yaz transfer döneminde Suudi kulübü Al-Hilal ile devasa bir takas anlaşması yapmayı planlıyor.
Başrolünde Salah var... Al-Hilal ile Liverpool arasında olası bir takas anlaşması
Alternatif aramak
"GiveMeSport" sitesinde yayınlanan bir habere göre, Liverpool, bu sezonun sonunda "Anfield"dan ayrılma niyetini açıklayan Salah'ın yerine geçecek bir oyuncu bulmak için ciddi adımlar atmaya başladı.
Bu karar, takımın teknik direktör Arne Slot yönetiminde geçirdiği zorlu bir sezonun ardından geldi. Mısırlı yıldızın gol performansı önemli ölçüde düştü; 35 maçta sadece 10 gol atıp 9 asist yapabilen Salah'ın performansı, takımın geçen sezon 34 gol ve 23 asistle Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı dönemdeki muhteşem istatistikleriyle açık bir tezat oluşturuyor.
Mükemmel bir seçenek
Raporda, Liverpool yönetiminin gözünü genç Brezilyalı forvet Marcos Leonardo'ya diktiği belirtildi.
Daha önce Portekiz'in Benfica takımında Avrupa sahalarında bazı zorluklar yaşayan oyuncu, Suudi Arabistan'da eski formuna kavuşup adını duyurmayı başardı ve şimdi, üst düzey bir forvet olarak kalitesini kanıtlamak için Avrupa'ya dönmeye hevesli görünüyor.
Liverpool'un teknik kadrosu, esnekliği ve açık forvet, kanat ya da orta saha ile forvet hattını birbirine bağlayan sahte forvet (9 numara) olarak oynayabilme yeteneği sayesinde Leonardo'yu mükemmel bir stratejik seçenek olarak görüyor.
Kulübün ilk hedefi olan Michael Olise ile anlaşma imkansız hale geldikten sonra, genç Brezilyalı oyuncuya olan ilgi arttı.
Önerilen takas anlaşmasının ayrıntıları
Ünlü İngiliz site, Suudi kulüplerin satış yapmaya zorlayacak bir mali durumda olmamasına rağmen, Leonardo'nun Avrupa'ya dönme isteğinin belirleyici bir rol oynayacağını, Al-Hilal kulübünün ise oyuncuyu elinden çıkarmak için 50 milyon sterlinlik bir bedel belirlediğini bildirdi.
"Suudi kulüplerinin Salah'a yoğun ilgisi nedeniyle, Liverpool bu ilgiyi müzakere masasında bir avantaj olarak kullanma fırsatı görüyor. Öne sürülen fikir, Liverpool'un Salah ile mali anlaşmanın ayrıntılarını kolaylaştırması ve bunun, Mısırlı oyuncunun Al-Hilal forması giyeceği, Leonardo'nun ise Reds'e transfer olacağı büyük bir takas anlaşması kapsamında gerçekleşmesi.
Rapor, bu tür transferlerin karmaşıklığına rağmen "futbol dünyasında her şeyin mümkün" olduğunu belirterek sona erdi. Leonardo'nun kalitesi ve Liverpool'un hücum hattını yeniden inşa etme ihtiyacı göz önüne alındığında, bu transfer tüm tarafların beklentilerini karşılayacak sihirli ve ideal bir çözüm olabilir.
